В Праге пройдет показ фильма «Северный ветер» Ренаты Литвиновой

Новости 420on
17 сентября 2025
14:00
257
13 октября в Kino Lucerna в Праге пройдет показ фильма «Северный ветер» и дискуссия с его режиссером.
Режиссер картины — Рената Литвинова, музыку к фильму написала Земфира Рамазанова. В фильме снялись Никита Кукушкин, Манана Тотибадзе, Максим Суханов, Светлана Ходченкова и другие.

«Северный ветер» — это волшебная история о времени великого матриархата, когда женщины могущественного клана правили Северными полями, их желания исполнялись, а любовь оставалась самым желанным чудом. Но однажды гармония рухнула, и мир погрузился в хаос.

После показа у зрителей будет возможность обсудить картину с Ренатой Литвиновой.

Приглашаем вас на вечер кино и обсуждение 13 октября в Kino Lucerna по адресу Vodičkova 704 /36/110 00, Nové Město, Прага. Сбор гостей с 18:00, начало показа в 19:00.

Фильм будет показан с английскими субтитрами. Встреча пройдет на русском языке. 
кинорежиссёры Прага
