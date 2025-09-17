В Праге пройдет показ фильма «Северный ветер» Ренаты Литвиновой

Новости 420on 17 сентября 2025 14:00 257

13 октября в Kino Lucerna в Праге пройдет показ фильма «Северный ветер» и дискуссия с его режиссером.