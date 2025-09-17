В Праге пройдет показ фильма «Северный ветер» Ренаты Литвиновой
17 сентября 2025
14:00
257
13 октября в Kino Lucerna в Праге пройдет показ фильма «Северный ветер» и дискуссия с его режиссером.
Режиссер картины — Рената Литвинова, музыку к фильму написала Земфира Рамазанова. В фильме снялись Никита Кукушкин, Манана Тотибадзе, Максим Суханов, Светлана Ходченкова и другие.
«Северный ветер» — это волшебная история о времени великого матриархата, когда женщины могущественного клана правили Северными полями, их желания исполнялись, а любовь оставалась самым желанным чудом. Но однажды гармония рухнула, и мир погрузился в хаос.
После показа у зрителей будет возможность обсудить картину с Ренатой Литвиновой.
Приглашаем вас на вечер кино и обсуждение 13 октября в Kino Lucerna по адресу Vodičkova 704 /36/110 00, Nové Město, Прага. Сбор гостей с 18:00, начало показа в 19:00.
Фильм будет показан с английскими субтитрами. Встреча пройдет на русском языке.
