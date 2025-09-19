Премьера фильма «Во сне ты горько плакал» и творческая встреча с Николаем Солодниковым в Праге

Картина снята по мотивам рассказов Юрия Казакова «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал». Это не экранизация, но, кажется, что фильм и рассказы объединяет между собой нечто большее, чем сюжет. А именно попытка рассказать о тайне детства и неразрывной связи между родителями и ребенком.





В главных ролях: Иван Ургант, Леонид Бичевин, Надежда Маркина, Алёна Кучкова и Лев Рузанов.





Фильм будет показан на русском языке.





После показа у гостей будет возможность задать вопросы и сфотографироваться с Николаем Солодниковым.





Показ состоится в Праге 6 октября в 19:30 в историческом кинотеатре Kino Atlas по адресу:

4, Ke Štvanici 371, Karlín, 186 00 Karlín, Prague