Премьера фильма «Во сне ты горько плакал» и творческая встреча с Николаем Солодниковым в Праге

Новости 420on
19 сентября 2025
12:00
1181
Николай Солодников, журналист, автор проектов «ещенепознер» и «Солодников», представит в Праге свой новый полнометражный художественный фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли.
Картина снята по мотивам рассказов Юрия Казакова «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал». Это не экранизация, но, кажется, что фильм и рассказы объединяет между собой нечто большее, чем сюжет. А именно попытка рассказать о тайне детства и неразрывной связи между родителями и ребенком.

В главных ролях: Иван Ургант, Леонид Бичевин, Надежда Маркина, Алёна Кучкова и Лев Рузанов.

Фильм будет показан на русском языке.

После показа у гостей будет возможность задать вопросы и сфотографироваться с Николаем Солодниковым.

Показ состоится в Праге 6 октября в 19:30 в историческом кинотеатре Kino Atlas по адресу:
4, Ke Štvanici 371, Karlín, 186 00 Karlín, Prague
кинорежиссёры Прага кино
