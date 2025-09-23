1 октября в Праге открывается галерея SignalSpace
23 сентября 2025
13:30
459
На площади 2500 м² цифровое искусство, движение, свет и звук будут сочетаться с креативностью и игрой. Проект разработан организаторами фестиваля Signal.
Пространство галереи разделено на восемь залов с постоянными инсталляциями, кураторскую платформу CzechBox с подборкой современных чешских работ и детскую зону Signal Playground.
Выставочная программа будет открыта круглый год и будет меняться дважды в год.
Signal Space откроет для публики давно закрытый рынок в Старом городе. Историческое здание было построено в 1896 году по проекту Индржиха Фиалки. Благодаря трёхлетнему договору аренды, оно будет функционировать как культурная площадка, где история встречается с футуристическим содержанием.
Финансирование галереи осуществляется за счёт собственных средств фестиваля Signal и поддержки инвесторов.
Выставочная программа будет открыта круглый год и будет меняться дважды в год.
Signal Space откроет для публики давно закрытый рынок в Старом городе. Историческое здание было построено в 1896 году по проекту Индржиха Фиалки. Благодаря трёхлетнему договору аренды, оно будет функционировать как культурная площадка, где история встречается с футуристическим содержанием.
Финансирование галереи осуществляется за счёт собственных средств фестиваля Signal и поддержки инвесторов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
167
18:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1374
14:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1307
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
2040
12:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3838
08:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4308
21:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
4076
14:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
4769
14:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
4830
11:00
13 СЕНТЯБРЯ 2025
6198
17:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
6581
21:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
8547
15:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
7453
13:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
8153
16:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
10230