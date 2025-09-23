ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

1 октября в Праге открывается галерея SignalSpace

Новости 420on
23 сентября 2025
13:30
459
На площади 2500 м² цифровое искусство, движение, свет и звук будут сочетаться с креативностью и игрой. Проект разработан организаторами фестиваля Signal.
Пространство галереи разделено на восемь залов с постоянными инсталляциями, кураторскую платформу CzechBox с подборкой современных чешских работ и детскую зону Signal Playground.

Выставочная программа будет открыта круглый год и будет меняться дважды в год.

Signal Space откроет для публики давно закрытый рынок в Старом городе. Историческое здание было построено в 1896 году по проекту Индржиха Фиалки. Благодаря трёхлетнему договору аренды, оно будет функционировать как культурная площадка, где история встречается с футуристическим содержанием.

Финансирование галереи осуществляется за счёт собственных средств фестиваля Signal и поддержки инвесторов.
выставка Прага
