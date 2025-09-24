Стеклянная галерея современного искусства открылась в центре Праги

Уникальная галерея современного искусства KodlContemporary открылась в центре Праги на улице Парижской. Она расположена в здании, полностью выполненном из стекла, которое, по словам архитекторов, является связующим звеном между городом и искусством.