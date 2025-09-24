Стеклянная галерея современного искусства открылась в центре Праги
24 сентября 2025
13:00
479
Уникальная галерея современного искусства KodlContemporary открылась в центре Праги на улице Парижской. Она расположена в здании, полностью выполненном из стекла, которое, по словам архитекторов, является связующим звеном между городом и искусством.
Здание галереи спроектировано архитектором Мареком Тихим из студии TaK Architects и создано в рамках реконструкции отеля Fairmont Golden Prague, бывшего InterContinental.
«Здесь представлены фотография, живопись, скульптура и видеоарт», — рассказал основатель и владелец Kodl Contemporary Якуб Кодл.
В настоящее время в галерее проходит выставка под названием «Точка ноль». На ней представлены работы 36 художников.
Семья Кодл имеет давние традиции коллекционирования. Одна из целей открытия новой галереи — повысить узнаваемость современного чешского искусства.
Первая выставка продлится до 28 октября.
Адрес: Pařížská 30, Praha
Вход свободный
