10 октября откроется выставка тыкв в Ботаническом саду Трои

28 сентября 2025
14:00
Тыквы самых разных форм, цветов и размеров ждут посетителей Пражского ботанического сада Троя с 10 октября по 2 ноября. В этом году выставка будет оформлена в жутком стиле и превратит сад в сказочный лес, полный ведьм, пауков, гоблинов и других существ из мира фэнтези. Здесь также будет замок с привидениями или лабиринт.
Выставку традиционно дополнит насыщенная программа выходного дня: 
11–12 октября – «Игра в тыквы», 
18–19 октября – творческие мастер-классы  
25–26 октября – «Вырезка тыкв».

Программа выходного дня будет проходить в крытом выставочном павильоне «Декоративный сад», поэтому посетители смогут  насладиться ею в любую погоду.

Выставка завершится 31 октября вечерним парадом фонарей по саду и празднованием Хэллоуина для маленьких и больших посетителей.



Выставка проходит в экспозициях «Декоративный сад» и «Лес».

Часы работы в октябре: ежедневно с 9:00 до 19:00

Ранним вечером сад украсят подсвеченные тыквенные инсталляции, которыми вы сможете полюбоваться, даже если пропустили их из-за Хэллоуина. 

В выходные 1–2 ноября на территории также будут работать киоски с закусками в течение всего дня.

