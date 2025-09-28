10 октября откроется выставка тыкв в Ботаническом саду Трои
28 сентября 2025
14:00
281
Тыквы самых разных форм, цветов и размеров ждут посетителей Пражского ботанического сада Троя с 10 октября по 2 ноября. В этом году выставка будет оформлена в жутком стиле и превратит сад в сказочный лес, полный ведьм, пауков, гоблинов и других существ из мира фэнтези. Здесь также будет замок с привидениями или лабиринт.
Выставку традиционно дополнит насыщенная программа выходного дня:
11–12 октября – «Игра в тыквы»,
18–19 октября – творческие мастер-классы
25–26 октября – «Вырезка тыкв».
Программа выходного дня будет проходить в крытом выставочном павильоне «Декоративный сад», поэтому посетители смогут насладиться ею в любую погоду.
Выставка завершится 31 октября вечерним парадом фонарей по саду и празднованием Хэллоуина для маленьких и больших посетителей.
Выставка проходит в экспозициях «Декоративный сад» и «Лес».
Часы работы в октябре: ежедневно с 9:00 до 19:00
Ранним вечером сад украсят подсвеченные тыквенные инсталляции, которыми вы сможете полюбоваться, даже если пропустили их из-за Хэллоуина.
В выходные 1–2 ноября на территории также будут работать киоски с закусками в течение всего дня.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
1607
11:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
2246
10:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
2076
20:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
3100
08:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2528
13:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
3804
19:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2818
16:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
4167
13:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
3474
18:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
3599
14:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
3358
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
4010
12:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
5690
08:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
6213
21:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
5895