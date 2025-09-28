10 октября откроется выставка тыкв в Ботаническом саду Трои

Выставку традиционно дополнит насыщенная программа выходного дня:

11–12 октября – «Игра в тыквы»,

18–19 октября – творческие мастер-классы

25–26 октября – «Вырезка тыкв».





Программа выходного дня будет проходить в крытом выставочном павильоне «Декоративный сад», поэтому посетители смогут насладиться ею в любую погоду.





Выставка завершится 31 октября вечерним парадом фонарей по саду и празднованием Хэллоуина для маленьких и больших посетителей.









Выставка проходит в экспозициях «Декоративный сад» и «Лес».





Часы работы в октябре: ежедневно с 9:00 до 19:00





Ранним вечером сад украсят подсвеченные тыквенные инсталляции, которыми вы сможете полюбоваться, даже если пропустили их из-за Хэллоуина.





В выходные 1–2 ноября на территории также будут работать киоски с закусками в течение всего дня.



