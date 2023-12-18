Онлайн-супермаркет раскрыл, сколько люди потратят на праздничные застолья

Чехи согласны платить больше за более дорогие продукты. 33% домохозяйств хотят потратить максимум на 500 крон больше, 32% — до 1 000 крон больше, а более трети чехов ожидают, что их расходы на еду увеличатся более чем на 1 000 крон.



«То, что домохозяйства экономят, видно практически на каждом шагу», — сказала Зузана Магалова. По ее словам, раздел скидок уже давно стал одним из самых посещаемых мест на сайте.



Карп на ужин только на втором месте

Авторов опроса также интересовало, как меняется основное блюдо рождественского ужина. В большинстве случаев у людей есть несколько вариантов на выбор. Чаще всего на праздничном столе появляется не карп, а куриное филе. Ему отдают предпочтение 58% семей, в то время как 51% придерживается традиционной рыбы. Кроме того, более трети людей побалуют себя свиным шницелем.



А какие еще блюда попали в десятку фаворитов, кроме рыбы и шницелей? В первую очередь блюда без мяса. Вегетарианские стейки или котлетки готовят 4% семей, а сюрпризом года стали жареный сыр, который едят на праздник 3% опрошенных, и суши. Но их предпочитает только 1% домохозяйств.