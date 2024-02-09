Жители Чехии едят все меньше овощей. Причина очевидна
21 февраля 2024
18:00
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Еще в 2022 году потребление свежих овощей в стране упало на десятую часть.
Каждый чех в среднем потреблял 87,4 килограмма, в то время как в год перед 2022-м этот показатель составлял 96,8 килограмма. Потребление всех овощей снизилось, за исключением цветной капусты и шпината, которые немного выросли. Информация получена из доклада о ситуации и перспективах, посвященного овощам, который был подготовлен Министерством сельского хозяйства и Союзом овощеводов Чехии и Моравии (ZUČM) на основе данных Чешского статистического управления. По мнению производителей, снижение НДС с нынешних 12% до нуля способно повысить этот показатель.
По данным Чешского статистического управления, в 2022 году, когда цены на овощи на полках магазинов значительно выросли, а реальные зарплаты упали из-за высокой инфляции, каждый чех в среднем потреблял 10,8 килограмма лука, в то время как в 2021 году этот показатель составлял 12,3 килограмма. Потребление моркови снизилось на один килограмм до 7,2 килограмма в позапрошлом году, помидоров — с 12,6 килограмма в 2021 году до 12 килограммов, салатных огурцов — с 6,4 килограмма до 5,7 килограмма, кольраби — с 2,2 килограмма до 1,8 килограмма.
«Когда мы разговариваем с нашими партнерами за рубежом, мы сходимся во мнении, что покупательная способность населения снижается по всему ЕС. К сожалению, это сильно сказывается на потреблении овощей и фруктов. Однако эти продукты являются важнейшими источниками витаминов и жизненно важных веществ. Одним из способов помочь начать здоровый образ жизни для чехов является нулевой НДС на фрукты и овощи. Здесь может помочь государство», — прокомментировала снижение потребления овощей Моника Небеска, председатель ZUČM.
По словам Небеской, потребление овощей в 2022 году было на 7,7 килограмма выше, чем в 2010 году, но оно все еще остается низким по сравнению с рекомендациями экспертов и средним европейским показателем. Таким образом, Чехия отстает от большинства европейских стран. По мнению Небески, низкое потребление может быть связано с тем, что овощи дороги для некоторых домохозяйств. Однако она отметила, что у производителей нет возможности повлиять на цену, так как конечная цена полностью находится в руках сетей супермаркетов. Садоводы отметили, что, если ставка НДС на овощи и фрукты будет снижена до нуля, государство должно будет проследить за тем, чтобы это отразилось в ценах на полках магазинов.
Средние потребительские цены на овощи значительно выросли за последние два года. Например, среднегодовая потребительская цена килограмма лука выросла с 16,31 кроны в 2021 году до 30,80 кроны в прошлом году. За тот же период килограмм цветной капусты в магазинах подорожал с 39,80 до 48 крон, килограмм моркови — с 21,18 до 29,52 кроны, а помидоров — с 57,04 до 75,23 кроны.
Производство овощей на внутреннем рынке для торговых сетей и перерабатывающей промышленности в 2023 году, по предварительным данным, выросло на полпроцента и составило 219 510 тонн. Однако площадь овощных полей в прошлом году сократилась на 288 гектаров до 11 015 гектаров по сравнению с 11 303 гектарами годом ранее и 12 066 гектарами в 2021 году. Некоторые овощеводы в прошлом году вышли из бизнеса из-за высоких издержек и низких цен, выплачиваемых торговыми компаниями.
По данным Чешского статистического управления, в 2022 году, когда цены на овощи на полках магазинов значительно выросли, а реальные зарплаты упали из-за высокой инфляции, каждый чех в среднем потреблял 10,8 килограмма лука, в то время как в 2021 году этот показатель составлял 12,3 килограмма. Потребление моркови снизилось на один килограмм до 7,2 килограмма в позапрошлом году, помидоров — с 12,6 килограмма в 2021 году до 12 килограммов, салатных огурцов — с 6,4 килограмма до 5,7 килограмма, кольраби — с 2,2 килограмма до 1,8 килограмма.
«Когда мы разговариваем с нашими партнерами за рубежом, мы сходимся во мнении, что покупательная способность населения снижается по всему ЕС. К сожалению, это сильно сказывается на потреблении овощей и фруктов. Однако эти продукты являются важнейшими источниками витаминов и жизненно важных веществ. Одним из способов помочь начать здоровый образ жизни для чехов является нулевой НДС на фрукты и овощи. Здесь может помочь государство», — прокомментировала снижение потребления овощей Моника Небеска, председатель ZUČM.
По словам Небеской, потребление овощей в 2022 году было на 7,7 килограмма выше, чем в 2010 году, но оно все еще остается низким по сравнению с рекомендациями экспертов и средним европейским показателем. Таким образом, Чехия отстает от большинства европейских стран. По мнению Небески, низкое потребление может быть связано с тем, что овощи дороги для некоторых домохозяйств. Однако она отметила, что у производителей нет возможности повлиять на цену, так как конечная цена полностью находится в руках сетей супермаркетов. Садоводы отметили, что, если ставка НДС на овощи и фрукты будет снижена до нуля, государство должно будет проследить за тем, чтобы это отразилось в ценах на полках магазинов.
Средние потребительские цены на овощи значительно выросли за последние два года. Например, среднегодовая потребительская цена килограмма лука выросла с 16,31 кроны в 2021 году до 30,80 кроны в прошлом году. За тот же период килограмм цветной капусты в магазинах подорожал с 39,80 до 48 крон, килограмм моркови — с 21,18 до 29,52 кроны, а помидоров — с 57,04 до 75,23 кроны.
Производство овощей на внутреннем рынке для торговых сетей и перерабатывающей промышленности в 2023 году, по предварительным данным, выросло на полпроцента и составило 219 510 тонн. Однако площадь овощных полей в прошлом году сократилась на 288 гектаров до 11 015 гектаров по сравнению с 11 303 гектарами годом ранее и 12 066 гектарами в 2021 году. Некоторые овощеводы в прошлом году вышли из бизнеса из-за высоких издержек и низких цен, выплачиваемых торговыми компаниями.
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