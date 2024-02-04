Страховые компании будут оплачивать детские спортивные секции, лагеря и выездные школы
14 февраля 2024
21:00
399
Спортивные секции и детские курсы стоят немалых денег. Причем даже если эти занятия организуют школы или спортивные клубы. Например, в случае с катанием на лыжах. У родителей часто не хватает денег, чтобы заплатить за ребенка. В рамках профилактической программы они могут получить от страховых компаний тысячи крон компенсаций.
Однако всегда нужно проверять на сайте конкретной страховой компании, учитывает ли она тот или иной вид спорта. Некоторые из них не возмещают расходы на определенные виды. Это может относиться, например, к любителям шахмат или бокса.
К заявлению необходимо приложить квитанцию о расходах на занятия спортом и пребывание ребенка в лагере. Заявку обычно можно подать через сайт или приложение, по почте или в отделении банка.
ČPZP
Выплачивает до 1 500 чешских крон в зависимости от типа программы. Вся сумма может быть использована для летних лагерей, в том числе загородных. Тысяча крон может пойти на курсы плавания для детей до 10 лет. «Мы выделим 500 крон на спортивные клубы для детей от трех лет, а также на школу и детский сад за городом и на лыжные тренировки продолжительностью не менее четырех дней», — сказала пресс-секретарь Еленка Мазурова, добавив, что 500 крон можно использовать и для спортивного похода.
OZP
Предоставляет детям и взрослым пособия на занятия спортом с помощью кредитов в приложении Vitakarta. «Мы используем кредиты для поощрения застрахованных лиц за их активное отношение к здоровью и профилактике», — говорит пресс-секретарь Франтишек Тлапак. По его словам, сумма взноса может достигать 10 000 крон, при этом кредиты могут быть разделены между членами семьи.
На своем сайте страховая компания перечисляет, помимо чисто спортивных занятий, такие мероприятия, как плавание и физкультура для детей до 15 месяцев, оздоровительные спортивные путевки, включая лагеря и школы на открытом воздухе или спортивные лагеря, а также визиты к врачу.
RBP, компания медицинского страхования
Для профилактических программ предлагается пособие в размере до 1 000 крон; для бонусных программ, таких как летние каникулы или загородные спортивные лагеря, можно превысить эту сумму. Страховая компания делает взносы, например, на детей, записанных в спортивный клуб, курсы плавания, абонементы, сауну, а также на детский сад или сельскую школу.
VOZP
Максимальная сумма на одного ребенка составляет 2 500 крон — эти деньги можно потратить на членство в спортивных клубах, абонементы, оплату курсов, таких как уроки плавания, плавание для родителей с маленькими детьми или купание младенцев, а также на спортивные или оздоровительные путевки, такие как школы и детские сады на открытом воздухе, спортивные лагеря, загородные летние лагеря или лагеря спортивной направленности. К спорту также относятся танцевальные группы или курсы.
VZP
Крупнейшая чешская страховая компания предоставляет взнос в размере 2 000 крон на физические занятия для детей и молодежи до 18 лет. «В случае с детьми до года пособие можно использовать также для оплаты детского плавания или купания младенцев», — говорит Виктория Пливова, пресс-секретарь страховой компании.
После 15 лет средства можно также использовать для покупки абонемента в тренажерный зал, бассейн и т.д. Кроме того, пособие можно использовать для оплаты вступительных, членских взносов или спортивных обследований у врача.
Страховая компания Škoda для сотрудников
Пособие SPORT junior в размере 700 крон предоставляется застрахованным лицам в возрасте до 18 лет. Его можно использовать для занятий физкультурой, например плаванием для новорожденных и детей младшего возраста, для средств профилактики травм, особенно на шлемы, для спортивных осмотров, спортивных лагерей или спортивных клубов не только в школе.
ZPMV ČR
Выделяет до 1 500 крон на детские спортивные занятия. К ним относятся организованные занятия спортом, спортивные клубы и курсы, занятия детей с родителями, спортивные лагеря и лыжные тренировки, индивидуальные спортивные занятия, в том числе многодневные лыжные абонементы, долгосрочные занятия спортом или фитнесом в режиме онлайн.
К заявлению необходимо приложить квитанцию о расходах на занятия спортом и пребывание ребенка в лагере. Заявку обычно можно подать через сайт или приложение, по почте или в отделении банка.
ČPZP
Выплачивает до 1 500 чешских крон в зависимости от типа программы. Вся сумма может быть использована для летних лагерей, в том числе загородных. Тысяча крон может пойти на курсы плавания для детей до 10 лет. «Мы выделим 500 крон на спортивные клубы для детей от трех лет, а также на школу и детский сад за городом и на лыжные тренировки продолжительностью не менее четырех дней», — сказала пресс-секретарь Еленка Мазурова, добавив, что 500 крон можно использовать и для спортивного похода.
OZP
Предоставляет детям и взрослым пособия на занятия спортом с помощью кредитов в приложении Vitakarta. «Мы используем кредиты для поощрения застрахованных лиц за их активное отношение к здоровью и профилактике», — говорит пресс-секретарь Франтишек Тлапак. По его словам, сумма взноса может достигать 10 000 крон, при этом кредиты могут быть разделены между членами семьи.
На своем сайте страховая компания перечисляет, помимо чисто спортивных занятий, такие мероприятия, как плавание и физкультура для детей до 15 месяцев, оздоровительные спортивные путевки, включая лагеря и школы на открытом воздухе или спортивные лагеря, а также визиты к врачу.
RBP, компания медицинского страхования
Для профилактических программ предлагается пособие в размере до 1 000 крон; для бонусных программ, таких как летние каникулы или загородные спортивные лагеря, можно превысить эту сумму. Страховая компания делает взносы, например, на детей, записанных в спортивный клуб, курсы плавания, абонементы, сауну, а также на детский сад или сельскую школу.
VOZP
Максимальная сумма на одного ребенка составляет 2 500 крон — эти деньги можно потратить на членство в спортивных клубах, абонементы, оплату курсов, таких как уроки плавания, плавание для родителей с маленькими детьми или купание младенцев, а также на спортивные или оздоровительные путевки, такие как школы и детские сады на открытом воздухе, спортивные лагеря, загородные летние лагеря или лагеря спортивной направленности. К спорту также относятся танцевальные группы или курсы.
VZP
Крупнейшая чешская страховая компания предоставляет взнос в размере 2 000 крон на физические занятия для детей и молодежи до 18 лет. «В случае с детьми до года пособие можно использовать также для оплаты детского плавания или купания младенцев», — говорит Виктория Пливова, пресс-секретарь страховой компании.
После 15 лет средства можно также использовать для покупки абонемента в тренажерный зал, бассейн и т.д. Кроме того, пособие можно использовать для оплаты вступительных, членских взносов или спортивных обследований у врача.
Страховая компания Škoda для сотрудников
Пособие SPORT junior в размере 700 крон предоставляется застрахованным лицам в возрасте до 18 лет. Его можно использовать для занятий физкультурой, например плаванием для новорожденных и детей младшего возраста, для средств профилактики травм, особенно на шлемы, для спортивных осмотров, спортивных лагерей или спортивных клубов не только в школе.
ZPMV ČR
Выделяет до 1 500 крон на детские спортивные занятия. К ним относятся организованные занятия спортом, спортивные клубы и курсы, занятия детей с родителями, спортивные лагеря и лыжные тренировки, индивидуальные спортивные занятия, в том числе многодневные лыжные абонементы, долгосрочные занятия спортом или фитнесом в режиме онлайн.
Выше мы рассмотрели случаи, связанные с государственным страхованием, актуальным для обладателей ПМЖ и гражданства Чехии. По вопросам коммерческого страхования для иностранцев с ВНЖ консультирует платно (и бесплатно для клиентов — покупателей страховки любого типа) Оксана Мансурова: как сэкономить на коммерческой страховке, какие положены выгоды, как правильно возвращать средства, чтобы не переплачивать, и не только. Записаться на консультацию по поводу оформления страхования
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