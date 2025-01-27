У каждого тринадцатого чеха был диагностирован рак, через десять лет в Чехии будет миллион онкобольных

По словам министра здравоохранения Властимила Валека (TOP 09), лучший способ развеять страх перед раком — это ранняя диагностика заболевания.





По словам Душека, благодаря организованным программам скрининга с 2019 года почти у 120 000 человек удалось своевременно обнаружить опухоли или предраковые изменения.





Валек призвал использовать скрининговые программы, которые могут иметь решающее значение для раннего выявления заболевания. По словам Душека, программы скрининга, вероятно, спасли жизнь тем, у кого были обнаружены опухоли или предраковые изменения.





«Если мы не придем на скрининг и поздно придем на операцию, даже самый лучший специалист может не спасти нашу жизнь», — сказала Никол Паздерова из ассоциации «Голос больных раком», напомнив о важности самообследования.





Женщины находятся под наблюдением гинекологов на предмет рака шейки матки, а с 45 лет они могут обследовать свою грудь с помощью специального прибора — маммографа.





Мужчины в возрасте от 50 до 69 лет с 2024 года могут сдать анализ крови, чтобы выявить риск развития рака простаты.





После этого представители обоих полов должны пройти обследование на колоректальный рак. Люди в возрасте от пятидесяти лет и старше могут раз в десять лет проходить тест на кровоточивость кала или обследование кишечника в ходе колоноскопии.





У нынешних и бывших курильщиков есть возможность выявить рак легких на ранней стадии, и врач может направить их на компьютерную томографию.





Колоноскопия также может включать в себя процедуру, направленную на предотвращение развития рака.





Это связано с тем, что раннее обнаружение опухоли в организме имеет решающее значение для излечения от рака. Например, колоректальный рак, который диагностируется почти у восьми тысяч человек в год, имеет девяносто процентов шансов на излечение, если опухоль обнаружена на ранней стадии.





Кроме того, профилактический осмотр, известный как колоноскопия, может включать процедуру, которая предотвращает развитие опухоли. «Если гастроэнтеролог обнаружит полип, он сразу же его удалит», — объясняет Душек. Хотя обследования покрываются государственной медицинской страховкой и поэтому бесплатны для пациента, эксперты говорят, что интерес к ним недостаточен. Менее половины людей, для которых предназначена профилактика рака толстой кишки, принимают в ней участие.





Помимо профилактики колоректального рака, жители Чехии могут пройти скрининг на рак груди, шейки матки, легких и простаты. Каждая программа скрининга рассчитана на определенную возрастную группу, а скрининг легких проводится только для курильщиков. По словам Душека, к концу сентября почти 108 000 мужчин в возрасте от 50 до 69 лет воспользовались программой проверки риска рака простаты по крови, запущенной в прошлом году, и почти у девяти процентов из них были обнаружены результаты, требующие дальнейшего наблюдения.





Некоторые из этих профилактических обследований основаны на специальной компьютерной томографии (КТ) или маммограмме. «Мы начали отслеживать время ожидания скрининговых обследований. Основываясь на этих данных, мы укрепляем наш потенциал», — сказал Валек. По его словам, новые маммографические центры планируется открыть в Злине, Есенике и некоторых населенных пунктах Карловарского края.





Однако профилактика также включает в себя правильный образ жизни и достаточные физические нагрузки. «Первичная профилактика — это то, что вы можете сделать для себя сами. Это здоровый образ жизни. У нас сухой февраль, это значит свести к минимуму употребление алкоголя, не курить, двигаться, заниматься спортом», — сказал Валек, который также напомнил о проекте по профилактике детского ожирения Be Fit 24.





Начиная с апреля 2025 года в мобильном приложении EZ Karta министерства здравоохранения люди будут получать информацию о том, когда они в последний раз проходили профилактический осмотр, включая напоминание о предстоящем визите.





Интерес к скринингу растет





Больницы и клиники подтвердили растущий интерес к комплексному обследованию на рак. В некоторых из них интерес превышает возможности. Обычно обследование занимает у клиентов один день, и платят они за него от пяти до пятнадцати тысяч крон.





«Клиенты часто записываются на прием после того, как столкнулись с заболеванием в своей семье или кругу друзей, или просто больше интересуются своим физическим здоровьем», — говорит Михаэла Пржикрылова, координатор клиники Iscare, которая давно занимается профилактикой рака.





«Интерес к самим обследованиям очень высок, и мы пока не можем удовлетворить спрос из-за возможностей, но если бы у нас было больше мест, я уверена, мы бы их заполнили», — подтвердила Клара Йирковска, пресс-секретарь Института рака имени Масарика. Аналогичная ситуация сложилась и в региональной больнице имени Томаша Бата в Злине. «Интерес большой, но мы ограничены в возможностях, поэтому можем проводить только два-три обследования в неделю. Некоторые люди приходят по нескольку раз в год», — говорит пресс-секретарь больницы Дана Липовска.





Больница в Бланско приостановила программу, несмотря на интерес общественности, поскольку ее персонал полностью занят лечением онкологических больных, диагностированных вне профилактической программы.





А вот клиника в Либереце, например, отменила комплексные онкологические обследования из-за низкого интереса. «Мы прекратили эту программу из-за отсутствия интереса. Один из факторов — недостаток информации об этих программах, нет широкой всеобщей осведомленности о них», — говорит Иржи Бартош, руководитель комплексного онкологического центра при областной больнице Либерца.





Обследования часто выявляют другие заболевания





Комплексное онкологическое обследование обычно занимает один день. Перед обследованием пациент сначала проходит консультацию с врачом, который расспрашивает его о текущих проблемах со здоровьем и семейном анамнезе, а затем предлагает дальнейшие действия. Заключительная консультация с оценкой результатов проводится через несколько дней после обследования.





По словам представителей учреждений, с которыми удалось связаться, обследования также позволяют выявить нераковые заболевания. «За пять лет существования этой программы мы диагностировали у двух пациентов онкологические заболевания, чаще мы находим другие заболевания», — говорит Липовска.



