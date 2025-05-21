Рак в тридцать лет. Число молодых онкобольных в Чехии растет
21 мая 2025
10:30
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Число молодых пациентов с онкологическим диагнозом растет — за последние пятнадцать лет в Чехии их число выросло на четверть. Наблюдается рост заболеваемости раком прямой кишки, а также молочной железы и щитовидной железы у людей моложе 45 лет. Диагноз иногда застает врасплох даже врачей.
«У меня с детства были проблемы со здоровьем. Но все значительно ухудшилось, когда мне было пятнадцать. У меня начали сильно выпадать волосы, были проблемы с давлением, я постоянно была опухшей. Врачи думали, что это подростковый период или что-то психосоматическое», — вспоминает сегодня 21-летняя Танита Бемова о том тяжелом периоде.
Танита прошла бесчисленные анализы и обследования. Но никому не пришло в голову, что причиной проблем может быть опухоль щитовидной железы. «Мне сказали, что молодая девушка, у которой и так много проблем со здоровьем, не может еще и раком болеть. Это было бы слишком», — рассказывает она.
Перелом наступил, когда она нащупала узелок на шее. Ревматолог, к которому она обратилась из-за проблем с рукой, спросил ее, не беспокоит ли ее еще что-нибудь, и она упомянула об этом. «И благодаря этому обнаружилось, что у меня в шее опухоль в довольно запущенной стадии», — добавляет Танита.
«То, что я пошла к врачу, постаралась решить проблему и не сдалась, определенно спасло мне жизнь», — убеждена она и призывает своих сверстников проходить профилактические обследования. Врачи успешно удалили опухоль. Сегодня она изучает теологию и помогает другим онкобольным в организации F*ck Cancer.
Еще в 80-х годах 20-го века число новых онкобольных в возрасте от 15 до 44 лет составляло около 3000–3500 в год. В последние годы это число составляет около 4500–4900.
К ним относится и 37-летняя Зузана Феркова. Из-за пандемии COVID-19 она была вынуждена прервать успешную карьеру стюардессы в Дубае. По возвращении в Чехию она обратилась к стоматологу с подозрением на воспаление зубов. Однако рентгеновский снимок показал, что это сарком — редкий агрессивный тип рака, который развивается из нервных окончаний в челюсти.
«Хорошо, что об этом начинают говорить. Давление на пациентов в обществе огромно. Лечением человек как-то пробивается, но худший период для меня наступил, когда лечение закончилось и вдруг ничего не осталось, я достигла самого дна», — описала Зузана, которая уже пятый год находится в ремиссии.
Как и Танита, она отмечает, насколько важна поддержка окружающих и общение, но тем не менее больные часто сталкиваются с отчуждением.
«Я хотела бы сказать людям, которые проходят через тяжелое лечение, чтобы они не боялись просить о помощи и не чувствовали, что должны быть сильными в любых обстоятельствах», — ободряет она и добавляет: «Непрошенные советы типа „ты должна быть сильной“ бесполезны. Люди, которые проходят через это, не должны слушать токсичный позитив и фразы типа „радуйся, что жива“. Это всегда меня злит».
Много стресса, неправильный образ жизни
Согласно статистике, среди молодых людей резко растет число случаев рака толстой кишки, молочной железы и щитовидной железы. «Особенно при некоторых диагнозах, например при раке толстой кишки и прямой кишки, видно, что заболевание смещается в сторону более молодых возрастных групп. Сегодня не являются исключением даже люди в возрасте тридцати или сорока лет», — добавил заведующий отделением гастроэнтерологии Масарикова онкологического института в Брно Владимир Красс.
Эксперты из разных стран ищут причины, но однозначного вывода пока никто не сделал, они согласны только в том, что речь идет о нескольких факторах одновременно. В случае рака простаты рост числа заболеваний может быть связан с более точной диагностикой, в случае рака кожи — с образом жизни, связанным с более частым пребыванием на солнце и на море, а рак груди чаще встречается в странах с более высоким уровнем жизни.
«На мой взгляд, тенденции указывают также на влияние окружающей среды — загрязнение пестицидами или микропластиком», — считает заведующий онкологической клиники в больнице Motol и член комитета Чешского онкологического общества Томаш Бюхлер.
Также появляется все больше исследований, которые указывают на связь с недостатком движения и неправильным образом жизни, включая курение, употребление алкоголя и нездоровое питание. Это влияет на микробиом кишечника, что может способствовать развитию рака.
«Ультрапереработанные продукты способствуют возникновению опухолей в основном из-за отсутствия в них клетчатки, которая создает условия для благоприятного микробиома кишечника. Еще одним фактором риска является дисбаланс между потреблением и расходом энергии, который приводит к ожирению», — объясняет профессор Бюхлер, который считает наиболее рискованными продуктами переработанное мясо: сосиски, колбасы, ветчина или, например, паштеты.
Положительным моментом является снижение числа умерших. За сорок лет в возрастной группе до 45 лет их число сократилось вдвое, до 500 в год. Важную роль в этом играет профилактика. Ведь своевременное выявление заболевания имеет ключевое значение. Однако национальные скрининговые программы, оплачиваемые страховыми компаниями, такие как маммография, не ориентированы на молодых людей. Поэтому важно хотя бы проходить профилактические осморы у терапевта и гинеколога.
Танита прошла бесчисленные анализы и обследования. Но никому не пришло в голову, что причиной проблем может быть опухоль щитовидной железы. «Мне сказали, что молодая девушка, у которой и так много проблем со здоровьем, не может еще и раком болеть. Это было бы слишком», — рассказывает она.
Перелом наступил, когда она нащупала узелок на шее. Ревматолог, к которому она обратилась из-за проблем с рукой, спросил ее, не беспокоит ли ее еще что-нибудь, и она упомянула об этом. «И благодаря этому обнаружилось, что у меня в шее опухоль в довольно запущенной стадии», — добавляет Танита.
«То, что я пошла к врачу, постаралась решить проблему и не сдалась, определенно спасло мне жизнь», — убеждена она и призывает своих сверстников проходить профилактические обследования. Врачи успешно удалили опухоль. Сегодня она изучает теологию и помогает другим онкобольным в организации F*ck Cancer.
Еще в 80-х годах 20-го века число новых онкобольных в возрасте от 15 до 44 лет составляло около 3000–3500 в год. В последние годы это число составляет около 4500–4900.
К ним относится и 37-летняя Зузана Феркова. Из-за пандемии COVID-19 она была вынуждена прервать успешную карьеру стюардессы в Дубае. По возвращении в Чехию она обратилась к стоматологу с подозрением на воспаление зубов. Однако рентгеновский снимок показал, что это сарком — редкий агрессивный тип рака, который развивается из нервных окончаний в челюсти.
«Хорошо, что об этом начинают говорить. Давление на пациентов в обществе огромно. Лечением человек как-то пробивается, но худший период для меня наступил, когда лечение закончилось и вдруг ничего не осталось, я достигла самого дна», — описала Зузана, которая уже пятый год находится в ремиссии.
Как и Танита, она отмечает, насколько важна поддержка окружающих и общение, но тем не менее больные часто сталкиваются с отчуждением.
«Я хотела бы сказать людям, которые проходят через тяжелое лечение, чтобы они не боялись просить о помощи и не чувствовали, что должны быть сильными в любых обстоятельствах», — ободряет она и добавляет: «Непрошенные советы типа „ты должна быть сильной“ бесполезны. Люди, которые проходят через это, не должны слушать токсичный позитив и фразы типа „радуйся, что жива“. Это всегда меня злит».
Много стресса, неправильный образ жизни
Согласно статистике, среди молодых людей резко растет число случаев рака толстой кишки, молочной железы и щитовидной железы. «Особенно при некоторых диагнозах, например при раке толстой кишки и прямой кишки, видно, что заболевание смещается в сторону более молодых возрастных групп. Сегодня не являются исключением даже люди в возрасте тридцати или сорока лет», — добавил заведующий отделением гастроэнтерологии Масарикова онкологического института в Брно Владимир Красс.
Эксперты из разных стран ищут причины, но однозначного вывода пока никто не сделал, они согласны только в том, что речь идет о нескольких факторах одновременно. В случае рака простаты рост числа заболеваний может быть связан с более точной диагностикой, в случае рака кожи — с образом жизни, связанным с более частым пребыванием на солнце и на море, а рак груди чаще встречается в странах с более высоким уровнем жизни.
«На мой взгляд, тенденции указывают также на влияние окружающей среды — загрязнение пестицидами или микропластиком», — считает заведующий онкологической клиники в больнице Motol и член комитета Чешского онкологического общества Томаш Бюхлер.
Также появляется все больше исследований, которые указывают на связь с недостатком движения и неправильным образом жизни, включая курение, употребление алкоголя и нездоровое питание. Это влияет на микробиом кишечника, что может способствовать развитию рака.
«Ультрапереработанные продукты способствуют возникновению опухолей в основном из-за отсутствия в них клетчатки, которая создает условия для благоприятного микробиома кишечника. Еще одним фактором риска является дисбаланс между потреблением и расходом энергии, который приводит к ожирению», — объясняет профессор Бюхлер, который считает наиболее рискованными продуктами переработанное мясо: сосиски, колбасы, ветчина или, например, паштеты.
Положительным моментом является снижение числа умерших. За сорок лет в возрастной группе до 45 лет их число сократилось вдвое, до 500 в год. Важную роль в этом играет профилактика. Ведь своевременное выявление заболевания имеет ключевое значение. Однако национальные скрининговые программы, оплачиваемые страховыми компаниями, такие как маммография, не ориентированы на молодых людей. Поэтому важно хотя бы проходить профилактические осморы у терапевта и гинеколога.