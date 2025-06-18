Группа людей открыла в Гавличкув-Броде нелегальную стоматологическую клинику. Как лечить пациентов, они узнавали из интернета
18 июня 2025
18:00
404
Полиция предъявила обвинение двум мужчинам и одной женщине, которые, по ее данным, незаконно открыли стоматологическую клинику в Гавличкув-Броде. Специальные знания они почерпнули из интернета, а пациентам выставили счета на сумму более 4 миллионов крон. Нелегальную клинику, которая работала с 2023 года, посетили десятки людей. Обвиняемые признали свою вину, им грозит до 8 лет тюрьмы.
Трое людей были вместе обвинены в преступлении незаконного предпринимательства и продолжающемся преступлении легализации доходов от преступной деятельности. 22-летний мужчина и 50-летняя женщина были дополнительно обвинены в продолжающихся преступлениях покушения на нанесение вреда здоровью и незаконном изготовлении и ином обращении с наркотическими и психотропными веществами и ядами.
Женщина была отдельно обвинена в краже. Все трое были родственниками и ранее не были судимы.
Стоматологический кабинет они открыли в начале 2023 года в доме 44-летнего мужчины. Молодой человек без специального образования выдавал себя за стоматолога, а женщина выступала в роли ассистента. Поскольку она работала в сфере здравоохранения и имела доступ к медицинским материалам, она обеспечивала кабинет анестетиками, пломбами, клеями и другими необходимыми материалами. Пара предоставляла базовые стоматологические услуги, а также такие виды услуг, как удаление зубов, лечение корневых каналов, анестезия и протезирование. Протезы изготавливал и предоставлял старший из мужчин.
Женщина была отдельно обвинена в краже. Все трое были родственниками и ранее не были судимы.
Стоматологический кабинет они открыли в начале 2023 года в доме 44-летнего мужчины. Молодой человек без специального образования выдавал себя за стоматолога, а женщина выступала в роли ассистента. Поскольку она работала в сфере здравоохранения и имела доступ к медицинским материалам, она обеспечивала кабинет анестетиками, пломбами, клеями и другими необходимыми материалами. Пара предоставляла базовые стоматологические услуги, а также такие виды услуг, как удаление зубов, лечение корневых каналов, анестезия и протезирование. Протезы изготавливал и предоставлял старший из мужчин.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
17 ИЮНЯ 2025
1412
10:30
17 ИЮНЯ 2025
1605
21:00
16 ИЮНЯ 2025
1259
11:00
15 ИЮНЯ 2025
1442
17:00
14 ИЮНЯ 2025
2132
21:00
13 ИЮНЯ 2025
1296
21:00
12 ИЮНЯ 2025
1499
15:00
9 ИЮНЯ 2025
1487
16:30
6 ИЮНЯ 2025
2933
19:30
3 ИЮНЯ 2025
2702
15:00
1 ИЮНЯ 2025
5682