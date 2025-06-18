Группа людей открыла в Гавличкув-Броде нелегальную стоматологическую клинику. Как лечить пациентов, они узнавали из интернета

Новости и статьи 18 июня 2025 18:00 404

Полиция предъявила обвинение двум мужчинам и одной женщине, которые, по ее данным, незаконно открыли стоматологическую клинику в Гавличкув-Броде. Специальные знания они почерпнули из интернета, а пациентам выставили счета на сумму более 4 миллионов крон. Нелегальную клинику, которая работала с 2023 года, посетили десятки людей. Обвиняемые признали свою вину, им грозит до 8 лет тюрьмы.