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Группа людей открыла в Гавличкув-Броде нелегальную стоматологическую клинику. Как лечить пациентов, они узнавали из интернета

Новости и статьи
18 июня 2025
18:00
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Полиция предъявила обвинение двум мужчинам и одной женщине, которые, по ее данным, незаконно открыли стоматологическую клинику в Гавличкув-Броде. Специальные знания они почерпнули из интернета, а пациентам выставили счета на сумму более 4 миллионов крон. Нелегальную клинику, которая работала с 2023 года, посетили десятки людей. Обвиняемые признали свою вину, им грозит до 8 лет тюрьмы.
Трое людей были вместе обвинены в преступлении незаконного предпринимательства и продолжающемся преступлении легализации доходов от преступной деятельности. 22-летний мужчина и 50-летняя женщина были дополнительно обвинены в продолжающихся преступлениях покушения на нанесение вреда здоровью и незаконном изготовлении и ином обращении с наркотическими и психотропными веществами и ядами.

Женщина была отдельно обвинена  в краже. Все трое были родственниками и ранее не были судимы.

Стоматологический кабинет они открыли в начале 2023 года в доме 44-летнего мужчины. Молодой человек без специального образования выдавал себя за стоматолога, а женщина выступала в роли ассистента. Поскольку она работала в сфере здравоохранения и имела доступ к медицинским материалам, она обеспечивала кабинет анестетиками, пломбами, клеями и другими необходимыми материалами. Пара предоставляла базовые стоматологические услуги, а также такие виды услуг, как удаление зубов, лечение корневых каналов, анестезия и протезирование. Протезы изготавливал и предоставлял старший из мужчин.
стоматология Чехия преступность
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