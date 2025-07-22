ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

На юге Чехии выявлена деятельность врачей-самозванцев

Новости и статьи
22 июля 2025
21:00
566
В небольшом населенном пункте на территории Чески-Крумлова с декабря 2023 по март 2024 года две женщины в возрасте 62 и 42 лет, не имевшие медицинского образования, незаконно вели прием пациентов. Они занялись этим после того, как практикующая врач общей практики для взрослых, у которой они работали в качестве немедицинского персонала, прекратила свою деятельность. Несмотря на отсутствие квалификации, женщины продолжали осматривать людей, а также брали кровь для анализов.
По словам Мирослава Шупика, представителя полиции Чески-Крумлова, «в период после ухода единственного квалифицированного врача в этой клинике продолжались как прямые, так и опосредованные контакты с пациентами. Женщины без соответствующей квалификации осуществляли телефонные консультации, в ходе которых обсуждались жалобы пациентов, а также вопросы оформления, подтверждения и прекращения больничных листов». 

В общей сложности фальшивые «врачи» выдали 145 больничных листов, причинив ущерб на сумму около 1,5 миллиона крон. Кроме того, они брали кровь у пациентов. На данный момент полиция выясняет, какие еще медицинские процедуры женщины могли проводить. Свидетели уже допрошены, а сама «клиника» закрыта. 

«Расследование продолжается. В связи с этим мы пока не будем предоставлять дополнительные сведения», — отметил официальный представитель полиции.  Полиция пока не раскрыла, как удалось выявить подозреваемых, и не сообщила, пострадали ли пациенты из-за их деятельности. 

Обвинения против обеих женщин включают несанкционированный доступ и вмешательство в компьютерные системы или носители информации, а также подделку и выдачу ложных медицинских документов и заключений. Им грозит до пяти лет лишения свободы. На время расследования обвиняемые находятся на свободе. 
врачи преступность Чески Крумлов
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
21 ИЮЛЯ 2025
1476
ТЕХНОЛОГИИ
ФЕНОМЕН ОНЛАЙН-ЗНАКОМСТВ ТЕРЯЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УСТАЛИ ОТ «ФАСТФУД»-РОМАНОВ
18:00
12 ИЮЛЯ 2025
2750
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ МУЖЧИНЫ СТРЕМИТЕЛЬНО ПОЛНЕЮТ: В ЧЕМ ПРИЧИНА И КТО ВИНОВАТ
19:30
10 ИЮЛЯ 2025
2074
ЗДОРОВЬЕ
ОПАСНАЯ СТАТИСТИКА: В ПРАГЕ РАСТЕТ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ГЕПАТИТОМ А
19:30
9 ИЮЛЯ 2025
5646
ТЕХНОЛОГИИ
ОПАСЕНИЯ ОПРАВДАЛИСЬ, FORMBOOK ПРОВОДИТ МАССИРОВАННЫЕ АТАКИ В ЧЕХИИ
18:00
9 ИЮЛЯ 2025
4269
ЕДА
СПОР О СОЕВЫХ СОСИСКАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ЧЕХИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ВВЕСТИ В ЕС ЗАЩИЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
19:30
8 ИЮЛЯ 2025
2710
ТЕХНОЛОГИИ
ЦЕНЫ НА СКЛАДНЫЕ СМАРТФОНЫ SAMSUNG В ЧЕХИИ УПАЛИ НА СУММЫ ДО 20 000 КРОН ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
15:45
7 ИЮЛЯ 2025
2168
КУЛЬТУРА
«ЕЩЕ РАЗ: ШАРЛЬ АЗНАВУР» — БАЛЕТ-СПЕКТАКЛЬ В ТЕАТРЕ ГИБЕРНИЯ
19:30
4 ИЮЛЯ 2025
3331
КУЛЬТУРА
ГИГАНТСКИЕ КУКЛЫ ИЗ «ИГРЫ В КАЛЬМАРА» ПУГАЛИ ТУРИСТОВ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
21:00
3 ИЮЛЯ 2025
2572
ЗДОРОВЬЕ
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ЧЕСОТКОЙ РАСТЕТ ПО ВСЕЙ ЧЕХИИ
18:00
2 ИЮЛЯ 2025
3570
ТЕХНОЛОГИИ
ЖУТЬ ПОД ЗЕМЛЕЙ: В ЧЕХИИ СОЗДАЮТ ХОРРОР-ИГРУ О ВЫМЫШЛЕННОМ МЕТРО БРНО
15:00
1 ИЮЛЯ 2025
1713
ЕДА
ВНИМАНИЕ: ЖАРА ПОВЫШАЕТ РИСК ОТРАВЛЕНИЯ. СЕЙЧАС ОПАСНО ГОТОВИТЬ ПИЩУ НА ГРИЛЕ
11:00
28 ИЮНЯ 2025
2167
ДОМ И СЕМЬЯ
ТРЕТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЧЕХИИ СОСТОИТ ИЗ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
16:30
27 ИЮНЯ 2025
1440
ЕДА
АНАЛИЗ РЕКЛАМНЫХ ЛИСТОВОК: В ЭТОМ ГОДУ ЧЕХИ В ОСНОВНОМ СЭКОНОМЯТ НА ПРОДУКТАХ ДЛЯ ГРИЛЯ
16:30
26 ИЮНЯ 2025
2511
ЗДОРОВЬЕ
СМЕНА ПОЛА БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНА В ЧЕХИИ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ
08:00
26 ИЮНЯ 2025
1467
ДОМ И СЕМЬЯ
СКОЛЬКО РОДИТЕЛИ ПОТРАТЯТ НА ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ В ЭТОМ ГОДУ?