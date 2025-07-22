На юге Чехии выявлена деятельность врачей-самозванцев
22 июля 2025
21:00
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В небольшом населенном пункте на территории Чески-Крумлова с декабря 2023 по март 2024 года две женщины в возрасте 62 и 42 лет, не имевшие медицинского образования, незаконно вели прием пациентов. Они занялись этим после того, как практикующая врач общей практики для взрослых, у которой они работали в качестве немедицинского персонала, прекратила свою деятельность. Несмотря на отсутствие квалификации, женщины продолжали осматривать людей, а также брали кровь для анализов.
По словам Мирослава Шупика, представителя полиции Чески-Крумлова, «в период после ухода единственного квалифицированного врача в этой клинике продолжались как прямые, так и опосредованные контакты с пациентами. Женщины без соответствующей квалификации осуществляли телефонные консультации, в ходе которых обсуждались жалобы пациентов, а также вопросы оформления, подтверждения и прекращения больничных листов».
В общей сложности фальшивые «врачи» выдали 145 больничных листов, причинив ущерб на сумму около 1,5 миллиона крон. Кроме того, они брали кровь у пациентов. На данный момент полиция выясняет, какие еще медицинские процедуры женщины могли проводить. Свидетели уже допрошены, а сама «клиника» закрыта.
«Расследование продолжается. В связи с этим мы пока не будем предоставлять дополнительные сведения», — отметил официальный представитель полиции. Полиция пока не раскрыла, как удалось выявить подозреваемых, и не сообщила, пострадали ли пациенты из-за их деятельности.
Обвинения против обеих женщин включают несанкционированный доступ и вмешательство в компьютерные системы или носители информации, а также подделку и выдачу ложных медицинских документов и заключений. Им грозит до пяти лет лишения свободы. На время расследования обвиняемые находятся на свободе.
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