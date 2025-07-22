На юге Чехии выявлена деятельность врачей-самозванцев

По словам Мирослава Шупика, представителя полиции Чески-Крумлова, «в период после ухода единственного квалифицированного врача в этой клинике продолжались как прямые, так и опосредованные контакты с пациентами. Женщины без соответствующей квалификации осуществляли телефонные консультации, в ходе которых обсуждались жалобы пациентов, а также вопросы оформления, подтверждения и прекращения больничных листов».









В общей сложности фальшивые « врачи » выдали 145 больничных листов, причинив ущерб на сумму около 1,5 миллиона крон. Кроме того, они брали кровь у пациентов. На данный момент полиция выясняет, какие еще медицинские процедуры женщины могли проводить. Свидетели уже допрошены, а сама «клиника» закрыта.

«Расследование продолжается. В связи с этим мы пока не будем предоставлять дополнительные сведения», — отметил официальный представитель полиции. Полиция пока не раскрыла, как удалось выявить подозреваемых, и не сообщила, пострадали ли пациенты из-за их деятельности.





Обвинения против обеих женщин включают несанкционированный доступ и вмешательство в компьютерные системы или носители информации, а также подделку и выдачу ложных медицинских документов и заключений. Им грозит до пяти лет лишения свободы. На время расследования обвиняемые находятся на свободе.