Как записаться к врачу и пройти обследование в Праге в короткие сроки

В Праге работает частная многопрофильная клиника MEDIC CARE. Она ориентирована на тех, кто ценит свое время, комфорт и персональный подход. Здесь пациенты получают быструю и профессиональную помощь без языкового барьера и бюрократии.







Почему стоит обратиться именно в эту клинику?





Прием в удобное время – не нужно тратить недели и месяцы на ожидание, не нужно сидеть в очередях. Вас примут максимально быстро и точно в срок. Записаться можно онлайн на сайте клиники или по телефону +420 773 730 731





Первоклассные врачи — более 7 лет практики в ведущих клиниках Европы, регулярное повышение квалификации на международных семинарах и мастер-классах. Во время приема врачи подробно ответят на все вопросы, объяснят каждую рекомендацию и не будут навязывать ненужные процедуры.







Общение на вашем языке — персонал и врачи клиники говорят на русском, украинском, чешском и английском. Вам не придется штудировать словарь перед визитом или брать с собой переводчика. Отсутствие языкового барьера при решении медицинских проблем трудно переоценить.





Ключевые направления клиники MEDIC CARE





1) Сдача анализов — быстро и точно





Лаборатория MEDIC CARE проводит широкий спектр исследований: от общих анализов крови и мочи до сложных гормональных панелей. Не придется никуда ехать по направлению – все можно сдать прямо в клинике. Результаты будут готовы в кратчайшие сроки, и можно получить детальную расшифровку от врача. Отдельно стоит упомянуть о возможности сдать анализ на пищевую непереносимость.





2) Терапевты — решение с первого визита





Терапевт ведет первичный прием пациентов, назначает лечение и выписывает направление к специалистам узкого профиля, оформляет справки о состоянии здоровья для работодателя или университета.





3) Гинекология — полный спектр заботы о женском здоровье





Специалисты клиники помогают решить проблемы бесплодия, миомы, эндометриоза, кист яичников, нарушений цикла, воспалений, онкологических заболеваний и многие другие. В клинике проводится ультразвуковая диагностика и превентивные осмотры. Также ведет прием гинеколог, специализирующийся на эстетических гинекологических операциях.





4) Невролог — помощь при мигренях, болях и нарушениях центральной нервной системы





Врач поможет избавиться от головных болей любого характера, головокружений, болей в спине (шее и пояснице), онемения конечностей, мышечных болей и других проблем. Также специалист проводит профилактические обследования и назначает лечение при эпилепсии, постинсультных состояниях, нарушениях слуха и зрения.





5) Дерматолог — здоровье кожи без компромиссов





Лечение акне, экземы, аллергий, контроль образований и родинок. Использование самых современных методов, дерматоскопии и косметических средств. Индивидуальный подбор лечения угревой болезни различной степени тяжести и диспансерное наблюдение.





6) Эстетическая медицина — красота и уверенность





Высококвалифицированный врач-дерматолог в клинике проводит следующие процедуры: чистка лица, пилинг, инъекции ботоксом, плазмолифтинг лица, биоревитализация, мезотерапия, увеличение губ, и другие.





7) УЗИ — важная диагностика









Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек, щитовидной железы, молочных желез на оборудовании экспертного класса позволяет получить точную картину состояния органов и тканей, а также выявить проблемы со здоровьем.





Здоровье не терпит отлагательств





MEDIC CARE работает только на платной основе и не сотрудничает со страховыми компаниями. Это позволяет предоставлять пациентам значительно более высокий уровень комфорта и обслуживания, чем в государственных поликлиниках. Цены более чем адекватные и соответствуют качеству услуг.





Запишитесь на консультацию уже сегодня. Позаботьтесь о себе и своих близких — без стресса, очередей и на понятном вам языке.

Телефон:





+420 773 730 731





+420 607 001 992

Адрес: Kytlická 758 Praha 9-Prosek

Сайт и соцсети: Сайт и соцсети:











