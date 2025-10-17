Как записаться к врачу и пройти обследование в Праге в короткие сроки
17 октября 2025
10:00
2030
Ни для кого не секрет, что государственная система медобслуживания в Чехии сильно перегружена – чтобы попасть на прием к специалисту или пройти назначенное обследование, часто приходится ждать месяцами. Но что делать, если помощь нужна прямо сейчас?
В Праге работает частная многопрофильная клиника MEDIC CARE. Она ориентирована на тех, кто ценит свое время, комфорт и персональный подход. Здесь пациенты получают быструю и профессиональную помощь без языкового барьера и бюрократии.
Почему стоит обратиться именно в эту клинику?
Прием в удобное время – не нужно тратить недели и месяцы на ожидание, не нужно сидеть в очередях. Вас примут максимально быстро и точно в срок. Записаться можно онлайн на сайте клиники или по телефону +420 773 730 731
Первоклассные врачи — более 7 лет практики в ведущих клиниках Европы, регулярное повышение квалификации на международных семинарах и мастер-классах. Во время приема врачи подробно ответят на все вопросы, объяснят каждую рекомендацию и не будут навязывать ненужные процедуры.
Общение на вашем языке — персонал и врачи клиники говорят на русском, украинском, чешском и английском. Вам не придется штудировать словарь перед визитом или брать с собой переводчика. Отсутствие языкового барьера при решении медицинских проблем трудно переоценить.
Ключевые направления клиники MEDIC CARE
1) Сдача анализов — быстро и точно
Лаборатория MEDIC CARE проводит широкий спектр исследований: от общих анализов крови и мочи до сложных гормональных панелей. Не придется никуда ехать по направлению – все можно сдать прямо в клинике. Результаты будут готовы в кратчайшие сроки, и можно получить детальную расшифровку от врача. Отдельно стоит упомянуть о возможности сдать анализ на пищевую непереносимость.
2) Терапевты — решение с первого визита
Терапевт ведет первичный прием пациентов, назначает лечение и выписывает направление к специалистам узкого профиля, оформляет справки о состоянии здоровья для работодателя или университета.
3) Гинекология — полный спектр заботы о женском здоровье
Специалисты клиники помогают решить проблемы бесплодия, миомы, эндометриоза, кист яичников, нарушений цикла, воспалений, онкологических заболеваний и многие другие. В клинике проводится ультразвуковая диагностика и превентивные осмотры. Также ведет прием гинеколог, специализирующийся на эстетических гинекологических операциях.
4) Невролог — помощь при мигренях, болях и нарушениях центральной нервной системы
Врач поможет избавиться от головных болей любого характера, головокружений, болей в спине (шее и пояснице), онемения конечностей, мышечных болей и других проблем. Также специалист проводит профилактические обследования и назначает лечение при эпилепсии, постинсультных состояниях, нарушениях слуха и зрения.
5) Дерматолог — здоровье кожи без компромиссов
Лечение акне, экземы, аллергий, контроль образований и родинок. Использование самых современных методов, дерматоскопии и косметических средств. Индивидуальный подбор лечения угревой болезни различной степени тяжести и диспансерное наблюдение.
6) Эстетическая медицина — красота и уверенность
Высококвалифицированный врач-дерматолог в клинике проводит следующие процедуры: чистка лица, пилинг, инъекции ботоксом, плазмолифтинг лица, биоревитализация, мезотерапия, увеличение губ, и другие.
7) УЗИ — важная диагностика
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек, щитовидной железы, молочных желез на оборудовании экспертного класса позволяет получить точную картину состояния органов и тканей, а также выявить проблемы со здоровьем.
Здоровье не терпит отлагательств
MEDIC CARE работает только на платной основе и не сотрудничает со страховыми компаниями. Это позволяет предоставлять пациентам значительно более высокий уровень комфорта и обслуживания, чем в государственных поликлиниках. Цены более чем адекватные и соответствуют качеству услуг.
Запишитесь на консультацию уже сегодня. Позаботьтесь о себе и своих близких — без стресса, очередей и на понятном вам языке.
Телефон:
+420 773 730 731
+420 607 001 992
Адрес: Kytlická 758 Praha 9-Prosek
MEDIC CARE – клиника для иностранцев в Праге. Ваше здоровье – наша забота
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1335
18:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1541
17:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
789
09:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1353
11:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1689
10:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
890
18:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1709
17:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1201
11:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
2330
09:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1492
14:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1886
18:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1264
10:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1482
15:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1185
09:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1570