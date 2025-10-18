В Чехии ухудшается ситуация с гепатитом А: врачи призывают к всеобщей вакцинации
18 октября 2025
11:00
946
Эпидемиологическая ситуация с гепатитом А в Чехии остаётся напряжённой, и число заражений продолжает расти. По словам заведующего Клиникой инфекционных заболеваний пражской больницы Буловка Гинека Бартоша, признаки замедления распространения заболевания отсутствуют, а прогноз на ближайшие месяцы неблагоприятен.
По мнению специалиста, стране необходимо ввести всеобщее и полностью финансируемое государством вакцинирование против гепатита А, особенно в Праге, где наблюдается наибольшее количество случаев. Отсутствие массовой вакцинации, по его словам, препятствует эффективному сдерживанию эпидемии.
На начальных этапах вспышки инфекция распространялась главным образом в социально неблагополучных районах, однако в настоящее время это лишь малая часть всех заболевших. Сейчас вирусом заражаются люди разных возрастов и социальных групп, многие из которых не знают, где могли подхватить инфекцию.
Медики предупреждают, что без системных мер и расширения вакцинации ситуация в ближайшее время может существенно ухудшиться.
В Праге в 2025 году зафиксирована серьёзная вспышка вирусного гепатита А. По данным Гигиенической станции столицы, с начала года в городе зарегистрировано 826 случаев заболевания, из них 147 у детей. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 10 человек. Для сравнения, в 2024 году во всей Чехии от гепатита А умерли лишь двое пациентов, тогда как в 2025 году по состоянию на 5 октября число умерших достигло 21.
Согласно информации Государственного института здравоохранения, нынешняя эпидемия стала второй по масштабам с 1989 года. Больше случаев, чем в 2025-м ( 1842 зараженных по состоянию на начало октября), было только в 1996 году, когда за весь год зафиксировали 2 083 случая.
Специалисты напоминают, что соблюдение правил личной гигиены и вакцинация остаются самыми надежными способами защиты от гепатита А.
В Праге в 2025 году зафиксирована серьёзная вспышка вирусного гепатита А. По данным Гигиенической станции столицы, с начала года в городе зарегистрировано 826 случаев заболевания, из них 147 у детей. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 10 человек. Для сравнения, в 2024 году во всей Чехии от гепатита А умерли лишь двое пациентов, тогда как в 2025 году по состоянию на 5 октября число умерших достигло 21.
Согласно информации Государственного института здравоохранения, нынешняя эпидемия стала второй по масштабам с 1989 года. Больше случаев, чем в 2025-м ( 1842 зараженных по состоянию на начало октября), было только в 1996 году, когда за весь год зафиксировали 2 083 случая.
Специалисты напоминают, что соблюдение правил личной гигиены и вакцинация остаются самыми надежными способами защиты от гепатита А.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
698
14:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1324
18:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1196
10:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1416
15:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1139
09:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1513
16:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1524
13:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1199
22:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1126
18:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
947
14:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1344
11:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1555
17:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1633
14:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1583
14:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
3302