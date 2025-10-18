В Чехии ухудшается ситуация с гепатитом А: врачи призывают к всеобщей вакцинации

По мнению специалиста, стране необходимо ввести всеобщее и полностью финансируемое государством вакцинирование против гепатита А, особенно в Праге, где наблюдается наибольшее количество случаев. Отсутствие массовой вакцинации, по его словам, препятствует эффективному сдерживанию эпидемии.





На начальных этапах вспышки инфекция распространялась главным образом в социально неблагополучных районах, однако в настоящее время это лишь малая часть всех заболевших. Сейчас вирусом заражаются люди разных возрастов и социальных групп, многие из которых не знают, где могли подхватить инфекцию.



