ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

В Чехии ухудшается ситуация с гепатитом А: врачи призывают к всеобщей вакцинации

Новости 420on
18 октября 2025
11:00
946
Эпидемиологическая ситуация с гепатитом А в Чехии остаётся напряжённой, и число заражений продолжает расти. По словам заведующего Клиникой инфекционных заболеваний пражской больницы Буловка Гинека Бартоша, признаки замедления распространения заболевания отсутствуют, а прогноз на ближайшие месяцы неблагоприятен.
По мнению специалиста, стране необходимо ввести всеобщее и полностью финансируемое государством вакцинирование против гепатита А, особенно в Праге, где наблюдается наибольшее количество случаев. Отсутствие массовой вакцинации, по его словам, препятствует эффективному сдерживанию эпидемии.

На начальных этапах вспышки инфекция распространялась главным образом в социально неблагополучных районах, однако в настоящее время это лишь малая часть всех заболевших. Сейчас вирусом заражаются люди разных возрастов и социальных групп, многие из которых не знают, где могли подхватить инфекцию.

Медики предупреждают, что без системных мер и расширения вакцинации ситуация в ближайшее время может существенно ухудшиться.

В Праге в 2025 году зафиксирована серьёзная вспышка вирусного гепатита А. По данным Гигиенической станции столицы, с начала года в городе зарегистрировано 826 случаев заболевания, из них 147 у детей. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 10 человек. Для сравнения, в 2024 году во всей Чехии от гепатита А умерли лишь двое пациентов, тогда как в 2025 году по состоянию на 5 октября число умерших достигло 21.

Согласно информации Государственного института здравоохранения, нынешняя эпидемия стала второй по масштабам с 1989 года. Больше случаев, чем в 2025-м ( 1842 зараженных по состоянию на начало октября), было только в 1996 году, когда за весь год зафиксировали 2 083 случая.

Специалисты напоминают, что соблюдение правил личной гигиены и вакцинация остаются самыми надежными способами защиты от гепатита А.
Болезни Прага вакцинация Чехия Больницы врачи
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
698
ЗДОРОВЬЕ
ТРИ ПОБЕГА ЗА МЕСЯЦ? ПРАЖСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПОД ОГНЕМ КРИТИКИ
14:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1324
КУЛЬТУРА
ПРАГА ЗАСИЯЕТ ОГНЯМИ: СЕГОДНЯ СТАРТУЕТ SIGNAL FESTIVAL 2025
18:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1196
ТЕХНОЛОГИИ
ЭПОХА WINDOWS 10 ПОДОШЛА К КОНЦУ?
10:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1416
КУЛЬТУРА
ЗАПЕЧЕННЫЙ ГУСЬ И ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА В НАЦИОНАЛЬНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МУЗЕЕ В ПРАГЕ
15:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1139
КУЛЬТУРА
КАРЛИНСКИЕ КАЗАРМЫ ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
09:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1513
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ-ИНСТРУМЕНТ DELPHI-2M ПРЕДСКАЗЫВАЕТ РИСК БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 10 ЛЕТ ВПЕРЕД
16:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1524
ЗДОРОВЬЕ
СТРЕСС ПАРАЛИЗУЕТ: КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ В ЧЕХИИ НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ИЗ-ЗА НЕГО
13:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1199
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ 16 ОКТЯБРЯ ОТКРОЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО СВЕТОВОГО ИСКУССТВА SIGNAL FESTIVAL
22:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
1126
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ ОТКРЫЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА DESIGNBLOK
18:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
947
ТЕХНОЛОГИИ
СЕНТЯБРЬСКИЙ ВСПЛЕСК — В ЧЕХИИ ЗАФИКСИРОВАНО 24 КИБЕРИНЦИДЕНТА
14:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1344
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ СОСТОИТСЯ ПОКАЗ ФИЛЬМА МИХАИЛА ЛОКШИНА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
11:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1555
КУЛЬТУРА
В ЧЕШСКИЙ ПРОКАТ ВЫШЕЛ ФИЛЬМ «ФРАНЦ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ ФРАНЦА КАФКИ
17:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1633
ДОМ И СЕМЬЯ
СОТНИ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ ПРОПУСКАЮТ УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ БЕЗ ВЕСКОЙ ПРИЧИНЫ
14:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1583
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ ПОКАЖУТ СПЕКТАКЛЬ «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» ПОСТАНОВКИ ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА
14:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
3302
ЗДОРОВЬЕ
НОВЫЕ ПРАВИЛА МЕДОСМОТРОВ В ЧЕХИИ: КАК ВРАЧИ БУДУТ СЛЕДИТЬ ЗА ВАШИМ ЗДОРОВЬЕМ