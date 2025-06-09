CHIBUK HILLBUSTERS VOL.8: подъем на холм в Млада-Болеславе

Новости и статьи 9 июня 2025 15:00 598

21 июня 2025 года в Млада-Болеславе на территории стрельбища Čejetičky пройдет одно из самых заметных мотособытий лета — CHIBUK HILLBUSTERS VOL.8. Традиционное соревнование по подъему на холм снова соберет участников и зрителей со всей Чехии.