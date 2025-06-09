CHIBUK HILLBUSTERS VOL.8: подъем на холм в Млада-Болеславе
9 июня 2025
15:00
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21 июня 2025 года в Млада-Болеславе на территории стрельбища Čejetičky пройдет одно из самых заметных мотособытий лета — CHIBUK HILLBUSTERS VOL.8. Традиционное соревнование по подъему на холм снова соберет участников и зрителей со всей Чехии.
Гостей ждут зрелищные мотоциклетные заезды на крутой склон в трех категориях: OPEN, ŽENY (женщины) и DĚTI (дети). На площадке будет работать просторная развлекательная зона для детей и взрослых, а также пункты с едой и напитками.
Организаторы сообщают, что часть прибыли от мероприятия традиционно передадут на благотворительные цели.
Регистрация участников открыта с 21 мая 2025 года. Подать заявку можно на официальном сайте организаторов: chibuk.cz.
Архивные видеоролики с прошлых сезонов:
Актуальная информация и регистрация также доступны в Facebook-событии CHIBUK HILLBUSTERS VOL.8.