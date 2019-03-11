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Итальянская неделя скидок в аутлете премиум-класса POP Airport

Итальянская неделя скидок в аутлете премиум-класса POP Airport

Maria Rogatneva 553 0
С 11 по 17 марта 2019 года в аутлете POP Airport пройдет дополнительная неделя скидок. На этот раз скидки к аутлетовым ценам добавятся ко всем итальянским продуктам: как на одежду, обувь и аксессуары, так и на еду и напитки. Подробности найдете в нашем материале.
Итальянская неделя скидок в аутлете премиум-класса POP Airport

В аутлете POP Airport более 70 бутиков и в каждом из них регулярные скидки от 30% до 70%. Но помимо этого в торговом комплексе время от времени проходят недели дополнительных скидок. На этот раз - с 11 по 17 марта - для вас пройдет неделя итальянских скидок.

Вот несколько примеров специальных предложений:

* В ресторане Pizzerie La Pasteria при покупке 1 пиццы вы получите еще 1 абсолютно бесплатно;

* В бутике "Imperial" абсолютно на все скидки 50%;

* В бутике "Regata" при покупке 2 вещей - 3 получите в подарок (2+1);

* В бутике "Kennet street" скидки 20% на новую коллекцию;

* В магазине "Fann parfumerie" на все итальянские продукты дополнительная скидка ко всем действующим - 35%;

* В магазине "Home and cook" найдете 20% скидки на посуду формы Lagostina и получите итальянский espresso бесплатно при посещении магазина.

А также специальная акция "POP 10" - десять выбранных продуктов итальянских производителей по супер выгодным ценам будут предложены покупателям только в рамках недели итальянских скидок в Premium Outlet Prague Airport.

Площадь уникального по формату и архитектуре торгового комплекса POP Airport составляет свыше 30 тыс. кв. метров. С парковкой у посетителей пражского аутлета точно не будет проблем – в общей сложности у центра более 2 400 парковочных мест.

Если вы едете на автомобиле, время в пути из центра города займет не более 25 минут, из аэропорта – 3 минуты. Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки «Станция метро «Боржиславка») или № 322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы № 319, 322 и 312.

Получить удовольствие от шопинга премиум-класса по выгодным ценам в уникальном торговом центре, вкусно поесть, прогуляться по красивому комплексу, внутренний интерьер которого выполнен в стиле Старой Праги, вы можете каждый день с 10:00 до 20:00. Кстати, на террасе верхнем этаже здания можно насладиться прекрасным видом и понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов.

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67   
 
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Темы
аэропорт Прага Прага Чехия стиль шоппинг скидки
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