Итальянская неделя скидок в аутлете премиум-класса POP Airport

В аутлете POP Airport более 70 бутиков и в каждом из них регулярные скидки от 30% до 70%. Но помимо этого в торговом комплексе время от времени проходят недели дополнительных скидок. На этот раз - с 11 по 17 марта - для вас пройдет неделя итальянских скидок.
Вот несколько примеров специальных предложений:
* В ресторане Pizzerie La Pasteria при покупке 1 пиццы вы получите еще 1 абсолютно бесплатно;
* В бутике "Imperial" абсолютно на все скидки 50%;
* В бутике "Regata" при покупке 2 вещей - 3 получите в подарок (2+1);
* В бутике "Kennet street" скидки 20% на новую коллекцию;
* В магазине "Fann parfumerie" на все итальянские продукты дополнительная скидка ко всем действующим - 35%;
* В магазине "Home and cook" найдете 20% скидки на посуду формы Lagostina и получите итальянский espresso бесплатно при посещении магазина.
А также специальная акция "POP 10" - десять выбранных продуктов итальянских производителей по супер выгодным ценам будут предложены покупателям только в рамках недели итальянских скидок в Premium Outlet Prague Airport.
Площадь уникального по формату и архитектуре торгового комплекса POP Airport составляет свыше 30 тыс. кв. метров. С парковкой у посетителей пражского аутлета точно не будет проблем – в общей сложности у центра более 2 400 парковочных мест.
Получить удовольствие от шопинга премиум-класса по выгодным ценам в уникальном торговом центре, вкусно поесть, прогуляться по красивому комплексу, внутренний интерьер которого выполнен в стиле Старой Праги, вы можете каждый день с 10:00 до 20:00. Кстати, на террасе верхнем этаже здания можно насладиться прекрасным видом и понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов.
Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67