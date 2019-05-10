Куда пойти в Праге в выходные 11 и 12 мая 2019 года

Предлагаем вашему вниманию список мероприятий, которые можно посетить в Праге в этот уик-энд. Выставки, концерты, фестиваль уличной еды и красочный марафон — скучать не придется. Кроме того, 12 мая состоится долгожданный концерт группы «Мумий Тролль».

Фестиваль драконьих лодок

В ближайшие субботу и воскресенье, 11 и 12 мая, в Праге пройдет традиционный спортивный фестиваль драконьих лодок. Красочное событие даст старт летнему сезону на Влтаве. Официальное открытие фестиваля в виде пробуждения дракона состоится в субботу в районе полудня. Целый уик-энд состязания будут сопровождаться богатой культурной программой с шоу, концертами и угощениями. Не пропустите этот необычный праздник!

Локация: зона отдыха Žluté lázně

Где: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3/1184

Когда: 11 и 12 мая, начало в 09:00

Вход: 80 крон

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Субботние путешествия на историческом поезде по самым красивым окрестностям Праги

В ближайшую субботу с пражского Смиховского вокзала можно прокатиться по самому красивому маршруту в окрестностях столицы на историческом поезде. Он будет состоять из исторических вагонов 40-х и 50-х годов XX века, а также вагона-ресторана. Во главе поезда — локомотивы серии 423 или 354, которые производились с 1921 по 1946 год. Маршрут протяженностью 27 километров соединит станции Прага-Смихов, Прага-Зличин, Гостивице и Рудна-у-Праги.

Локация: Železniční stanice Praha-Smíchov

Когда: 11 мая в 10:25 и 14:16

Стоимость: 150-250 крон. Если останутся свободные места, билеты на них можно будет купить непосредственно у проводника.

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Открытие летнего сезона в Пражском Граде

В субботу, 11 мая, в комплексе Пражского Града состоится шестое торжественное открытие летнего сезона. С 09:00 до 18:00 можно будет бесплатно посетить не только те объекты, которые обычно доступны по билетам (Старый королевский дворец, собор Святого Вита с сокровищницей, кафедральную башню Святого Вита, базилику Святого Йиржи, Рожмбергский дворец, Золотую улочку, картинную галерею), но и представительские помещения Пражского Града.

Локация: Pražský hrad

Адрес: Pražský hrad, Praha 1

Время проведения: 11 мая с 09:00 до 16:00

Вход: бесплатно

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От красок не убежишь

Семейный забег стартует в Праге в субботу в 11 утра. На протяжении пяти километров расположено несколько специальных зон, где участников будут осыпать порошковыми красками самых разных цветов. Это один из самых красочных и ярких забегов в чешской столице. Можно пробежаться самому или просто поддержать участников: в любом случае будет весело. Регистрация возможна на месте.

Начало забега: Nemocnice Bohnice

Адрес: Ústavní 91181 02, Praha 8

Время проведения: 11 мая, старт в 09:00

Стоимость: 550-800 крон

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Летний фестиваль уличной еды

Приходите 11 мая на Смиховскую набережную, чтобы попробовать уличную еду со всего мира. Организаторы обещают средиземноморскую кухню, рыбу, разнообразные салаты, азиатские блюда, мексиканские тако, гриль, тапас, грузинские шашлыки и даже венесуэльскую арепу в сопровождении латиноамериканской музыки.

Локация: Smíchovská náplavka

Где: Hořejší nábřeží, Praha 5

Когда: 11 мая, 10:00-20:00

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Концерт группы «Мумий Тролль»​

12 мая в честь юбилея своего легендарного альбома «Морская» группа «Мумий Тролль» выступит на сцене пражского Retro Music Hall. Вы услышите все самое любимое: «Владивосток 2000», «Утекай», «Девочка», «Медведица», «Дельфины», «Невеста?» и другие хиты. Билеты в продаже на сайте tickets.420on.cz

Локация: Retro music hall

Где: Francouzská 75/4, Praha 2 — Vinohrady

Когда: 12 мая в 19:00

Вход: 1000 крон

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В Праге выступит LP (Лора Перголицци)

11 и 12 мая 2019 года LP даст концерт в пражском Форуме Карлин. Шоу начнется в 20:00. Лора Перголицци — американская певица, выступающая под псевдонимом LP. Она также пишет песни для других исполнителей, в том числе для Шер Ллойд, Рианны, Backstreet Boys, Кристины Агилеры. Ее новый альбом «Heart To Mouth» официально вышел 7 декабря 2018 года, и первый же сингл «Girls Go Wild» стал одним из самых проигрываемых на чешском радио.

Локация: Forum Karlín

Где: Pernerova 53, Praha 8

Когда: 11 и 12 мая в 20:00

Вход: от 990 крон

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Музыкальный фестиваль «Пражская весна»​

В этом году международный музыкальный фестиваль состоится в Праге уже в 74-й раз. Каждый год на него съезжаются лучшие исполнители. Также в рамках фестиваля проходит конкурс молодых музыкантов. В этом году главной темой «Пражской весны» станет 100-летний юбилей Чешской Республики.

Концерты проходят в самых роскошных залах Праги: в Рудольфинуме и в зале Бедржиха Сметаны пражского Муниципального дома.

Подробную информацию и расписание концертов можно найти на официальной сайте мероприятия.

Локация: Прага

Когда: 12 мая — 4 июня 2019 года

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Посетите Испанскую синагогу до начала реставрации

До 31 мая 2019 года стоит побывать в Испанской синагоге. Затем исторический памятник закроется на реставрацию и вновь распахнет двери только в четвертом квартале 2020 года.

Испанская синагога — одна из красивейших построек в комплексе Еврейского музея Праги. Свое название она получила благодаря неомавританскому стилю, который был очень популярен при возведении синагог на рубеже XIX и XX веков. Здание привлекает к себе внимание прежде всего роскошным убранством фасадов, но его интерьеры способны произвести не меньшее впечатление.

Локация: Židovské muzeum v Praze

Адрес: Vězeňská 141/1, Praha 1

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Блошиный рынок на Жижкове

Теперь на Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Локация: Terminál Žižkov

Адрес: Jana Želivského 2385/11

Время проведения: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

Фермерский рынок на Кулатяке

В субботу стоит посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране рынок такого рода проходит на Vítězné náměstí (в народе — Кулатяк) с 2010 года и дает чешским фермерам возможность продавать свою продукцию, минуя посредников. Посетители могут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí — Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: по субботам с 08:00 до 14:00

Вход: бесплатно

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Кунсткамера Страговского монастыря

В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа. Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре представлена экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.

Локация: Strahovský klášter

Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Время проведения: 09:00-17:00

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Выставка всемирно известной анимационной студии Pixar

Pixar 30 Years Animation — это официальная передвижная экспозиция одной из самых известных на планете анимационных студий, которая 30 лет назад начинала как группа энтузиастов. Посетители узнают об истории студии, ознакомятся с нюансами создания анимационного фильма от а до я.

Адрес: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon E, Praha 7

Время проведения: 09:00-21:00

Вход: бесплатно — 290 крон

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Выставка тропических бабочек

С 11 апреля по 26 мая в оранжерее «Фата Моргана» проходит ежегодная весенняя выставка тропических бабочек. Понаблюдать за превращением куколки в красивую экзотическую бабочку, полюбоваться ее первым полетом, прогуляться по тропическому лесу среди тысяч летающих мотыльков можно на ежегодной выставке в оранжерее пражского Ботанического сада. В прошлом году экспозицию посетило более 54 тысяч человек. Кстати, в рамках выставки организована продажа комнатных и уличных растений.

Локация: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Адрес: Trojská 800/196, Praha 7

Время проведения акции: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 150 крон

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