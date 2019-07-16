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Советы бывалых бизнесменов: как не дать костюму помяться в путешествии

Советы бывалых бизнесменов: как не дать костюму помяться в путешествии

Info Portal 284 0
Многие из нас ездят в командировки, где участвуют в деловых встречах и выступают лицом компании. Дресс-код в таких случаях очевиден: костюм, рубашка и, как правило, галстук. Как упаковать багаж, чтобы достать из чемодана костюм с иголочки, а не ком мятой ткани? Читайте советы опытных бизнесменов.
Советы бывалых бизнесменов: как не дать костюму помяться в путешествии
Чехол для костюма — идеальное решение
 
Неоспоримый факт: специальный чехол поможет вам доставить и костюм, и рубашку в пункт назначения в лучшем виде. Однако если вы не готовы к лишним тратам или справедливо полагаете, что дополнительный багаж осложнит поездку, вы можете перевезти костюм в чемодане с минимальными потерями.
 
Многослойность как залог успеха
 
Базовое правило: вещи в чемодан нужно складывать слоями. Марка Louis Vuitton, производитель багажа класса люкс, подготовила инструкцию по грамотному наполнению чемодана. Называется она Art of Packaging, и изложенные в ней советы стоит взять на вооружение. Итак, на дно чемодана кладем обувь, упакованную в специальные чехлы или пластиковый пакет, далее размещаем книги, сумку с туалетными принадлежностями, нижнее белье и футболки. В середине должна оказаться мягкая одежда. Наконец, в самом верхнем слое место костюму, а в прохладный сезон — также плащу, пальто или куртке.
 
Как правильно складывать костюм
 
Специалисты по упаковке багажа предлагают разные варианты, так что выбор за вами. В любом случае нужно действовать аккуратно и бережно.
 
Например, вы можете развернуть пиджак лицевой стороной вниз и сложить его в продольном направлении так, чтобы спинка оказалась внутри, а плечи — прижатыми друг к другу. Выверните одно плечо наизнанку, а второе согните, чтобы оно попало в получившийся «карман». Наконец, сложите пиджак пополам поперек. Брюки сложите в четыре раза и разместите внутри пиджака.
 
Другой способ — складывать пиджак так, как обычно поступают с рубашками. Брюки, опять же, пакуются внутрь этой конструкции. 
 
Лайфхаки бывалых путешественников
 
Как правильно упаковать костюм
 
1. Пакет с воздухом
 
Найдите пакет на молнии подходящего размера. Упакуйте в него сложенный костюм и перед закрытием слегка надуйте. Воздушный пузырь не даст костюму помяться.
 
2. Шелковая бумага
 
Разделите этим упаковочным материалом отдельные слои в чемодане. Ткани не будут тереться друг о друга и лучше перенесут путешествие.
 
3. Немедленная распаковка
 
Золотое правило — костюм следует вынуть из чемодана и повесить на плечики сразу после заселения в отель. Сила тяжести самостоятельно справится с умеренной помятостью.
 
4. Трюк с паром и ванной комнатой
 
Современные утюги не зря оснащены функцией пара. Предлагаем вам не слишком экологичный, но весьма эффективный способ «спасения» помятого костюма. Отнесите вешалку с костюмом в ванную отеля, закройте дверь и включите душ, пустив максимально горячую воду. Пар поможет избавиться от заломов. Когда ткань разгладится, перевесьте костюм в другое помещение и дайте ему высохнуть.
 
5. Ставка на качественные материалы
 
У современных материалов с содержанием шерсти есть «память», за счет чего костюмы меньше мнутся и на вешалке быстро приходят в прежний вид: складки исчезают без постороннего вмешательства. Инвестиции в качественную одежду сохранят вам время и нервы в путешествиях.
 
Если что-то пошло не так
 
Упаковка слоями не помогла, а на фокусы с паром нет времени? Вы можете попросить утюг у персонала отеля, но самостоятельная глажка может только ухудшить ситуацию. Обратитесь к профессионалам: большинство гостиниц предлагают услуги по уходу за одеждой, способные быстро привести костюм в форму.
 
Качественные костюмы, рубашки и аксессуары для деловых людей можно купить в магазине Blažek в аутлете POP Airport, расположенном возле пражского аэропорта Вацлава Гавела. Прогуляться по уникальному торговому комплексу, интерьер которого выполнен в стиле Старой Праги, и насладиться шопингом со скидками от 30 до 70% можно каждый день с 10:00 до 20:00. Кроме того, с террасы на верхнем этаже здания открывается захватывающий вид на взлет и посадку самолетов.
 
Каждую неделю на сайте аутлета публикуется подборка из десяти товаров, доступных с экстраскидками до 70% от уже сниженной цены. Обновление заветного списка POP10 происходит по понедельникам с самого утра. Приятный сюрприз для наших читателей: назвав код 420on2019 в информационном центре аутлета, вы получите ваучер на дополнительную скидку в 10%.
 
Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67. Если вы едете на автомобиле, дорога из центра займет не более 25 минут, из аэропорта— три минуты. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.
 
Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы №№319, 322 и 312.
 
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