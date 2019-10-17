Что будут носить в следующем сезоне: тренды и показы пражской Недели моды

Пражская Неделя моды наряду с другими крупнейшими событиями мира кутюр — Неделями моды в Лондоне, Нью-Йорке, Милане и в Париже — продиктовала тенденции на следующий сезон. О самом красивом, необычном, провокационном, а также о самом носибельном из того, что было представлено на Mercedes-Benz Prague Fashion Week, рассказывает дизайнер Лилия Палюнина.

Фото: facebook.com/mbpfw

Об авторе: Лилия Палюнина, основатель бренда D'ulat by Liliya Palyunina, в качестве дизайнера дебютировала на ART WEEK Style.uz 2009 с коллекцией «Готика». Этот проект познакомил весь модный мир с традиционными тканями Узбекистана.

С 2017 года Лилия живет и работает в Праге. В прошлом году ее круизная коллекция была представлена в рамках Fashion Week Mercedes Benz Moscow. Также под маркой D'ulat, удостоенной награды Best Brand в рамках Fashion Forward’19 in Austria, выпускаются коллекции вечерних платьев и стильных белых рубашек.

Лилия выступает куратором Академии моды и стиля Design & Style, которая начала свою деятельность в Праге в сентябре 2019 года.

Основные события Недели моды Mercedes-Benz Prague Fashion Week в столице Чехии развернулись в историческом комплексе карлинской Инвалидовны и в модном пространстве BIBLOO Concept Store в торговом центре Kotva. Как подчеркнул генеральный директор MBPFW Лукаш Лоскот, в этом году в показах приняли участие наибольшее количество дизайнеров. Среди них – Адам Кост, Доминика Козакова, Даниела Пешкова, Ян Черны, LaFormela, Лукаш Крнач, Золтан Тот, Натали Дуфкова, Якуб Патка, Мартин Когоут, Михаела Гриньова (AiM) и многие другие.

Итак, что же они представили публике?

Blažek для своей мужской круизной коллекции SS2020 позаимствовал авоськи с лимонами у Dolce и Stefano Gabanna. Стоит отметить носибельность некоторых шорт и костюмов: они будут уместны и практичны на лазурных берегах Европы.

https://mbpfw.com

Приятно, что НЕ удивил Michael Kováčik, выпустив на подиум некий гибрид Dior и Ralf Laurent в исполнении пражских подмастерьев.

https://mbpfw.com

NAUT устроил показ в стиле Total Black с вкраплениями оранжевого и японскими самураями в стеганных кимоно-кафтанах плюс необычных, но носибельных изделиях из кожи.

https://mbpfw.com

Дефиле от Odivi удивило, указав на хрупкость всего и вся... Я бы переименовала этот бренд в «Голые и напуганные». Только где намек на дизайн?

https://mbpfw.com

MBPFW традиционно включала номинацию Van Graaf Junior Talent. В этот раз лауреатом стал Борис Крал (Boris Král), молодой дизайнер, чуть-чуть не дотянувший до премии за самый «голый» боди-жакет.

https://mbpfw.com

Показы белья — неотъемлемая часть чешских Недель моды. Tereza VU не собиралась конкурировать ни с Борисом, ни с Victoria Secret, но в конце дефиле все же выпустила на подиум ангела: маленькую модель в сопровождении девиц с татуировками и в масках из проволоки (как принято, скорее, на Czech Fashion Week в Теплице и больше связано с предстоящим Хэллоуином, чем с модой).



https://mbpfw.com

Попасть на показы пражской Недели моды простому смертному было практически невозможно, зато мне удалось увидеться с некоторыми чешскими дизайнерами на финальном показе TOP Fashion Week, который состоялся в гранд-отеле PUPP в Карловых Варах. Событие собрало топовых представителей чешской и словацкой моды, включая LORAM, IRMA, WERSO, Ивету Ржадкову, Мартину Неваржилову, Гану Гавелкову, Петра Калоуду, Кристину Оганесян, Павла Берки, Катерину Ланкову, которые представили свое видение актуальных нарядов весны-лета 2020 года. Бонусом — пара моих наблюдений оттуда.

Коллекция Debbie Brown словно пошита по образцам самого Кристиана Диора. Особенно удивил тот факт, что даже логотип, демонстрировавшийся на экране, напоминал лого Dior.

https://www.facebook.com/pg/TopFashionWeekcom

Петр Калоуда (Petr Kalouda) устроил очень динамичный показ, сделав акцент на зауженной талии и дав свободу в рукавах. Модели-мужчины получили возможность ощутить себя свободными, показав «интересные» места в глубоких вырезах. Есть подозрение, что дизайнеры создают такие коллекции не столько для того, чтобы предложить новые идеи, сколько ради возможности удивить, шокировать или хотя бы развлечь зрителей. Это сработало: коллекция, сочетавшая в себе черный цвет с оригинальным кроем, была удостоена аплодисментов.

Стоит отметить, что на черном участники TOP Fashion Weeк не зациклились: чешские модницы к лету смогут смело надеть капроновые цветные колготки под яркие трикотажные платья, свитера и кардиганы. К примеру, дизайнер Мартина Неваржилова предлагает вспомнить лихие шестидесятые, по полной используя яркую полоску и тренд сезона «гусиную лапку».

Странных идей на показе было более чем достаточно, но мой фаворит — бижутерия, которая подойдет чешской пани, но не простой, а слегка с приветом. Жаль, не сфотографировала. Любопытно, какая судьба ждет такие изделия и стоящие за ними идеи.