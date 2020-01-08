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Что привезти в подарок из Праги? Конечно же, чешский хрусталь!

Что привезти в подарок из Праги? Конечно же, чешский хрусталь!

Марина Комарова 394 0
В центре Праги вы найдете место, которое пронизано атмосферой чешского мастерства, дизайна и стекольного дела. В магазине Preciosa Flagship Store в подарок друзьям и близким жители страны и туристы могут приобрести не только роскошные хрустальные люстры, которые производятся на севере Чехии, в колыбели чешского стекольного производства, но и уникальные ювелирные изделия, чаши, вазы и украшения от партнерских брендов.
Что привезти в подарок из Праги? Конечно же, чешский хрусталь!

В Preciosa Flagship Store мы выбирали подарки вместе с менеджером магазина госпожой Даной Брабцовой, которая рассказала нам о богатом ассортименте изделий.

«Чешский хрусталь ручной работы с его уникальностью, блеском и переливами олицетворяет красоту Рождества, является его символом. Но, несмотря на традиции, это удачный подарок к любому празднику: годовщине свадьбы, дню рождения или просто сувенир из Праги для любимых людей. Стекло является очень податливым материалом, поэтому пожелания каждого клиента могут быть удовлетворены. Любите ли вы классические изделия, превращающие свет в несметное количество цветных искр, или предпочитаете современные минималистичные образцы с ярким дизайнерским почерком, — все это вы найдете в нашем магазине», — объяснила Дана Брабцова.

Насладитесь праздничной атмосферой в сиянии чешского хрусталя во флагманском магазине Preciosa на улице Rytířská и получите скидку 10% на отдельные товары — для этого достаточно назвать код PRECIOSA2020.

Люстра в подарок? Почему бы и нет!

Благодаря своей непреходящей ценности и символической силе света хрустальные люстры ручной работы стали любимым подарком для ценителей роскоши. В сиянии люстры из чешского хрусталя проходят все самые важные моменты семейной жизни, встречи с друзьями, торжественные обеды и праздники. Опытные специалисты Preciosa помогут вам с выбором размера и дизайна люстры.

George, Preciosa Lighting

Хрустальные украшения для исключительных случаев

Какая из женщин не оценит изящные украшения? Особенно те, которые изготовлены из чешского хрусталя и буквально светятся на своей владелице на торжествах, балах или других общественных мероприятиях.

Ожерелье Irgi, Preciosa Jewellery and Decorations

Подарок со столетней традицией

Ваза с традиционным названием «Материнство» изготавливается с тридцатых годов прошлого века по неизменной технологии, в оригинальных металлических формах для стекла с последующей обработкой и шлифовкой вручную. Образы на стенах вазы, напоминающие скульптурные работы, подчеркивают красоту чешского хрусталя.

«Материнство», Preciosa Traditional Czech Glass

Dolce Vita от Лукаша Ябурка

Лукаш Ябурек — один из самых известных молодых чешских стеклодувов и дизайнеров. Для его произведений характерны минимализм и игривая простота.

Dolce Vita by Lukáš Jabůrek

Для любителей классики

Среди классических изделий — шедевры художественного гравера Ладислава Шевчика. Марка Ševčík всемирно известна как производитель стекла класса люкс, особенно из-за сложности обработки и абсолютной точности ручной резки. Изделия производятся в ограниченном количестве в течение недель или месяцев. Их можно купить только в Preciosa Flagship Store.

Бокалы для шампанского, Ladislav Ševčík

Неземная красота

Продукцию серии Verreum можно узнать с первого взгляда. Сочетание футуристичного дизайна, чешского хрусталя и металлического покрытия не имеет аналогов в мире стекла. Эта игривая комбинация пробуждает фантазию даже у самых маленьких мечтателей.

Vetroidi, Verreum

Приходите в выставочный зал Preciosa и вдохновляйтесь красотой хрусталя и традиций изготовления чешского стекла.

Preciosa Flagship store

Rytířská 29, Praha 1

Открыто ежедневно с 10:00 до 20:00

showroom@preciosa.com

Tелефон +420 488 118 106

 

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