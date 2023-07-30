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Убийство в Кромержиже: 38-летняя женщина обвиняется в смерти пожилой сожительницы

Анастасия Князева
31 ИЮЛЯ 2023
12:30
160
Судьба 38-летней женщины из Кромержижского региона весит на волоске после того, как полиция предъявила ей обвинение в жестоком убийстве 76-летней сожительницы. По утверждениям следователей, трагедия разыгралась в тихом доме в окрестностях Голешова, где дамы делили одно и то же пространство.
Радомир Шишка, пресс-секретарь полиции, сообщил о серьезности предполагаемого преступления. «По нашим данным, подозреваемая нанесла смертельный удар ножом в ходе конфликта, произошедшего в пятницу», — заявил он на портале полиции.
 
Под подозрением она оказалась вскоре после инцидента, который, как сообщается, произошел в районе полудня. Она призналась в содеянном, что привело к быстрому возбуждению уголовного дела. Полицейские также назначили судебно-медицинское вскрытие, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
 
«В случае признания виновной ей грозит до 18 лет лишения свободы», — предупреждает Шишка. Он не предоставил подробностей об этом деле, оставив общество в ожидании дальнейших новостей.

Источник: ceskenoviny.cz 


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