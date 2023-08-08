Комментарий: чехам надоели украинцы. Как найти общий язык? Новости 420on 8 АВГУСТА 2023 19:02 593

Давайте посмотрим на детей, хочется сказать по поводу растущей неприязни некоторых чехов к украинцам. Неподдельный интерес юных школьников, их искреннее, непосредственное желание понять вновь прибывших сверстников показывает нам, родителям, что мы не такие уж и разные. Война за Украину не закончится быстро. Она затянется на годы, это кажется почти очевидным, пишет публицист Ян Странский.





Конечно, было бы неправильно делать выводы на основе разговоров за пивом и виртуальной чертовщины. Но эмпирические данные говорят об обратном. По последним данным Центра изучения общественного мнения, «почти три пятых (59%) чешской общественности в настоящее время интересуются ситуацией на Украине, что на 19 процентных пунктов меньше, чем весной 2022 года после начала российского вторжения на Украину».



И в этом нет ничего обидного. Если проблема затягивается надолго, то внимание людей, естественно, ослабевает.



Половина чехов больше не хочет помогать Украине



Более интересны цифры, комментирующие интенсивность поддержки Украины со стороны Чехии. «Более двух пятых граждан (44%) согласны с действиями правительства по поддержке Украины в ее защите от российской агрессии, а чуть более половины (51%) не согласны».



Другими словами, более половины чехов больше не хотят помогать Украине в ее войне с Путиным, по крайней мере, не в той форме, в которой Чехия участвует сегодня.



За последний год число тех, кто считает чешскую поддержку Киева слишком щедрой, выросло на 9%.



Во второй половине июля агентство STEM опубликовало результаты исследования «Оценка отношения граждан Чехии к отдельным странам Европы и мира во время войны в Украине», проведенного по временной шкале. Здесь также наблюдается снижение поддержки.



«Влияние войны на Украине, которое в 2022 году привело к улучшению восприятия Украины и, напротив, ухудшению для России, ослабевает. Россия по-прежнему воспринимается наиболее негативно из всех стран, включенных в опрос, причем значительно более негативно, чем до войны. Отношение к Украине, напротив, несколько „ухудшилось“ по сравнению с 2022 годом, но все же остается несколько лучше, чем до войны», — сообщают исследователи.



По сравнению с 2022 годом, когда наблюдался рост симпатий к Украине в связи с войной, в этом году произошло небольшое снижение.



Если в апреле 2022 года 36% респондентов оценили бы Украину на один или два балла, то в июне 2023 года этот показатель составил 33%.



Россия же, напротив, в глазах чехов улучшилась. В прошлом году России поддерживали 12% респондентов, а в июне этого года — 16%. Но и это значительно меньше, чем до вторжения в Украину.



Жить в ненависти к соседу?



Но поскольку война не заканчивается, можно ожидать дальнейшего падения симпатий к украинцам. Проблема в том, что в такой атмосфере мы явно проживем дольше, чем ожидалось. И мы должны адаптироваться.



Лучший способ — и многим он не понравится — это, как мне кажется, перестроить наше мышление. Мысленно переключиться с нас и них на всеобъемлющее «мы». Возможно, мы будем жить бок о бок долгие годы. И нехорошо жить в обиде на кого-то из соседей.



Шестая волна опроса «Голос украинцев» дает некоторые, хотя и неполные, рекомендации по принятию новой реальности. Это проект компании PAQ Research.



Я думаю, что естественнее всего начать с детей. Вспомните, как вы водили своих детей в детский сад, в начальные классы, в спортивные или художественные кружки. Непосредственность, с которой они заводили друзей, разрушала многие барьеры. Социальные взгляды, доход, раса или религия.



Непринужденность детской дружбы выбивала из рук родителей мнимое атавистическое оружие, с помощью которого они в противном случае, вполне естественно, защищали бы свое «племя». Чем больше украинских детей будет ходить в чешские детские сады и школы, тем быстрее и спонтаннее исчезнут родительская настороженность, страх и недоверие.



Резервы есть. Как отмечает PAQ Research, родители 11% украинских детей в июне еще не знали, пойдут ли их дети в школу в сентябре.



Что усугубляет предрассудки. Родителей этих детей можно увидеть на улицах, на детских площадках в дневное время — логично. Заботясь о своих маленьких отпрысках, они не могут выйти на работу. Что, конечно, приводит некоторых чехов в бешенство. Они считают их нахлебниками, которые «лишают нас пособий».



Полезно задуматься о нюансах. Дети беженцев, прибывших с началом войны, как правило, уже интегрированы в школьную систему, а их родители работают. Те, кто прибыл сейчас, конечно же, нет. Языковой барьер, стеснительность, необходимость сталкиваться с бюрократией — все это играет свою роль. «Дети ранее прибывших беженцев уже давно посещают школу, наблюдается небольшой рост до 95%», — оптимистично подтверждает исследование.



Более того, 62% украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет уже говорят на чешском языке в повседневных ситуациях, а 19% даже свободно.



Хочется сказать: «Оставьте это детям». Их непритворный интерес и искреннее, непосредственное желание понять своих новых сверстников показывает нам, родителям, что мы не такие уж и разные.



И что мы можем мирно жить вместе. Может быть, даже после того, как Путин проиграет войну. Будем надеяться.



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420on рекомендует: Не надо быть социологом, чтобы, посетив среднестатистический чешский трактир, предположить, что отношение чехов к украинским беженцам становится все хуже. Самые откровенные завсегдатаи, как и самые агрессивные крикуны в Facebook, уже не скрывают, что беженцы им надоели. По причинам, как правило, вздорным, надуманным, завистливым, ошибочным. Но это не меняет факта существующей неприязни.Конечно, было бы неправильно делать выводы на основе разговоров за пивом и виртуальной чертовщины. Но эмпирические данные говорят об обратном. По последним данным Центра изучения общественного мнения, «почти три пятых (59%) чешской общественности в настоящее время интересуются ситуацией на Украине, что на 19 процентных пунктов меньше, чем весной 2022 года после начала российского вторжения на Украину».И в этом нет ничего обидного. Если проблема затягивается надолго, то внимание людей, естественно, ослабевает.Более интересны цифры, комментирующие интенсивность поддержки Украины со стороны Чехии. «Более двух пятых граждан (44%) согласны с действиями правительства по поддержке Украины в ее защите от российской агрессии, а чуть более половины (51%) не согласны».Другими словами, более половины чехов больше не хотят помогать Украине в ее войне с Путиным, по крайней мере, не в той форме, в которой Чехия участвует сегодня.За последний год число тех, кто считает чешскую поддержку Киева слишком щедрой, выросло на 9%.Во второй половине июля агентство STEM опубликовало результаты исследования «Оценка отношения граждан Чехии к отдельным странам Европы и мира во время войны в Украине», проведенного по временной шкале. Здесь также наблюдается снижение поддержки.«Влияние войны на Украине, которое в 2022 году привело к улучшению восприятия Украины и, напротив, ухудшению для России, ослабевает. Россия по-прежнему воспринимается наиболее негативно из всех стран, включенных в опрос, причем значительно более негативно, чем до войны. Отношение к Украине, напротив, несколько „ухудшилось“ по сравнению с 2022 годом, но все же остается несколько лучше, чем до войны», — сообщают исследователи.По сравнению с 2022 годом, когда наблюдался рост симпатий к Украине в связи с войной, в этом году произошло небольшое снижение.Если в апреле 2022 года 36% респондентов оценили бы Украину на один или два балла, то в июне 2023 года этот показатель составил 33%.Россия же, напротив, в глазах чехов улучшилась. В прошлом году России поддерживали 12% респондентов, а в июне этого года — 16%. Но и это значительно меньше, чем до вторжения в Украину.Но поскольку война не заканчивается, можно ожидать дальнейшего падения симпатий к украинцам. Проблема в том, что в такой атмосфере мы явно проживем дольше, чем ожидалось. И мы должны адаптироваться.Лучший способ — и многим он не понравится — это, как мне кажется, перестроить наше мышление. Мысленно переключиться с нас и них на всеобъемлющее «мы». Возможно, мы будем жить бок о бок долгие годы. И нехорошо жить в обиде на кого-то из соседей.Шестая волна опроса «Голос украинцев» дает некоторые, хотя и неполные, рекомендации по принятию новой реальности. Это проект компании PAQ Research.Я думаю, что естественнее всего начать с детей. Вспомните, как вы водили своих детей в детский сад, в начальные классы, в спортивные или художественные кружки. Непосредственность, с которой они заводили друзей, разрушала многие барьеры. Социальные взгляды, доход, раса или религия.Непринужденность детской дружбы выбивала из рук родителей мнимое атавистическое оружие, с помощью которого они в противном случае, вполне естественно, защищали бы свое «племя». Чем больше украинских детей будет ходить в чешские детские сады и школы, тем быстрее и спонтаннее исчезнут родительская настороженность, страх и недоверие.Резервы есть. Как отмечает PAQ Research, родители 11% украинских детей в июне еще не знали, пойдут ли их дети в школу в сентябре.Что усугубляет предрассудки. Родителей этих детей можно увидеть на улицах, на детских площадках в дневное время — логично. Заботясь о своих маленьких отпрысках, они не могут выйти на работу. Что, конечно, приводит некоторых чехов в бешенство. Они считают их нахлебниками, которые «лишают нас пособий».Полезно задуматься о нюансах. Дети беженцев, прибывших с началом войны, как правило, уже интегрированы в школьную систему, а их родители работают. Те, кто прибыл сейчас, конечно же, нет. Языковой барьер, стеснительность, необходимость сталкиваться с бюрократией — все это играет свою роль. «Дети ранее прибывших беженцев уже давно посещают школу, наблюдается небольшой рост до 95%», — оптимистично подтверждает исследование.Более того, 62% украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет уже говорят на чешском языке в повседневных ситуациях, а 19% даже свободно.Хочется сказать: «Оставьте это детям». Их непритворный интерес и искреннее, непосредственное желание понять своих новых сверстников показывает нам, родителям, что мы не такие уж и разные.И что мы можем мирно жить вместе. Может быть, даже после того, как Путин проиграет войну. Будем надеяться.Источник: seznamzpravy.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz Telegram Facebook Instagram

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