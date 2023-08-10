ВИДЕО: в Праге разыскивают мужчину, который онанировал перед женщиной





Женщина позвонила другу и рассказала ему о случившемся, но затем увидела того же мужчину на улице Мрквичкова. По ее словам, он продолжал свои действия и предложил ей подойти к нему. Она не стала медлить и позвонила в службу экстренной помощи, а затем побежала прятаться к другу.



Когда на место происшествия прибыл полицейский патруль, мужчину не обнаружили, и сейчас ведется его поиск. Также полиция ищет двух других людей, попавших на камеры наблюдения, чтобы опросить их как важных свидетелей. Они могут позвонить по телефону 158.



«Любые показания могут помочь нам в выяснении обстоятельств этого нарушения. Если мужчину удастся вычислить, ему грозит тюремное заключение сроком до двух лет за нарушение общественного порядка», — сказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.









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