Хотите красивый маникюр или решили пройти курсы мастера маникюра? Приходите в салон Romana Beauty

Профессиональные курсы обучения мастеров маникюра в Праге







Школа маникюра в Праге Romana Beauty — команда профессионалов, каждый из которых ежедневно оттачивает свое мастерство на практике и имеет многолетний опыт преподавания. Наши специалисты регулярно участвуют в различных конкурсах и чемпионатах в сфере красоты, где они с успехом завоевывают новые титулы, подтверждающие их высокий профессионализм, а также расширяют свою базу знаний, изучая новые техники. Все преподаватели — это дипломированные специалисты международного уровня с богатым опытом работы в beauty-индустрии.

После курсов маникюра в Праге в нашей школе вы научитесь делать маникюр чисто, быстро и качественно, повысите свой уровень мастерства, узнаете новые техники наращивания ногтей, получите знания не только о маникюре, но и о психологии общения с клиентом. Мы поделимся секретами правильных фото для инстаграм, расскажем и покажем основные правила ведения деятельности мастера по маникюру в Чехии — все, что нужно для того, чтобы сразу применять полученные знания на практике и зарабатывать деньги.







Выпускники курсов получают гарантированный государством сертификат, который действителен во всех странах ЕС и дает вам право работать по профессии. На основании выданного свидетельства об успешной сдаче профессионального квалификационного экзамена выпускник может получить торговую лицензию без необходимости привлечения ответственного представителя.





Каждый выпускник курсов маникюра в Праге получает официальный диплом от канадской компании Akzentz, доступ к информационным материалам, поддержку от преподавателя, скидки на продукцию Luxio, Bioniqa и на последующие курсы повышения квалификации для мастеров маникюра в нашей школе.





Romana Beauty предлагает следующие курсы: макро комби, аппаратный маникюр, наращивание на верхние формы, базовый курс мастера маникюра, наращивание гелем и полигелем на нижние формы, открытие салона красоты в Чехии с нуля (обучающий курс) и индивидуальные курсы по запросу.





Салоны красоты











Креативность, профессионализм, опыт, качество обслуживания, индивидуальный подходе к каждому клиенту — основополагающие принципы, на которых строится деятельность компании.





Салоны красоты Romana beauty расположены в самом центре Праги — один в Славянском доме возле кинотеатра, второй возле Староместской площади. В наших салонах в Праге работает команда профессионалов, влюбленных в свое дело. Какую бы услугу вы ни выбрали, вы можете рассчитывать на безупречный сервис, последние тренды и качественную косметику.Креативность, профессионализм, опыт, качество обслуживания, индивидуальный подходе к каждому клиенту — основополагающие принципы, на которых строится деятельность компании.

Romana Beauty Industry предлагает широкий спектр услуг: маникюр, педикюр, ламинация бровей и ресниц, перманентный татуаж в Праге. В салоне в Славянском доме ( Na Příkopě 22 ) открыт специальный зал Romana Beauty с услугами парикмахера и барбера. Записаться в салоны красоты можно по ссылке (онлайн-резервация) bit.ly/nailprague , по телефону +420 605 349 396 или в инсте @romanabeautyindustry.





Интернет-магазин





В ассортименте магазина вы найдете не только профессиональные товары, необходимые для мастеров по маникюру и педикюру, но и разные косметические средства. Наши хиты продаж — кремы, скрабы для рук и ног от фирмы Baehr, крема и средства для лица и тела Rare, Codage, витамины от D-LAB, шикарные ампулы с сывороткой для лица от PRAXIS.





Для мастеров ногтевого сервиса есть возможность купить как онлайн, так и в нашем офлайн-магазине в Праге материалы для наращивания, гель-лаки LUXIO by AKZENTZ, LUXIO GEL, PRO-FORMANCE, GEL PLAY, UV- LED лампы.





На сайте можно выбрать профессиональную вытяжку ручной работы для маникюра и педикюра от компании BIONIQA, инструменты для маникюра и педикюра от Staleks. Ассортимент нашего магазина постоянно пополняется. Мы работаем только с лучшими и зарекомендовавшими себя производителями.





Купить LUXIO в Праге и заказать доставку на дом теперь можно всего в несколько кликов.





Магазин Romana Beauty и салон красоты расположены в Праге по адресу: Maiselova 60/3, Praha 1 , +420 732 793 145. Здесь же можно посмотреть и забрать заказанную в интернет-магазине продукцию. Доставка доступна по Чехии и Словакии.





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По всем вопросам можете писать нам:

инстаграм @luxio_praha_cz_

WhatsApp +420732793145





Адрес:

+420 732 793 145





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Выставка FOR Beauty 2024







5 и 6 апреля компания Romana Beauty Industry принимает участие в FOR Beauty 2024! На нашем стенде на выставке в Праге вы найдете все необходимые товары для мастеров маникюра и педикюра от брендов Luxio, маникюрные и педикюрные вытяжки от компании Bioniqa, инструменты Staleks. Мы будем рады рассказать вам о нашем ассортименте, обучающих курсах и, конечно же, поделиться уникальными предложениями и скидками!





Но это еще не все! Приходите и примите участие в розыгрыше призов от Romana Beauty Industry — у нас для вас много интересных сюрпризов и великолепные подарки! Среди наших покупателей будут разыгрываться лампа для маникюра от Akzentz, набор инструментов Staleks, подставка под руки для маникюра ручной работы от Bioniqa.





Наш стенд расположен в Hala [6] - stánek [6A30].

До встречи на FOR Beauty 2024!



