Чешский стартап экс-менеджеров Bolt — новый сервис по покраске квартир и домов

Сделайте заказ маляра таким же простым, как вызов такси в приложении. Такую миссию поставили Якуб Дворжак и Роман Сысель, которые в конце года оставили высокие руководящие должности в стартапе Bolt и запустили собственный стартап Adam.

На своем предыдущем месте работы они воочию увидели, как бизнес альтернативных такси, общих велосипедов и самокатов масштабируется по всей Европе, и теперь они хотят материализовать аналогичный успех в своем собственном бизнесе. В Чехии их сервис уже помог покрасить тысячи комнат, также регистрируются первые клиенты за границей.

Найти хорошего и надежного маляра может быть непросто. Как и другие мастера, ремесленники тоже в дефиците. Поэтому стартап Adam создал платформу, на которой он связывает клиентов с квалифицированными малярами. Сервис также заранее покажет клиентам цену, но прежде всего позаботится о том, чтобы маляр был в оговоренном месте в указанное время. Услуга уже успешно запущена в Чешской Республике. Соучредитель Якуб Дворжак сообщил CzechCrunch, что сервис уже выполнил первую тысячу заказов. В Словакии, где Адам находится несколько недель, у него их сотни.

«Мы планируем к концу года как минимум удвоить эти цифры. После Польши и Венгрии мы планируем выйти на другие страны региона Центральной и Восточной Европы. Мы также хотим протестировать западные рынки, где мы видим огромный потенциал, в основном из-за более высокой средней цены заказа», — планирует Дворжак. Польша и Венгрия — другие страны, где будет работать Adam. Это, в частности, Варшава, Краков и Будапешт.

У основателей стартапа есть опыт экспансии. Роман Сысель был первым сотрудником Bolt в чешском регионе и руководил его деятельностью на нескольких рынках. «С самого начала мы рассчитывали на Польшу и Венгрию. Мы видим плохо функционирующий рынок в обеих странах. У маляров плохая репутация, их приходится долго ждать, у них высокие цены и трудно сориентироваться», — описывает ситуацию Дворжак, которая, по его словам, также преобладала в Чехии и Словакии, что и побудило его изменить ситуацию.

В Чехии и Словакии в Adam ежемесячно поступает рекордное количество заказов, и он надеется на такой же сценарий за границей. «Мы растем каждый месяц, и мы ожидаем, что оборот к 2022 году составит десятки миллионов крон. Мы считаем, что нашли успешную бизнес-модель, которую хотим масштабировать дальше. У нас действительно большие планы по расширению и росту на существующих рынках. Чтобы выполнить их так быстро, как мы себе представляем, нам потребуются инвестиции», — добавляет Дворжак. В Чехии его сервис уже распространился из крупнейших городов в более мелкие, обслуживая в общей сложности более шести десятков из них.

Источник: cc.cz