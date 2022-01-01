Сотрудники компаний могут получать зарплату в любое время — именно так растет чешский стартап Advanto

После двух лет работы на рынке чешский стартап Advanto, благодаря которому сотрудники могут получить заработную плату в любое время, сообщает о растущем интересе к такой услуге. Среди его клиентов — компании DoDo, Notino и Relay.

Около 35 компаний в настоящее время позволяют сотрудникам получать зарплату в любой день в течение месяца через Advanto, 20 из которых присоединились к проекту только в этом году. Всего благодаря запуску доступ к этой опции имеют почти 20 000 сотрудников — в пять раз больше, чем в начале января, и это число также должно значительно увеличиться в течение этого года. Именно этими цифрами основатели стартапа демонстрируют, что это растущий тренд.

«Мы видим большую готовность работодателей помогать людям. Успешная работа с другими работодателями побуждает новых клиентов обращаться к нам. Если к этому добавить тот факт, что компании по-прежнему очень обеспокоены нехваткой рабочей силы и поэтому ищут новые выгоды, то интерес к Advanto в последнее время еще больше возрос. Рекрутеры уже знают, что из всех преимуществ работы людей больше всего интересуют те, которые связаны с оплатой труда, и что скорость, с которой они получают деньги, часто важнее с точки зрения работника», — объясняет директор Advanta Мартин Фортелны в интервью CzechCrunch. .

Фортелны вместе с Яном Колблем основал стартап в 2020 году с целью заменить неэффективные кредиты и улучшить финансовое положение людей. Несколько месяцев спустя они получили первые инвестиции от фонда Nation 1, в мае прошлого года они получили второй транш в размере 17 миллионов крон от V-Sharp Alpha, которую поддерживает Михал Меньшик из логистической компании DoDo и совладелец Accolade Зденек Шусталь.

Advanto позволяет сотрудникам получать свою заработную плату в любое время месяца с помощью нескольких кликов на своем телефоне. Компания должна подключить одноименное приложение к своим системам расчета заработной платы и посещаемости, тогда процесс работает автоматически. В настоящее время стартап финансирует заработную плату работодателей из собственных средств, а расчет производится в конце месяца.

Соучредитель Advanta Мартин Фортелны и Михал Меньшик из V-Sharp Alpha

Advanto — не единственная компания с подобным решением на рынке, конкурирующим игроком является стартап PalmApp, который считает, что в течение пяти лет такой способ выплаты зарплаты станет абсолютным стандартом. Česká spořitelna, например, также верит в это — в этом году банк поддержал PalmApp десятками миллионов крон через свой фонд Seed Starter.

«На данный момент мы можем показать, что ежемесячный доход увеличился в 21 раз в период с этого года по июль прошлого года. Мы ожидаем высоких темпов роста и в этом году, а это означает, что к концу этого года мы достигнем годовой выручки в размере от 15 до 20 миллионов крон», — добавляет Фортелны, добавляя, что в стартапе зарегистрировано в общей сложности пять тысяч пользователей. Однако он ожидает, что это число будет увеличиваться по мере роста числа клиентов.

Rohlík, DoDo и Lagardère уже используют Advanto, Bageterie Boulevard и Pizza 360 также присоединились в последние месяцы. А, например, логистическая компания Hopi распространит сервис на всех работающих в Чехии после пилотного проекта. С июля стартап также завоевывает словацкий рынок, и его первым клиентом стала Delivery Hero (немецкая материнская компания Dáme jídlo).

«Мы хотели предложить нашим сотрудникам новый вид льгот, который помог бы им, особенно в случае внезапных финансовых ситуаций. Быстрый и легкий доступ к вашей зарплате может иметь важное значение для поддержания финансовой стабильности. На наш взгляд, конфиденциальность, обеспечиваемая приложением, и тот факт, что весь процесс происходит онлайн и не требует сложного администрирования, также играют важную роль», — объясняет директор по персоналу Ева Киселова из Lagardère Travel Retail, которая управляет, например, сетью газетных киосков Relay.

«Предоставление людям возможности принимать решение о выборе части своих финансовых ресурсов — это для нас изменение мышления, которое приносит с собой огромное конкурентное преимущество при найме и последующем удовлетворении людей, что также влияет на это преимущество», — добавляет HR-руководитель Notino Яна Вричанова.

Источник: cc.cz

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