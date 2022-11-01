«Мы настроены серьезно»: Чехия инвестирует огромную сумму в космические программы

Чехия увеличит свои инвестиции в космические программы Европейского космического агентства ESA до 62 млн евро (около 1,6 млрд крон) в год. Финансирование усилит позиции чешских компаний в этой области, заявил министр транспорта Мартин Купка (ODS) на пресс-конференции, посвященной открытию пятого фестиваля космической деятельности Czech Space Week в Праге. Фестиваль продлится до 2 декабря.

«Чешская Республика осознает, что для нашей экономики, технического прогресса и безопасности Европы стратегически важна космическая деятельность. Вот почему так важно участвовать в программах ESA. В то же время наши компании получают больше возможностей работать над топовыми технологическими проектами, которые по своей сложности, трудозатратности и общей стоимости превышают возможности Чехии», — сказал Купка.

«Если бы мы не увеличили инвестиции, то тем самым не позволили бы чешским компаниям участвовать в некоторых проектах», — сказал он и добавил, что для Чехии это огромная сумма: «С точки зрения того, что мы можем себе позволить в этот непростой год, такая сумма свидетельствует, что мы настроены серьезно».

Согласно различным исследованиям, инвестиции в космическую деятельность хорошо окупаются.

«По самым скромным оценкам, прибыль от одной кроны, вложенной в космическую деятельность в Чешской Республике, составляет от 7 до 8 крон. В итоге это принесет миллиарды в государственный бюджет», — отметил Купка.

Он напомнил, что в космических программах в Чехии регулярно участвует более 50 компаний. Постепенно их становится все больше. Недавно чехи участвовали, например, в сборке ракет-носителей для спутников, в проектах телекоммуникационных систем и т. д.

Агентство ESA было создано в 1975 году, причем Чешская Республика является страной-членом с 2008 года. Сотрудничеством с агентством занимается Министерство транспорта. На прошлой неделе ESA объявило, что его бюджет на следующие три года составит 16,9 млрд евро (около 412 млрд крон), что на 17% больше прошлых показателей.

Фестиваль Czech Space Week проходит в Праге до пятницы, 2 декабря. Цель фестиваля — заинтересовать людей наукой и рассказать общественности о преимуществах участия научных организаций и компаний в космических исследованиях.

Источник: ceskenoviny.cz

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