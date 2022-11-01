Основатель Seznam.cz привел 10 причин, почему не стоит инвестировать в биткоин

Цена, взятая с потолка? Инвестиционный актив, который не имеет фундаментальной ценности? Все признаки финансовой пирамиды. Тем не менее биткоин стал поразительным культурным феноменом, расширившим границы технологий и финансовых возможностей, считает автор статьи Иво Лукачович.

Когда-то я сам рассматривал инвестирование в биткоин и начал искать как можно больше информации: прочитал несколько книг, разговаривал с людьми, которые разбираются в биткоине и регулярно инвестируют в него, и даже изучал части исходного кода.

В результате я выяснил десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем задумываться о биткоине.

1. Биткоин не имеет фундаментальной ценности

Это не доля в компании, владение им не приносит дивидендов (как в случае с акциями). Вы не имеете права на выплату процентов или погашение основной суммы долга (как в случае с облигацией). Его нельзя использовать в производстве (не говоря уже о ювелирных изделиях, как в случае золота) или сажать в землю (как, например, луковицу тюльпана).

Биткоин нельзя сдавать в аренду (как недвижимость), не говоря уже о том, чтобы в нем жить.

Биткоин — это только запись в невероятно сложной и продуманной компьютерной базе данных, называемой блокчейн. И на этом все.

2. Цена биткоина случайна

Несмотря на то, что он не имеет фундаментальной стоимости, биткоин смог установить другую стоимость — рыночную.

В случае с предметами мы готовы оценить стоимость исходя из того, что составляет основу данной вещи. Из чего или с помощью каких усилий она была произведена — благодаря этому мы можем сопоставить стоимость и истинную ценность, дорого ли это или дешево. Далее мы принимаем взвешенное решение купить, продать вещь или инвестиционный актив.

Рыночная стоимость биткоина, напротив, случайна. Сколько он стоит, определяется только суммой денег, входящей и выходящей из «биткоин-игры» в любой момент.

3. Биткоин — это финансовая пирамида

Таким образом, стоимость биткоина может варьироваться от нуля (во что я склонен верить) до нескольких миллионов долларов (на чем настаивают его ярые сторонники).

Это ли не игра? С биткоинами происходит следующее: те, кто «входит в систему» позже, расплачиваются реальными деньгами с теми, кто купил раньше. Ничего сложного.

Нет ли у вас ощущения, что схема уже давно знакома? Схема Понци, пирамида, многоуровневый маркетинг? Если да, то с вами согласны восемь нобелевских лауреатов по экономике, которые высказались о биткоине (например, Джозеф Стиглиц или Пол Кругман).

Это коллективная экономическая иллюзия, давно нам известная (по крайней мере со времен великого тюльпанового пузыря 1637 года точно). Как и в случае с любой финансовой пирамидой, некоторые игроки заработали деньги, чем они и хвастаются. Но проигравших намного больше, однако эти люди в подавляющем большинстве молчат, просто чтобы не выглядеть наивными дураками перед другими инвесторами.

4. Биткоин идеально подходит для преступлений

Я могу сколько угодно критиковать биткоин, но одно преимущество у него есть, если можно это так назвать. Биткоин идеален для преступлений. И это не просто платежи за нелегальные товары. Для шантажа и вымогательств требовался безопасный, анонимный и неотслеживаемый способ платежей. Биткоин идеально решает все эти задачи.

Рост числа случаев, когда хакеры атакуют компьютерные сети больниц или государственных учреждений, явно коррелирует с ростом популярности биткоинов. Шантажисты хотят получить биткоин-платежи за возврат ценных файлов данных. В 2021 году убытки от этого достигли $20 млрд, и это только начало.

5. Самая энергоемкая система в мире

Казалось бы, чем больше денег вложено, тем больше должно быть возможности вывести в будущем. Можно подумать, что в худшем случае вложения просто не дадут результатов.

Однако это не так.

Сеть, которая добывает биткоины и утверждает транзакции пользователей, — самая энергоемкая компьютерная система в мире. Ежегодно она потребляет около 130 ТВт-ч, что в два раза превышает количество электроэнергии, необходимой для поддержания всей Чехии.

Кроме того, требуются постоянные вложения в специализированные компьютеры, которые необходимо менять через полтора года, поскольку они устаревают.

Инвесторы, вложившие свои деньги в биткоин, в первую очередь оплачивают работу этой сети. Таким образом, денег для выплат остается логически меньше, чем в начале.

6. Биткоин живет за счет притока капитала

Схема пирамиды с отрицательной суммой постоянно нуждается в капитале, чтобы функционировать.

Если в систему не поступят новые деньги, она не сможет покрыть расходы майнинговых ферм. Или расплатиться с инвесторами, решившими продать биткоин.

Ежедневно добывается и создается примерно 900 новых биткоинов. Цена за каждый на данный момент составляет 15 000 долларов.

Чтобы они сохраняли ценность, люди должны покупать биткоины на 13,5 млн долларов каждый день. Это примерно 5 млрд долларов в год. Если столько денег не поступит в систему, цена одного биткоина начнет падать.

Это продолжится даже после того, как майнинг в сети сократится вдвое в 2024 году. Мы по-прежнему будем говорить об огромных суммах, которые потребуются системе для поддержания ее работы.

7. Биткоин потерпел неудачу как валюта…

В то же время огромная потребность в энергии является основной идеей: это якобы защита от неправомерного использования. Потребность в энергии должна гарантировать, что никто не сможет получить контроль над сетью.

С философской точки зрения биткоин был создан, чтобы существовать как децентрализованная цифровая валюта, полностью независимая от банков и государств. Однако, несмотря на первоначальный энтузиазм, это не работает.

Из-за сложности системы, где, например, нужно ждать 10 минут, прежде чем транзакция будет одобрена, интерес к такому варианту оплаты снижается, а число тех, кто принимает биткоин, уменьшается. Помните эксперимент в Сальвадоре, где биткоин объявили одной из официальных валют? Люди отказываются от валюты, ее использование в ведении бизнеса в стране минимально.

8. …даже не цифровое золото

Поэтому сторонники биткоина сменили тон. Теперь это не валюта будущего, а современное золото. Согласно плану, включенному в исходный код криптовалюты, количество добытых биткоинов остановится на отметке 21 млн. Больше никогда не будет. И поэтому их цена продолжит расти.

Но реальность иная. На Земле есть более ограниченные ресурсы. Например, запасы нефти, в которых современная цивилизация явно остро нуждается. Цена на нефть будет расти бесконечно? Нет.

Кроме того, биткоин сам по себе чрезвычайно нестабилен: падение с 60 000 до 16 000 долларов за один год. Его точно нельзя использовать в качестве надежного хранилища финансов. Цена биткоина растет и падает так же, как акции.

9. Биткоин-секта

Самое интересное в криптовалюте — субкультура.

Сторонники невероятно убедительны и активны в продвижении биткоина. Они восхваляют его предполагаемые преимущества на дискуссионных форумах, в социальных сетях и специальных новостных каналах. Самые лояльные не стесняются писать своим друзьям, что им просто необходимо инвестировать в биткоин.

По своей организации они напоминают мне религиозную секту. Последователей объединяет теория заговора о том, что центральные банки пытаются лишить нас сбережений, искусственно создавая инфляцию и печатая больше денег.

Последователи биткоина называют деньги «фиатными», чтобы подчеркнуть, что деньги ничем не подкреплены. И пока они разоблачают этот заговор, остальные остаются слепыми дураками и теряют свои сбережения.

Как и в любой религии, эти утверждения не терпят возражений.

Биткоин-субкультура презирает «неверующих» (так называемых нокойнеров), которые, как говорят, не в состоянии следовать последним технологическим тенденциям. У нее есть свой бог (Сатоши Накамото, создатель биткоина), окутанный тайной.

Те, кто распространяет веру в биткоины, как пророки, называют себя ходлерами (ошибочное написание слова hold). В случае падения цены биткоина они начинают поддерживать друг друга, покупая больше («купить падение»), тем самым помогая поддерживать работу системы.

10. Биткоин делает богатых еще богаче

В каждой инвестиционной схеме, а особенно в финансовых пирамидах, есть группа «хищников». Они способны уловить правила игры раньше других. Хищники могут зарабатывать на системе, какова бы ни была ее реальная ценность.

Например, Илон Маск может повлиять на цену одним заявлением в Твиттере и сразу заработать на этом.

Таким образом, хотя изначально предполагалось, что биткоин будет децентрализованной валютой «всех технофилов», в действительности управление сетью и майнинг были сосредоточены менее чем в десяти специализированных фирмах. Подавляющее большинство новых инвестиций, которые люди вкладывают в игру, попадают туда. Эти несколько компаний затем «передадут» деньги производителям электроэнергии и компьютерных комплектующих.

Операторы биткоин- и криптообменников также в полной мере пользуются тем, что система никак не регулируется и обычно работает из мест, недоступных для закона. В лучшем случае они берут с людей дополнительные деньги в качестве «транзакционных комиссий». В худшем случае они занимаются самыми грязными методами ведения бизнеса.

Или, как в случае с текущим крахом биржи FTX, они решат украсть ваши биткоины напрямую. Нет, вы ни на что не имеете права и потеряете абсолютно все. По квалифицированным оценкам, инвесторы теряют таким образом миллиарды долларов в год. Прибыль достается избранным.

Вывод

Нынешняя денежная система, безусловно, не идеальна. Но это единственное, что у нас есть. Мысль о том, что мы сможем решить такие сложные проблемы, как инфляция, таким простым способом, как биткоин, совершенно наивна.

Если вы все же решили попробовать биткоин, я рекомендую сначала прочитать эти две книги. Одина от фанатов криптовалюты, другая предлагает взгляд с более рациональной стороны.

Иво Лукачович

Источник: medium.seznam.cz

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