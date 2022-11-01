Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Технологии
Строительная отрасль Чехии ищет альтернативные материалы и технологии

Строительная отрасль Чехии ищет альтернативные материалы и технологии

Партнер рубрики:
Kochy
01 декабря
20:38
49
Удорожание стройматериалов и, тем более, их дефицит в корне усложняют работу всей строительной отрасли. Поэтому строители должны искать альтернативные решения, способные заменить хотя бы некоторые непомерно дорогие или даже отсутствующие материалы.

Строительная отрасль Чехии ищет альтернативные материалы и технологии

Например, производитель дверей Sapeli в настоящее время сталкивается с ростом цен на материалы, из которых он изготавливает дверные коробки. В основном это касается еловой древесины, которая подорожала примерно на 40% в годовом исчислении. Это, конечно же, отражается и на окончательных ценах. Поэтому компания начала тестировать использование переработанных материалов, таких как ПЭТ-бутылки, пакеты из-под молока или даже натуральное льняное волокно. В настоящее время компания проводит испытания первых двух материалов — одна дверь с наполнителем из льняного волокна уже предлагается.

3D-печать

Решение проблем с материалами — это тоже современные технологии, особенно возможность использования 3D-печати. Пока что уникальным примером является пражская трамвайная остановка в районе Бубенеч с навесом, созданным с помощью роботизированной технологии 3D-печати из высокопрочного бетона (UHPC) на 3D-принтере. Изготовление отдельных частей остановки заняло 36 часов, конструкция имеет размеры 2,5 х 8 метров, высоту 3 метра, весит две тонны и оснащена скамьей и информационными ЖК-панелями. По сравнению с традиционными технологиями этот подход — с минимальным человеческим трудом — экономит до 60% материала.

Конкуренцию дорогому бетону может составить и новый альтернативный материал, полученный в результате переработки строительного мусора. Он создается путем подачи переработанного заполнителя в смеситель с добавлением наноматериала и цемента, и рождается ребетон. В производстве этого материала может использоваться и кирпичный щебень, для которого пока не найдено значимого применения в строительной отрасли.

Керамика вместо железа

Строительный сектор также в настоящее время сталкивается с острой нехваткой железа. Поэтому все больше и больше строительных компаний ищут подходящую альтернативу. Применяется и другое, «нематериальное», решение этой проблемы: уже при проектировании думают о минимизации использования недостающих материалов, т.е. в данном случае дефицитного железа.

«Альтернативные материалы вместо железа можно относительно легко найти для частных домов. Железобетонный потолок можно заменить системным керамическим потолком. Существуют также различные варианты многоквартирных домов. Поиск решения в настоящее время заключается в изменении самой конструкции здания и активном поиске новых партнеров по поставкам ключевых материалов», — говорит Камиль Дунай из компании Getberg.

Полезные композитные материалы

Нехватку стали в строительной отрасли также можно восполнить новыми композиционными материалами. К ним относятся, например, стержни, подходящие для армирования бетона. 

«Разработанная композитная арматура FiberoX представляет собой изделие на основе эпоксидной смолы, армированной стекловолокном. Такая арматура устойчива к коррозии, до трех раз прочнее и в четыре раза легче стали. В то же время это немагнитный и химически стойкий материал. Он также является электроизолятором, не проводит тепло и не теряет своих свойств при изменении температуры. Кроме того, он дешевле и быстрее доступен», — перечисляет преимущества нового материала Матуш Яремко из Tesla FiberoX.

Источник: stavebni-forum.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
24 ноября
09:22
1654
Рынок недвижимости
В Чехии падает рентабельность жилой застройки
Assets
20 ноября
08:53
2041
Рынок недвижимости
Спрос на новостройки в Праге и Брно упал на 75%
Assets
16 ноября
13:29
1920
Рынок недвижимости
Индекс благосостояния: уровень и доступность жилья в Чехии чуть не самые плохие в Европе
Assets
14 ноября
10:44
2546
Рынок недвижимости
Удешевление квартир в Чехии началось, но застройщики это тщательно маскируют
Последние новости:
Assets
01 декабря
19:07
258
Общество
В Чехии подтверждены случай африканской чумы свиней и вспышка птичьего гриппа
Assets
01 декабря
17:48
543
Общество
Первый день зимы! Какую погоду ожидать в начале декабря?
Assets
01 декабря
17:17
502
Общество
Оставшиеся 560 млн чешских крон на жилье для беженцев перераспределят на другую помощь Украине
Assets
01 декабря
13:32
958
Экономика
Сенат Чехии одобрил закон о санкциях против иностранцев за серьезные противоправные действия
Assets
01 декабря
13:10
988
Общество
Чех Мартин рассказал, каково это — воевать в Украине и потерять земляка на поле боя
Assets
01 декабря
12:19
725
Экономика
Кто самые крупные налогоплательщики Чехии? Они перечислили в бюджет 45 млрд крон
Assets
01 декабря
09:39
846
Экономика
Полиция обвинила бездомного в умышленном поджоге завода в Млада-Болеславе — ущерб превысил 3 млрд крон
Assets
01 декабря
08:41
573
Экономика
Эксперт газовой промышленности в Чехии: в 2023 году цены на газ снизятся до уровня чуть выше докризисного
Assets
30 ноября
20:23
2512
Общество
Правительство Чехии: временная защита беженцев из Украины будет действовать до марта 2024 года
Assets
30 ноября
19:12
847
Экономика
Энергетическая компания ČEZ выплатит сотрудникам премии. Каждый получит 60 000 крон


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы