Строительная отрасль Чехии ищет альтернативные материалы и технологии

Удорожание стройматериалов и, тем более, их дефицит в корне усложняют работу всей строительной отрасли. Поэтому строители должны искать альтернативные решения, способные заменить хотя бы некоторые непомерно дорогие или даже отсутствующие материалы.

Например, производитель дверей Sapeli в настоящее время сталкивается с ростом цен на материалы, из которых он изготавливает дверные коробки. В основном это касается еловой древесины, которая подорожала примерно на 40% в годовом исчислении. Это, конечно же, отражается и на окончательных ценах. Поэтому компания начала тестировать использование переработанных материалов, таких как ПЭТ-бутылки, пакеты из-под молока или даже натуральное льняное волокно. В настоящее время компания проводит испытания первых двух материалов — одна дверь с наполнителем из льняного волокна уже предлагается.

3D-печать

Решение проблем с материалами — это тоже современные технологии, особенно возможность использования 3D-печати. Пока что уникальным примером является пражская трамвайная остановка в районе Бубенеч с навесом, созданным с помощью роботизированной технологии 3D-печати из высокопрочного бетона (UHPC) на 3D-принтере. Изготовление отдельных частей остановки заняло 36 часов, конструкция имеет размеры 2,5 х 8 метров, высоту 3 метра, весит две тонны и оснащена скамьей и информационными ЖК-панелями. По сравнению с традиционными технологиями этот подход — с минимальным человеческим трудом — экономит до 60% материала.

Конкуренцию дорогому бетону может составить и новый альтернативный материал, полученный в результате переработки строительного мусора. Он создается путем подачи переработанного заполнителя в смеситель с добавлением наноматериала и цемента, и рождается ребетон. В производстве этого материала может использоваться и кирпичный щебень, для которого пока не найдено значимого применения в строительной отрасли.

Керамика вместо железа

Строительный сектор также в настоящее время сталкивается с острой нехваткой железа. Поэтому все больше и больше строительных компаний ищут подходящую альтернативу. Применяется и другое, «нематериальное», решение этой проблемы: уже при проектировании думают о минимизации использования недостающих материалов, т.е. в данном случае дефицитного железа.

«Альтернативные материалы вместо железа можно относительно легко найти для частных домов. Железобетонный потолок можно заменить системным керамическим потолком. Существуют также различные варианты многоквартирных домов. Поиск решения в настоящее время заключается в изменении самой конструкции здания и активном поиске новых партнеров по поставкам ключевых материалов», — говорит Камиль Дунай из компании Getberg.

Полезные композитные материалы

Нехватку стали в строительной отрасли также можно восполнить новыми композиционными материалами. К ним относятся, например, стержни, подходящие для армирования бетона.

«Разработанная композитная арматура FiberoX представляет собой изделие на основе эпоксидной смолы, армированной стекловолокном. Такая арматура устойчива к коррозии, до трех раз прочнее и в четыре раза легче стали. В то же время это немагнитный и химически стойкий материал. Он также является электроизолятором, не проводит тепло и не теряет своих свойств при изменении температуры. Кроме того, он дешевле и быстрее доступен», — перечисляет преимущества нового материала Матуш Яремко из Tesla FiberoX.

Источник: stavebni-forum.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день