Топ-5 онлайн-угроз в Чехии, которые касаются каждого. Как противостоять?

Теряют деньги не только наивные пенсионеры, но и образованные в плане компьютерной грамотности люди, которые, по вашему мнению, никогда бы не попались на подобные уловки.

Зная, где и как орудуют воры в Интернете, вам будет гораздо легче защититься. В последние месяцы в чешском интернет-пространстве с огромной скоростью распространяются следующие пять угроз.

1. Вместо госпомощи — украденный счет

Интернет-преступники «охотятся» на людей, получающих государственное пособие на ребенка или на жилье. Для этого им рассылаются текстовые сообщения, которые ведут на фальшивые веб-сайты. Любой, кто попадется на эту удочку, отправляет ворам данные для входа в аккаунт, и после этого рукой подать до опустошения вашего счета.

Вот как выглядит мошенническое SMS-сообщение:

Если вы нажмете на прикрепленную ссылку, вы попадете на поддельную страницу входа в систему ČSOB Identity. По уровню языка можно подумать, что это явно фишинговая афера. Особенно если вы не подавали никаких прошения на пособия в последнее время. Однако попасться могут те, кто как раз запрашивал такую помощь в последнее время.

Так выглядит поддельный веб-сайт Министерства труда и социальных дел Чехии:

2. На интернет-базарах вас обворуют псевдопокупатели

Продавая товары на онлайн-площадках, никуда не отправляйте деньги — ни на какую «курьерскую службу» типа DPD или PPL. Вместо этого настаивайте на традиционном банковском переводе на ваш счет! Таким покупателям нет дела до вашего товара. Они хотят выманить у вас данные вашей карты, используя поддельные (фишинговые) сайты, которые выглядят как платежные шлюзы или онлайн-формы для курьерских служб.

Vinted.cz, интернет-магазин по продаже вещей б/y, в этом году столкнулся с большим количеством подобных cлучаев, но будьте осторожны и на других порталах.

3. Фальшивые полицейские и банкиры эксплуатируют ваш страх остаться без денег

Выдавая себя за банкиров и полицейских, мошенники по телефону заставят вас нервничать, рассказывая, что ваши деньги в опасности и что вам нужно действовать быстро. А потом, когда вы сделаете то, о чем вас просят, у вас не останется ничего, кроме разочарования. Эти аферы, в которых часто участвует целая команда мошенников, имеют несколько общих черт:

— Злоумышленники выдают себя за людей, которым можно доверять — банкиров и полицейских

— Они мешают вам мыслить рационально, вызывая стресс и заставляя действовать быстро

— Вы получаете звонки от нескольких разных людей, которые выражают общее мнение насчет вашей ситуации

Узнайте, как работает афера с поддельными полицейскими и банкирами, включая реальную историю.

4. Инвестирование с баснословной выгодой. Но не для вас, а для мошенников

Реклама о покупке акций таких компаний, как Agrofert и ČEZ, в последние дни часто появляется в Интернете. Если вы нажмете на нее, вы попадете на страницу с контактной формой. Затем оператор, говорящий на чешском языке, позвонит вам по оставленному номеру. Чтобы показать вам, как покупать выгодные акции, он или она предложит вам загрузить программу удаленного управления компьютером — например, TeamViewer и Anydesk.

Суть в том, что как только вы загрузите программу и дадите злоумышленнику разрешение на ее использование, он сможет делать на вашем компьютере все, что захочет. В том числе сохранять ваши данные и выводить средства.

5. Вирус Flubot для Android атакует через SMS

Когда вы неожиданно получаете SMS от близкого вам человека со ссылкой на сообщение голосовой почты, будьте бдительны. Вместо сообщения голосовой почты это может быть Flubot — мошенническое приложение, которое крадет пароли с вашего телефона и отправляет от вашего имени другие текстовые сообщения.

Как защитить себя от угроз

Вариант первый — просто знать. Регулярно мониторить новостные порталы, сайты банков, быть подписанными на их рассылку, чтобы вовремя узнать о новом способе мошенничества и не попасться.

Предупрежден значит вооружен. Если мошенник попытается проделать с вами подобные трюки, вы, скорее всего, достойно выдержите удар и не окажетесь в растерянности. Поговорите об этих угрозах со своей семьей, возможно, с родителями, бабушками и дедушками. Не стесняйтесь даже отправить им эту статью. И, конечно, всегда стоит придерживаться принципа «доверяй, но проверяй».

Второй вариант — проверять каждую мелочь, которая вызывает подозрение. Если вы клиент ČSOB и предполагаете, что кто-то пытается вас обмануть, бросьте все и позвоните по телефону доверия 495 800 111. Лучше один поднять ложную тревогу, чем потом дорого расплачиваться, не прислушавшись к голосу разума и интуиции. То же касается и клиентов других банков — звоните на их информационные линии безотлагательно, не бойтесь прервать разговор с мошенником и не думайте «уже поздно что-то делать», шанс вернуть деньги есть, хоть и небольшой.

Третий вариант, но не последний по важности — приобрести страховку против интернет-рисков. Сумма за год минимальна — от 720 крон в год, т.е. 60 крон в месяц, зато масса сохранённых нервов. Такая страховка поможет, если, например, кто-то воспользовался вашими реквизитами в интернете без вашего ведома, оформив кредит на ваше имя, или использовал вашу карту. Впрочем, такая страховка защищает не только от финансовых рисков, но и предоставляет помощь, если вы, к примеру, подверглись кибер-буллингу или вас обманул продавец, не прислав вам заказанный товар.

Желаем вам пребывать в здравии и спокойствии относительно ваших личных финансов!

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