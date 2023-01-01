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В магазинах Чехии воров ловит искусственный интеллект. Попадаются даже самые хитрые

В магазинах Чехии воров ловит искусственный интеллект. Попадаются даже самые хитрые

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Новости 420on
24 марта
08:39
916
​«Система постоянно учится. В процессе обучения она использует глобальные данные и специфические данные каждого конкретного магазина. Постепенно она учится различать, например, матерей, которые кладут товары в коляску вместо корзины, или сотрудников, которые убирают просроченные товары», — рассказал Právo Йиржи Шинтал из компании Sensormatic Solutions, ответственной за установку технологии.

В магазинах Чехии воров ловит искусственный интеллект. Попадаются даже самые хитрые

Искусственный интеллект помог защитить автоматизированный магазин сети COOP в Бероуне от воров. Благодаря анализу записей с камер технология способна определить необычное поведение покупателей и предупредить центральную службу безопасности или персонал магазина.

Например, если человек кладет товар не в корзину, а в карман или сумку, на мобильный телефон сотрудника придет оповещение и короткое видео с подозреваемым. Таким образом, охранникам не нужно круглосуточно просматривать записи с камер и они могут следить сразу за несколькими магазинами, где планируют расширить систему.

По словам представителей компании, система в Бероуне — первое функционирующее решение такого рода в Чешской Республике, но конкуренты уже тестируют искусственный интеллект в пилотных проектах.

«Система постоянно учится, в этом главная прелесть ее функционирования. В процессе обучения она использует глобальные данные и специфические данные каждого конкретного магазина. Постепенно она учится различать, например, матерей, которые кладут товары в коляску вместо корзины, или сотрудников, которые убирают просроченные товары», — рассказал Právo Йиржи Шинтал из компании Sensormatic Solutions, ответственной за установку технологии.

Невозможно обмануть

Если в магазине нет продавцов и он работает в автоматическом режиме (в Бероуне он длится с 17:00 до 6:30), система может предупредить вора о том, что она его заметила.

Кроме того, в автоматическом режиме для входа в магазин требуется QR-код на мобильном телефоне, привязанный к банковскому идентификатору, что упрощает поимку потенциального вора для полиции.

Преимущество ИИ перед человеческим наблюдением заключается в его объективности, то есть в том, что его нельзя обмануть, например, опрятным внешним видом. В Бероуне уже были достигнуты первые успехи в реальной работе. Например, не избежали наказания воры, которые решили спрятать украденное в капюшоны. Полиция просмотрела видеозапись, и через четверть часа патруль опознал молодых людей в центре на площади.

На сегодняшний день COOP управляет пятью автоматическими магазинами и планирует открыть еще один на следующей неделе. Это будет первый сельский магазин такого типа. Продавщица будет присутствовать в магазине только до 14:00.

Источник: novinky.cz

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