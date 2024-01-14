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Сдвиг в мышлении людей: почему пользователи в соцсетях теперь ведут себя иначе
15 января 2024
15:00
581
Поведение людей в социальных сетях изменилось после пандемии ковида. Все больше людей избегают новостного контента, а желание делиться контентом или своим мнением в сетях снижается. Специалисты из отделения медиаисследований и журналистики факультета социальных исследований Масарикова университета (FSS MU) и Национального института SYRI сообщили об этом в пресс-релизе.
«Мы всегда наблюдали диспропорцию между долей активных создателей контента и пассивных читателей, но в настоящее время это неравенство действительно велико. В наших данных это видно на примере вовлеченности в онлайн-дискуссии. В период с 2020 по 2023 год мы провели более 70 глубинных интервью с активными пользователями социальных сетей в Чехии, и они наглядно показали нам, как постепенно снижалась готовность людей участвовать в дискуссиях во время пандемии и позже во время войны в Украине», — говорит Алена Мацкова из FSS MU.
Доля пользователей, которым неинтересно участвовать в онлайн-обсуждениях, увеличилась более чем на 10% во время и после пандемии, но в то же время люди читают обсуждения и формируют свое мнение через социальные сети. Мацкова добавила, что число людей, которые стараются избегать или ограничивать количество постов в социальных сетях, растет, что связано с поляризацией общества и информационной перегрузкой. Таким образом, люди больше заинтересованы в развлечении в социальных сетях.
Что касается использования сетей, то половина населения по-прежнему пользуется Facebook, но его значение для получения новостей снижается. «Это связано в первую очередь не с пользователями, а с трансформацией социальной сети и логикой, с которой она отображает различные типы контента. Новости потеряли свое заметное место в Facebook. Рука об руку с этим идет затухание дискуссий и определенное смирение с ролью Facebook и других сетей в борьбе с дезинформацией», — добавляет Мацкова.
Конкуренция со стороны других социальных сетей, ориентированных в большей степени на видео и молодежь, продолжает расти. Пользователи Facebook становятся старше и часто замыкаются в различных группах по интересам, а не в ленте постов.
В сеть X люди заходят в основном за новостями, но ею пользуется лишь малая часть взрослого населения Чехии, особенно пожилые пользователи. По сравнению с другими сетями в Чешской Республике X уже давно чаще используется для получения информации, новостей в своей области или национальных и международных новостей.
Молодые люди предпочитают такие сети, как TikTok и Instagram, куда они заходят не за новостями, а за развлечениями. Они по-прежнему могут узнавать новости через инфлюенсеров и знаменитостей. «Похоже, что молодежь получает доступ к новостям по-другому, чем старшие поколения — гораздо чаще через социальные сети, в то время как их родители часто заходят непосредственно на сайты популярных СМИ или используют агрегаторы», — сказал Мацкова.
Доля пользователей, которым неинтересно участвовать в онлайн-обсуждениях, увеличилась более чем на 10% во время и после пандемии, но в то же время люди читают обсуждения и формируют свое мнение через социальные сети. Мацкова добавила, что число людей, которые стараются избегать или ограничивать количество постов в социальных сетях, растет, что связано с поляризацией общества и информационной перегрузкой. Таким образом, люди больше заинтересованы в развлечении в социальных сетях.
Что касается использования сетей, то половина населения по-прежнему пользуется Facebook, но его значение для получения новостей снижается. «Это связано в первую очередь не с пользователями, а с трансформацией социальной сети и логикой, с которой она отображает различные типы контента. Новости потеряли свое заметное место в Facebook. Рука об руку с этим идет затухание дискуссий и определенное смирение с ролью Facebook и других сетей в борьбе с дезинформацией», — добавляет Мацкова.
Конкуренция со стороны других социальных сетей, ориентированных в большей степени на видео и молодежь, продолжает расти. Пользователи Facebook становятся старше и часто замыкаются в различных группах по интересам, а не в ленте постов.
В сеть X люди заходят в основном за новостями, но ею пользуется лишь малая часть взрослого населения Чехии, особенно пожилые пользователи. По сравнению с другими сетями в Чешской Республике X уже давно чаще используется для получения информации, новостей в своей области или национальных и международных новостей.
Молодые люди предпочитают такие сети, как TikTok и Instagram, куда они заходят не за новостями, а за развлечениями. Они по-прежнему могут узнавать новости через инфлюенсеров и знаменитостей. «Похоже, что молодежь получает доступ к новостям по-другому, чем старшие поколения — гораздо чаще через социальные сети, в то время как их родители часто заходят непосредственно на сайты популярных СМИ или используют агрегаторы», — сказал Мацкова.
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- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM