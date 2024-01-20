Более 130 000 человек в Чехии уже скачали приложение eDoklady

По данным Министерства регионального развития, за первые два дня работы приложение скачали и использовали от 130 000 до 150 000 человек.





По словам министра регионального развития Ивана Бартоша, количество желающих установить приложение за выходные превысило ожидания. В результате трафик столкнулся с перебоями.





«Мы создаем приложение на инфраструктуре, которая была совершенно недостаточной, несмотря на то, что мы ожидали интерес», — сказал Мартин Месршмид, директор Цифрового и информационного агентства, представляя приложение.





«На данный момент есть 130 000, 150 000 человек, которые либо уже прошли регистрацию, либо находятся на каком-то этапе. Очевидно, что люди заинтересованы в цифровизации», — добавил Бартош.





Приложение не призвано заменить выдачу удостоверений личности, оно лишь дает возможность не носить с собой пластиковый документ. На первом этапе электронные документы будут доступны для использования в так называемых центральных административных учреждениях, как правило, в министерствах. Со второй половины года, возможно, предъявлять паспорт в смартфоне также в полиции и центрах занятости. В 2025 году к ним присоединятся остальные местные органы власти, почтовые отделения и банки. Министерство также планирует ввести подтверждение личности в избирательных комиссиях осенью следующего года. Первыми выборами, на которые мы сможем пойти, используя только приложение на телефоне, станут парламентские.





«Система безопасна»





По словам министра Бартоша, приложение в мобильном телефоне безопасно и более надежно, чем ношение традиционного удостоверения личности.





«С мобильным удостоверением личности граждане смогут лучше контролировать, кто и когда будет иметь доступ к их личной информации. При верификации пользователь видит, какие данные из ID-карты запрашиваются, и имеет возможность подтвердить или отклонить их передачу. Верификатор не хранит данные в приложении, а список всех верификаций сохраняется, если пользователь включил эту опцию в приложении. История верификации не будет доступна ни государству, ни кому-либо еще», — пояснил он.





В настоящее время приложение может быть запущено максимум на двух устройствах. Пока что в электронных документах нельзя будет использовать удостоверения личности своих детей, партнеров или других близких людей.





Если физическое удостоверение личности будет утеряно, документ в приложении также будет заблокирован, и придется ждать выдачи нового документа. После выдачи его можно будет загрузить обратно в приложение. Разработчики планируют в будущем разрешить добавлять в смартфон и водительские права.