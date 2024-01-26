РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОВОСТРОЙКИ
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Число кибермошеннических атак на клиентов банков в Чехии увеличилось
31 января 2024
12:00
185
Банки Чешской Республики зафиксировали 69 685 клиентов, подвергшихся нападению кибермошенников в прошлом году. Это в три раза больше, чем годом ранее. Речь идет как о случаях, когда клиенты теряли деньги, так и о неудачных попытках. Ущерб составил 1,35 миллиарда крон. Об этом сообщила журналистам Чешская банковская ассоциация. Согласно статистике полиции Чешской Республики, общий рост кибермошенничества в Чехии в прошлом году составил 5,5%, что является самым низким показателем с 2017 года.
Средний ущерб на одного клиента банка в прошлом году составил 19 357 крон. Если в первом полугодии он составил почти 22 000 крон, то во втором полугодии — 19 000 крон. По словам исполнительного директора ассоциации Моники Захалковой, это снижение стало результатом контроля со стороны банков.
«Современные технологии, в которые банки вкладывают значительную часть своих бюджетов, позволяют им быстро выявлять и пресекать подозрительные операции до того, как они могут нанести значительный ущерб», — сказала Захалкова. По ее словам, ответственность лежит не только на банках, но и в первую очередь на самих клиентах, которые из-за своей неосведомленности становятся легкой мишенью для электронных мошенников.
«В последние годы мы наблюдаем беспрецедентный рост преступности в интернете. Атаки электронных мошенников становятся все более изощренными, они используют новые методы, и распознать, что это кибермошенничество, становится все труднее», — добавил Ондржей Пенц из отдела профилактики Президиума полиции. В прошлом году полиция зарегистрировала 19 592 случая. По его словам, разница между количеством ущерба, подсчитанным ассоциацией, и данными полиции заключается в том, что многие обманутые клиенты не обращаются в полицию и не подают заявления о преступлении.
Сложность и изощренность кибермошенничества значительно возросла. «Мошенники становятся все более изобретательными в социальных сетях, где очень легко найти жертву. Одним из самых серьезных видов мошенничества по-прежнему является мошенническое вымогательство, известное как „вишинг“. Он тем более опасен, что электронные мошенники могут не только точно имитировать номер телефона учреждения, за которое они себя выдают, но и, используя искусственный интеллект, голос и внешность человека, за которого они себя выдают. Таким образом, становится все труднее отличить мошеннический звонок от подлинного», — говорит Пенк.
В прошлом году Чешская банковская ассоциация продолжила свою образовательную кампанию #nePINdej!, которая привлекает внимание к растущей опасности мошенничества в интернете. В форме теста на сайте www.kybertest.cz заинтересованные лица могут быстро и легко научиться распознавать кибератаки и не поддаваться на них.
«На сегодняшний день кибертест прошли более 315 000 человек, средний результат составил 74%. Самые низкие результаты были у подростков в возрасте от 12 до 17 лет и людей в возрасте 56 лет и старше, которые набрали одинаковое количество баллов — 71%», — сказала Захалкова. По ее словам, ассоциация продолжит кампанию в этом году.
«Современные технологии, в которые банки вкладывают значительную часть своих бюджетов, позволяют им быстро выявлять и пресекать подозрительные операции до того, как они могут нанести значительный ущерб», — сказала Захалкова. По ее словам, ответственность лежит не только на банках, но и в первую очередь на самих клиентах, которые из-за своей неосведомленности становятся легкой мишенью для электронных мошенников.
«В последние годы мы наблюдаем беспрецедентный рост преступности в интернете. Атаки электронных мошенников становятся все более изощренными, они используют новые методы, и распознать, что это кибермошенничество, становится все труднее», — добавил Ондржей Пенц из отдела профилактики Президиума полиции. В прошлом году полиция зарегистрировала 19 592 случая. По его словам, разница между количеством ущерба, подсчитанным ассоциацией, и данными полиции заключается в том, что многие обманутые клиенты не обращаются в полицию и не подают заявления о преступлении.
Сложность и изощренность кибермошенничества значительно возросла. «Мошенники становятся все более изобретательными в социальных сетях, где очень легко найти жертву. Одним из самых серьезных видов мошенничества по-прежнему является мошенническое вымогательство, известное как „вишинг“. Он тем более опасен, что электронные мошенники могут не только точно имитировать номер телефона учреждения, за которое они себя выдают, но и, используя искусственный интеллект, голос и внешность человека, за которого они себя выдают. Таким образом, становится все труднее отличить мошеннический звонок от подлинного», — говорит Пенк.
В прошлом году Чешская банковская ассоциация продолжила свою образовательную кампанию #nePINdej!, которая привлекает внимание к растущей опасности мошенничества в интернете. В форме теста на сайте www.kybertest.cz заинтересованные лица могут быстро и легко научиться распознавать кибератаки и не поддаваться на них.
«На сегодняшний день кибертест прошли более 315 000 человек, средний результат составил 74%. Самые низкие результаты были у подростков в возрасте от 12 до 17 лет и людей в возрасте 56 лет и старше, которые набрали одинаковое количество баллов — 71%», — сказала Захалкова. По ее словам, ассоциация продолжит кампанию в этом году.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
31 ЯНВАРЯ 2024
149
Музыканты Германии и Франции могут понести экономический ущерб в миллиарды долларов в ближайшие годы в результате появления моделей искусственного интеллекта (ИИ) в их индустрии. Как сообщает DPA,...
22:00
30 ЯНВАРЯ 2024
572
Использование искусственного интеллекта в сфере недвижимости не является чем-то новым. Использование машинного обучения (ML) и обработки языка в различных функциональных областях практикуется уже...
19:00
30 ЯНВАРЯ 2024
955
Пятеро школьников из разных школ Карловарского края попали в январе в больницу. Причиной стала передозировка желейными конфетами, которые легально можно купить в интернете и в торговых автоматах....
16:00
30 ЯНВАРЯ 2024
594
По словам национального координатора по наркотикам Йиндржиха Воборжила (ODS), больше людей употребляют каннабис в качестве самолечения, чем в развлекательных целях. Он заявил об этом на семинаре в...
23:00
29 ЯНВАРЯ 2024
825
Число больных гриппом и другими острыми респираторными инфекциями за прошедшую неделю выросло более чем на пятую часть и составило 1 750 человек на 100 000 жителей. По данным Государственного...
21:00
29 ЯНВАРЯ 2024
738
Многие родители сталкиваются с финансовыми трудностями при обеспечении базовых потребностей своих детей, включая образование и кружки. В тех случаях, когда им приходится вести очень жесткий...
20:00
29 ЯНВАРЯ 2024
885
Врачи будут отправлять запросы на обследование в электронном виде, медицинские карты будут вестись онлайн, а пациенты смогут просматривать их на своих мобильных телефонах. Министерство...
19:00
29 ЯНВАРЯ 2024
897
Число случаев заболевания острыми респираторными инфекциями в Чехии достигло эпидемического уровня. По данным органов здравоохранения, на прошлой неделе в Чехии на 100 000 жителей приходилось 1 748...
09:00
29 ЯНВАРЯ 2024
658
Различные формы искусственного интеллекта (ИИ) в той или иной степени используют 40% учеников чешских начальных школ второй ступени. Некоторым чат-боты уже заменяют друзей. Таковы данные...
10:00
28 ЯНВАРЯ 2024
1870
В последние дни несколько читателей обратились к новостному порталу Novinky.cz с предупреждением о том, что фальшивые журналисты снова злоупотребляют внешним видом и логотипом их новостного...
10:00
27 ЯНВАРЯ 2024
2684
«Сменить постоянное место жительства можно через электронный регистр населения», — рассказала Оксана Иин, руководитель регистрационного ведомства в Таллинне, в интервью. Войти в систему можно с...
23:00
26 ЯНВАРЯ 2024
1393
На Олимпийских играх в Париже чехи также хотят получить незабываемые впечатления, в том числе от роскоши. Компания IBTravel, которая является официальным продавцом так называемых гостевых пакетов с...
22:00
26 ЯНВАРЯ 2024
907
Июль этого года принесет автопроизводителям очередные изменения. В дополнение к ряду существующих обязательств они добавят в свои новые автомобили защиту от кибератак. До сих пор каждый...
21:00
26 ЯНВАРЯ 2024
576
ДАЛИБОР МАРТИНЕК: ДОЛЖНЫ ЛИ ПЕНСИИ РАСТИ БЫСТРЕЕ? ПЕНСИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ В ОСНОВНОМ ПОМОГАТЬ СВОИМ ВНУКАМ
Мало или много денег у пенсионеров? Любой пенсионер скажет вам, что мало. И будет прав. По сравнению с допенсионной зарплатой, установленная государством ставка - это, конечно, существенное...
18:30
26 ЯНВАРЯ 2024
1079
Ветеринары подтвердили первые случаи птичьего гриппа у диких птиц в этом году. Это были два места на юге Чехии. Птицы обитали на пруду Велки-Тисы в Йиндржихоградецком крае и в Ческе-Будеёвице на...