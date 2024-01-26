Число кибермошеннических атак на клиентов банков в Чехии увеличилось

Средний ущерб на одного клиента банка в прошлом году составил 19 357 крон. Если в первом полугодии он составил почти 22 000 крон, то во втором полугодии — 19 000 крон. По словам исполнительного директора ассоциации Моники Захалковой, это снижение стало результатом контроля со стороны банков.



«Современные технологии, в которые банки вкладывают значительную часть своих бюджетов, позволяют им быстро выявлять и пресекать подозрительные операции до того, как они могут нанести значительный ущерб», — сказала Захалкова. По ее словам, ответственность лежит не только на банках, но и в первую очередь на самих клиентах, которые из-за своей неосведомленности становятся легкой мишенью для электронных мошенников.



«В последние годы мы наблюдаем беспрецедентный рост преступности в интернете. Атаки электронных мошенников становятся все более изощренными, они используют новые методы, и распознать, что это кибермошенничество, становится все труднее», — добавил Ондржей Пенц из отдела профилактики Президиума полиции. В прошлом году полиция зарегистрировала 19 592 случая. По его словам, разница между количеством ущерба, подсчитанным ассоциацией, и данными полиции заключается в том, что многие обманутые клиенты не обращаются в полицию и не подают заявления о преступлении.



Сложность и изощренность кибермошенничества значительно возросла. «Мошенники становятся все более изобретательными в социальных сетях, где очень легко найти жертву. Одним из самых серьезных видов мошенничества по-прежнему является мошенническое вымогательство, известное как „вишинг“. Он тем более опасен, что электронные мошенники могут не только точно имитировать номер телефона учреждения, за которое они себя выдают, но и, используя искусственный интеллект, голос и внешность человека, за которого они себя выдают. Таким образом, становится все труднее отличить мошеннический звонок от подлинного», — говорит Пенк.



В прошлом году Чешская банковская ассоциация продолжила свою образовательную кампанию #nePINdej!, которая привлекает внимание к растущей опасности мошенничества в интернете. В форме теста на сайте www.kybertest.cz заинтересованные лица могут быстро и легко научиться распознавать кибератаки и не поддаваться на них.



«На сегодняшний день кибертест прошли более 315 000 человек, средний результат составил 74%. Самые низкие результаты были у подростков в возрасте от 12 до 17 лет и людей в возрасте 56 лет и старше, которые набрали одинаковое количество баллов — 71%», — сказала Захалкова. По ее словам, ассоциация продолжит кампанию в этом году.