Новая функция ChatGPT — чат-бот сможет запоминать информацию о пользователях

Например, система может запомнить, что у пользователя есть дочь, которой нравятся медузы и розовый цвет, и если пользователь захочет создать для ребенка открытку ко дню рождения, то программа создаст открытку с розовой медузой. Она также может запомнить, в каком формате пользователь предпочитает получать отчеты о встречах. OpenAI первоначально сделает эту функцию доступной для сотен тысяч пользователей ChatGPT на бесплатной и платной основах, чтобы изучить отзывы перед более широким внедрением, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.



Новая функция запоминания представляет собой очередную попытку OpenAI сделать свой самый известный продукт более полезным и персонализированным. У ChatGPT около 100 миллионов еженедельных пользователей, но он сталкивается с растущим списком конкурентов, предлагающих сопоставимые продукты. Хотя создание более подробной истории каждого пользователя может вызвать проблемы с конфиденциальностью, это эффективный способ для интернет-компаний персонализировать свои продукты и привлечь клиентов.



OpenAI будет уведомлять пользователей, если те получат доступ к этой функции. Те, кто имеет доступ к этой возможности, смогут отключить ее, удалить отдельные сохраненные данные или даже все данные. Пользователи также могут спросить ChatGPT, что именно он запоминает, чтобы получить представление обо всей информации, которую программа сохранила за прошедшее время.



ChatGPT не рекомендует пользователям сообщать конфиденциальную личную информацию, такую как пароли и идентификационные номера. Новая функция призвана заставить робота отказаться от хранения таких данных. Информация, хранящаяся в памяти ChatGPT, будет рассматриваться как обычные разговорные данные, то есть она может быть использована для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) компании, если только пользователи не решат, что не хотят использовать свои разговоры для обучения.



Исследователь OpenAI Лиам Федус, работающий над моделями ChatGPT и GPT-4, говорит, что в памяти можно будет хранить несколько тысяч токенов письменной информации. Для обработки текста программное обеспечение OpenAI делит слова на сегменты из нескольких букв, называемые токенами. Для примера: 2 048 токенов соответствуют примерно 1 500 слов.