ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Новая функция ChatGPT — чат-бот сможет запоминать информацию о пользователях
15 февраля 2024
18:00
166
Чат-бот ChatGPT от OpenAI сможет запоминать некоторую информацию о своих пользователях. OpenAI тестирует функцию, при которой пользователи могут попросить его сохранить определенную информацию, и в то же время ChatGPT может попытаться самостоятельно выбрать и сохранить информацию о пользователях из разговоров с ними. Об этом OpenAI сообщила в своем блоге.
Например, система может запомнить, что у пользователя есть дочь, которой нравятся медузы и розовый цвет, и если пользователь захочет создать для ребенка открытку ко дню рождения, то программа создаст открытку с розовой медузой. Она также может запомнить, в каком формате пользователь предпочитает получать отчеты о встречах. OpenAI первоначально сделает эту функцию доступной для сотен тысяч пользователей ChatGPT на бесплатной и платной основах, чтобы изучить отзывы перед более широким внедрением, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Новая функция запоминания представляет собой очередную попытку OpenAI сделать свой самый известный продукт более полезным и персонализированным. У ChatGPT около 100 миллионов еженедельных пользователей, но он сталкивается с растущим списком конкурентов, предлагающих сопоставимые продукты. Хотя создание более подробной истории каждого пользователя может вызвать проблемы с конфиденциальностью, это эффективный способ для интернет-компаний персонализировать свои продукты и привлечь клиентов.
OpenAI будет уведомлять пользователей, если те получат доступ к этой функции. Те, кто имеет доступ к этой возможности, смогут отключить ее, удалить отдельные сохраненные данные или даже все данные. Пользователи также могут спросить ChatGPT, что именно он запоминает, чтобы получить представление обо всей информации, которую программа сохранила за прошедшее время.
ChatGPT не рекомендует пользователям сообщать конфиденциальную личную информацию, такую как пароли и идентификационные номера. Новая функция призвана заставить робота отказаться от хранения таких данных. Информация, хранящаяся в памяти ChatGPT, будет рассматриваться как обычные разговорные данные, то есть она может быть использована для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) компании, если только пользователи не решат, что не хотят использовать свои разговоры для обучения.
Исследователь OpenAI Лиам Федус, работающий над моделями ChatGPT и GPT-4, говорит, что в памяти можно будет хранить несколько тысяч токенов письменной информации. Для обработки текста программное обеспечение OpenAI делит слова на сегменты из нескольких букв, называемые токенами. Для примера: 2 048 токенов соответствуют примерно 1 500 слов.
Новая функция запоминания представляет собой очередную попытку OpenAI сделать свой самый известный продукт более полезным и персонализированным. У ChatGPT около 100 миллионов еженедельных пользователей, но он сталкивается с растущим списком конкурентов, предлагающих сопоставимые продукты. Хотя создание более подробной истории каждого пользователя может вызвать проблемы с конфиденциальностью, это эффективный способ для интернет-компаний персонализировать свои продукты и привлечь клиентов.
OpenAI будет уведомлять пользователей, если те получат доступ к этой функции. Те, кто имеет доступ к этой возможности, смогут отключить ее, удалить отдельные сохраненные данные или даже все данные. Пользователи также могут спросить ChatGPT, что именно он запоминает, чтобы получить представление обо всей информации, которую программа сохранила за прошедшее время.
ChatGPT не рекомендует пользователям сообщать конфиденциальную личную информацию, такую как пароли и идентификационные номера. Новая функция призвана заставить робота отказаться от хранения таких данных. Информация, хранящаяся в памяти ChatGPT, будет рассматриваться как обычные разговорные данные, то есть она может быть использована для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) компании, если только пользователи не решат, что не хотят использовать свои разговоры для обучения.
Исследователь OpenAI Лиам Федус, работающий над моделями ChatGPT и GPT-4, говорит, что в памяти можно будет хранить несколько тысяч токенов письменной информации. Для обработки текста программное обеспечение OpenAI делит слова на сегменты из нескольких букв, называемые токенами. Для примера: 2 048 токенов соответствуют примерно 1 500 слов.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
227
При общении с органами власти, скорее всего, можно будет использовать доверенности в цифровом виде. Правительство одобрило законопроект о создании Регистра представителей, который будет управлять...
13:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
332
По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), в Чехии значительно увеличивается число случаев коклюша: с начала года врачи зафиксировали почти 700 случаев, а на прошлой неделе — 188....
21:00
14 ФЕВРАЛЯ 2024
796
Спортивные секции и детские курсы стоят немалых денег. Причем даже если эти занятия организуют школы или спортивные клубы. Например, в случае с катанием на лыжах. У родителей часто не хватает...
19:30
14 ФЕВРАЛЯ 2024
681
Оплата больничного листа — довольно распространенное пособие, известное большинству работников и тем владельцам бизнеса, которые добровольно его оформляют. Он служит для обеспечения финансовой...
16:00
11 ФЕВРАЛЯ 2024
435
По данным Национального управления кибер- и информационной безопасности (NÚKIB), количество киберинцидентов в Чешской Республике в январе немного увеличилось по сравнению с декабрем прошлого года....
10:30
10 ФЕВРАЛЯ 2024
1852
Впервые в современной истории средний чех читает менее 10 книг в год. Парадоксально, но люди покупают больше книг, чем раньше. Но они их не читают. В эпоху интернета мало кто может удержать...
21:00
9 ФЕВРАЛЯ 2024
823
При слове «домашнее насилие» большинство людей, вероятно, вспоминают о синяках по всему телу, на лице или кровоподтеках, но это не единственные признаки домашнего насилия. Домашнее насилие может...
18:00
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1436
Региональная гигиеническая станция края Высочина (KHSV) в последние недели регистрирует все больше случаев заболевания коклюшем. Только в январе число случаев превысило половину годового показателя...
16:30
9 ФЕВРАЛЯ 2024
693
Новый год, новый трудовой кодекс. После месячного перерыва врачи, представители министерств, профсоюзов и больниц снова встретились, чтобы договориться об изменениях условий труда в больницах и...
20:30
8 ФЕВРАЛЯ 2024
1166
Кроме того, январь этого года стал самым теплым в истории со средней температурой 13,14 градуса, пополнив череду рекордно теплых месяцев.
09:30
8 ФЕВРАЛЯ 2024
756
Правительство Чехии временно включит вещество HHC и аналогичные продукты в список веществ, вызывающих зависимость, заявил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) после заседания...
16:30
7 ФЕВРАЛЯ 2024
938
Чешская туристка сорвалась с Юбилейного маршрута на склонах Снежки на польской стороне горы, но осталась невредимой. Марек Фрыш, пресс-секретарь Чешской горной службы (HS), сообщил ČTK, что она шла...
15:00
7 ФЕВРАЛЯ 2024
924
Снижение объемов строительства в 2023 году на 2,6% в годовом исчислении, о котором во вторник сообщило Чешское статистическое управление, отражает состояние чешской экономики в целом....
22:00
6 ФЕВРАЛЯ 2024
1010
Если вы собираетесь купить или продать автомобиль, то с середины февраля сможете внести необходимые изменения в реестр транспортных средств без бумажной волокиты. Новые возможности онлайн-реестра...
21:00
6 ФЕВРАЛЯ 2024
1224
Среднестатистический человек тратит на телефон 3 часа 15 минут в день, беря его в руки или проверяя почти 60 раз в день. Часто мы занимаемся в нем совершенно ненужными делами, которые только...