У компаний проблема. Искусственный интеллект неверно оценивает подходящих кандидатов для работы

Инструменты, облегчающие работодателям отбор новых сотрудников, становятся все более популярными. Об этом свидетельствует исследование, проведенное американской компанией IBM в конце прошлого года. Данные, собранные среди более чем 8 500 ИТ-компаний, показали, что 42% опрошенных компаний используют ИИ-скрининг для ускорения собеседований при приеме на работу. Еще 40% рассматривают возможность использования ИИ.

По данным BBC, многие компании надеются, что новые инструменты сделают процесс найма более объективным. Однако некоторые эксперты возражают против их позиции. Они утверждают, что программы неточно оценивают талантливых кандидатов, лишая их шанса на работу.

«Пока не хватает доказательств того, что ИИ не предвзят. Или что он отбирает наиболее квалифицированных кандидатов», — говорит Хильке Шеллманн, писательница и автор книги Algorithm: How AI Can Hijack Your Career and Steal Your Future.

По ее словам, наибольший риск на рынке труда представляют не машины, заменяющие людей в компаниях. «Гораздо большая проблема — когда ИИ вообще не позволяет людям присоединиться к компании», — говорит она.

Один из самых известных случаев, когда ИИ отсеял соискателя, произошел в 2020 году. Опытный английский визажист Антея Майрудхиу потеряла работу из-за пандемии коронавируса. Когда она смогла вернуться на работу после ряда ковидных мер, компания попросила ее пройти собеседование заново.

Процесс найма включал в себя видеоинтервью, в ходе которого кандидатов оценивал искусственный интеллект. Программное обеспечение HireVue, которое использовала компания, оценило способности Майрудхиу на полный балл. Но работу она все равно не получила. Программа отказала визажисту из-за ее мимики. «Несколько человек подали жалобы на подобные платформы», — говорит Шеллманн. Позже HireVue убрала функцию анализа лица.

Возраст и увлечения играют роль

По мнению Сандры Вахтер из Института Интернета Оксфордского университета, программное обеспечение, которое проводит собеседования, может открыть новые возможности для компаний. «Беспристрастный и справедливый ИИ не только этичен, но и необходим с юридической точки зрения. Это также повышает прибыльность компании», — говорит она. Но Шеллманн утверждает, что компании — разработчики программного обеспечения выбрасывают на рынок недоработанные и несовершенные продукты, чтобы заработать на спросе.

Как сообщает BBC, один соискатель решил дважды отправить свое резюме потенциальному работодателю, который использовал искусственный интеллект для подбора персонала. Оба документа были одинакового содержания, но в одном из них он уменьшил свой возраст на год. Благодаря изменению процедуры отбора ему предложили лучшую должность.

В другой компании соискатели, указавшие среди своих увлечений «бейсбол» или «баскетбол», имели больше шансов на успех. И наоборот, «софтбол», который женщины чаще всего упоминали в числе своих увлечений, приводил к более низким результатам.

В рамках исследования, которое она хотела использовать для своей книги, Шеллманн устроилась на работу в колл-центр, использовавший искусственный интеллект при подборе персонала. Она получила высокую оценку на видеособеседовании, хотя произносила бессмысленные фразы на немецком языке, когда должна была говорить по-английски. Однако в своем профиле на LinkedIn она получила плохую оценку за реальные релевантные рекомендации. «Один предвзятый рекрутер может за год испортить жизнь многим людям, и это нехорошо, — говорит она. — Но алгоритм, который может использоваться для всех входящих заявок в крупной компании, может навредить сотням тысяч соискателей».