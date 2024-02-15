Начальник Генштаба Чехии: «Украина должна занять сильную оборону и закрепить успехи»

«Необходимо рационально мыслить со всех сторон, даже с той, которая нам не нравится. Думать стратегически и в долгосрочной перспективе. Сегодня я вижу это скорее как необходимость говорить о том, как мы будем помогать украинцам в 2024 году, чтобы они могли что-то сделать в 2025 и 2026 годах», — сказал Ржехка.



«Украинцы ведут своего рода контрнаступление. У них были заявленные цели, но они, очевидно, не реализовались», — добавил он. По его словам, стратегическая инициатива перешла к россиянам. Но даже они не могут превратить ее в крупные успехи, сказал начальник Генштаба. В субботу Киев объявил об отводе своих войск из Авдеевки в Донецкой области после нескольких месяцев изнурительных боев. Однако, по мнению Ржехки, это не изменит ход конфликта.



По его словам, украинцы должны закрепить достигнутые успехи, занять прочную оборону и обеспечить достаточный запас резервов, которые они смогут эффективно обучать и интегрировать. В то же время, по словам начальника Генштаба, важно наращивать потенциал оборонной промышленности и искать технологические преимущества.



В последние дни Украина подписала двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Германией и Великобританией. Ржехка отметил, что на определенном этапе на подобный шаг может пойти и Чешская Республика, но это лишь его предположение.