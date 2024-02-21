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Около 300 тысяч россиян и 20 тысяч украинцев должны немедленно покинуть Шри-Ланку
28 февраля 2024
13:30
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Иммиграционные власти Шри-Ланки приказали более чем 288 000 россиян и почти 20 000 украинцев покинуть страну. Причиной этого стало возобновление авиасообщения между Россией и Шри-Ланкой. Утверждается, что украинцы теперь также могут беспрепятственно вернуться домой. Газета The Daily Mirror сообщает, что россиянам и украинцам выдали двухлетние визы 28 февраля 2022 года в связи с российской агрессией в Украине, им было сложно вернуться домой из-за отмененных рейсов.
Генеральный комиссар по иммиграции заявил в феврале, что ситуация с выездами нормализовалась, из-за чего правительство больше не продлевает выданные визы. По данным британской газеты The Independent, это коснется 288 000 россиян и почти 20 000 украинцев, проживающих в стране.
Однако администрация президента Ранила Викремесинге распорядилась провести расследование этого решения, принятого Департаментом иммиграции в Министерство туризма в начале месяца. В уведомлении ведомства россиянам и украинцам предписывается покинуть Шри-Ланку в течение 14 дней с 23 февраля, пишет газета.
Уведомление было выпущено без предварительного одобрения кабинета министров, и правительство не приняло официального решения об отмене продления виз. Если правительство Шри-Ланки не отменит решение об иммиграции, россияне и украинцы должны будут покинуть страну до 7 марта.
Нелегальный бизнес
Шриланкийская газета рассматривает это постановление в контексте растущей обеспокоенности тысячами россиян, которые остаются в стране на длительный срок и открывают здесь рестораны и ночные клубы.
Министр туризма Харин Фернандо заявил, что в министерство поступают жалобы на то, что некоторые российские туристы ведут незарегистрированный и незаконный бизнес в южной части страны. По его словам, власти провели ряд рейдов, обсудив их с Иммиграционным департаментом.
Шриланкийская газета The Daily Mirror в другом своем отчете сообщила, что аналогичные проблемы возникают с украинскими и израильскими туристами, что мешает местным жителям вести бизнес.
Кроме того, местные туроператоры утверждают, что большинство украинских туристов организуют экскурсии по югу Шри-Ланки, что, по мнению издания, является незаконным, поскольку туристы не имеют лицензии на работу в качестве гидов.
Местные жители на юге страны предупредили, что если не власти немедленно не начнут проверки, то могут начаться столкновения между туристами и местными жителями, поскольку туристы будут мешать местным предприятиям и затруднять их деятельность, сообщает The Daily Mirror.
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