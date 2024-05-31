Украина испытывает проблемы с мобилизацией не из-за людей, а из-за экономики

Анастасия Князева 11 июня 2024 18:00 191

Гостем подкаста Милана Микулецкого «Голос в пустыне» стал Петр Млейнек, бывший аналитик секретной службы чешской армии — военной разведки. Петр также имеет большой опыт работы в мире бизнеса, и в настоящее время он по-прежнему следит за событиями в мире безопасности и время от времени дает публичные комментарии. В первую очередь его интересует Россия и ее военный потенциал.