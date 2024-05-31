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Украина испытывает проблемы с мобилизацией не из-за людей, а из-за экономики
11 июня 2024
18:00
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Гостем подкаста Милана Микулецкого «Голос в пустыне» стал Петр Млейнек, бывший аналитик секретной службы чешской армии — военной разведки. Петр также имеет большой опыт работы в мире бизнеса, и в настоящее время он по-прежнему следит за событиями в мире безопасности и время от времени дает публичные комментарии. В первую очередь его интересует Россия и ее военный потенциал.
В интервью говорили о чешских спецслужбах, о трудностях борьбы с российской разведкой в рамках объединенной Европы, особенно о российских вооруженных силах, их сильных и слабых сторонах. Также раздумывали о будущем ходе войны против Украины, о том, что будет означать победа России, а также о том, почему Украина не может мобилизовать гораздо больше людей, чем планирует в настоящее время.
Основываясь на имеющихся данных и прошлом опыте, мы можем предсказать, что в 2024 году украинская армия наберет примерно 120 000 солдат, хотя очевидно медленное поступление западной помощи в области безопасности, скорее всего, ограничит способность Украины адекватно обеспечить и оснастить эти силы в больших масштабах в ближайшем будущем.
Само украинское военное командование заявляет, что в этом году украинской армии необходимо от 100 000 до 120 000 новобранцев (что эквивалентно 40 новым военизированным подразделениям), что согласуется с давней оценкой Петра Млейнека о том, что у украинской армии нет ресурсов или политической воли для мобилизации 500 000 человек.
Эта мобилизация обойдется примерно в пять миллиардов долларов США. Она окажет влияние на молодых людей, которые попытаются ее избежать, и мы можем ожидать попыток миграции, как в прошлом году, когда тысячи мужчин пытались бежать из страны.
Западная военная помощь Украине вряд ли сможет обеспечить и оснастить эти новые силы достаточным количеством материалов, учитывая нынешнюю скорость и ограниченные масштабы поступления западной военной помощи в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский недавно признал, что медленное поступление западной военной материальной помощи осложняет усилия Украины по включению резервистов в текущие оборонительные операции, поскольку местные войска не могут в достаточной степени оснастить резервные бригады для проведения ротаций с передовыми частями.
Поступление американской и западной военной помощи в больших количествах в украинские войска на передовой, вероятно, поможет украинским усилиям приблизить резервы к их предполагаемой конечной численности и достаточно оснастить новые запланированные бригады.
5 июня Путин неосторожно предположил, что российские войска могут терять 20 000 человек в Украине, что, если подтвердится, будет примерно равно или чуть меньше числа новых военнослужащих, которых Россия, по сообщениям, набирает каждый месяц.
Путин сказал, что ежемесячно в Украине погибает примерно 5 000 российских солдат, что также предполагает, что примерно 15 000 солдат получают ранения в бою, если исходить из стандартного соотношения раненых и убитых три к одному. Руслан Пухов, руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета Министерства обороны России (МО), в середине апреля 2024 года аналогичным образом утверждал, что нынешние мобилизационные мероприятия России дают примерно 30 000 новых солдат ежемесячно.
В частности, в последние месяцы российские войска улучшили свои возможности по формированию сил для текущих наступательных операций и активизировали усилия по созданию резервов оперативного и стратегического уровня. Русские также воспользовались тем, что в настоящее время они владеют инициативой на поле боя, включая диктовку места и темпа боевых действий, что приводит к потерям, которые примерно равны или немного меньше, чем количество сил, которые они недавно смогли сформировать.
Это позволило российским войскам немедленно восполнить потери вдоль линии фронта и сохранить общий наступательный импульс в Украине, но установило ограничения на степень, в которой российские войска могут активизировать наступательные операции на любом конкретном направлении. Незначительное количество дополнительных вновь сформированных сил, которые не были немедленно направлены на фронт в качестве подкрепления, позволило российским войскам постепенно создать оперативные резервы.
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Павлюк заявил в начале мая 2024 года, что российские войска намерены сформировать еще примерно 100 000 военнослужащих для использования в наступательных операциях в июне и июле этого года и еще 300 000 — к концу 2024 года.
По оценкам, вероятно, недостаточно обученные и недостаточно оснащенные российские резервы на оперативном и стратегическом уровнях не будут готовы как сила, способная проводить крупномасштабные атаки в 2024 году, если у украинцев будут силы и средства для противодействия им. Но это в огромной степени зависит от готовности Запада продолжать поддерживать Украину.
О чем также идет речь в этом материале:
Основываясь на имеющихся данных и прошлом опыте, мы можем предсказать, что в 2024 году украинская армия наберет примерно 120 000 солдат, хотя очевидно медленное поступление западной помощи в области безопасности, скорее всего, ограничит способность Украины адекватно обеспечить и оснастить эти силы в больших масштабах в ближайшем будущем.
Само украинское военное командование заявляет, что в этом году украинской армии необходимо от 100 000 до 120 000 новобранцев (что эквивалентно 40 новым военизированным подразделениям), что согласуется с давней оценкой Петра Млейнека о том, что у украинской армии нет ресурсов или политической воли для мобилизации 500 000 человек.
Эта мобилизация обойдется примерно в пять миллиардов долларов США. Она окажет влияние на молодых людей, которые попытаются ее избежать, и мы можем ожидать попыток миграции, как в прошлом году, когда тысячи мужчин пытались бежать из страны.
Западная военная помощь Украине вряд ли сможет обеспечить и оснастить эти новые силы достаточным количеством материалов, учитывая нынешнюю скорость и ограниченные масштабы поступления западной военной помощи в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский недавно признал, что медленное поступление западной военной материальной помощи осложняет усилия Украины по включению резервистов в текущие оборонительные операции, поскольку местные войска не могут в достаточной степени оснастить резервные бригады для проведения ротаций с передовыми частями.
Поступление американской и западной военной помощи в больших количествах в украинские войска на передовой, вероятно, поможет украинским усилиям приблизить резервы к их предполагаемой конечной численности и достаточно оснастить новые запланированные бригады.
5 июня Путин неосторожно предположил, что российские войска могут терять 20 000 человек в Украине, что, если подтвердится, будет примерно равно или чуть меньше числа новых военнослужащих, которых Россия, по сообщениям, набирает каждый месяц.
Путин сказал, что ежемесячно в Украине погибает примерно 5 000 российских солдат, что также предполагает, что примерно 15 000 солдат получают ранения в бою, если исходить из стандартного соотношения раненых и убитых три к одному. Руслан Пухов, руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета Министерства обороны России (МО), в середине апреля 2024 года аналогичным образом утверждал, что нынешние мобилизационные мероприятия России дают примерно 30 000 новых солдат ежемесячно.
В частности, в последние месяцы российские войска улучшили свои возможности по формированию сил для текущих наступательных операций и активизировали усилия по созданию резервов оперативного и стратегического уровня. Русские также воспользовались тем, что в настоящее время они владеют инициативой на поле боя, включая диктовку места и темпа боевых действий, что приводит к потерям, которые примерно равны или немного меньше, чем количество сил, которые они недавно смогли сформировать.
Это позволило российским войскам немедленно восполнить потери вдоль линии фронта и сохранить общий наступательный импульс в Украине, но установило ограничения на степень, в которой российские войска могут активизировать наступательные операции на любом конкретном направлении. Незначительное количество дополнительных вновь сформированных сил, которые не были немедленно направлены на фронт в качестве подкрепления, позволило российским войскам постепенно создать оперативные резервы.
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Павлюк заявил в начале мая 2024 года, что российские войска намерены сформировать еще примерно 100 000 военнослужащих для использования в наступательных операциях в июне и июле этого года и еще 300 000 — к концу 2024 года.
По оценкам, вероятно, недостаточно обученные и недостаточно оснащенные российские резервы на оперативном и стратегическом уровнях не будут готовы как сила, способная проводить крупномасштабные атаки в 2024 году, если у украинцев будут силы и средства для противодействия им. Но это в огромной степени зависит от готовности Запада продолжать поддерживать Украину.
О чем также идет речь в этом материале:
- Как трудно бороться с российскими службами в условиях свободы передвижения в Шенгенской зоне и сегодняшнего представления о правах человека в ЕС.
- Российское мировоззрение — это мировоззрение постоянной военной конфронтации, пропаганды в смысле постоянной внешней угрозы.
- Военные амбиции России столкнулись с поразительным уровнем коррупции, когда большая часть средств, предназначенных для модернизации вооруженных сил, просто исчезла.
- Одни только беспилотники не решат исход войны, но они значительно изменили ее.
- У России, если только она не оккупирует Украину относительно быстро и без больших потерь, не хватит сил на длительный конфликт, даже если она делает все возможное, чтобы подготовиться к нему.
- Украина находится на пределе своей мобилизационной способности, но не из-за нехватки людей, а из-за своей экономики.
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