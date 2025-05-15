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Чехи полюбили платить через мобильные телефоны и часы, кольца пока их не слишком привлекают
15 мая 2025
21:00
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В сфере бесконтактных платежей чехи занимают первое место в Европе, следом за ними идут испанцы. Платежи с мобильных телефонов или умных часов в Чехии составляют более половины всех транзакций. Карту в терминал вставляет уже лишь один процент людей.
На последних местах, что удивительно, находятся Словения и Нидерланды, где люди совершают на 10% меньше транзакций с помощью телефона, чем в Чехии, сообщает компания Global Payments.
Если еще в 2019 году электронными средствами расплачивались только около 2% чехов, то сегодня более половины всех безналичных транзакций составляют платежи со смарт-устройств, чаще всего мобильных телефонов и смарт-часов.
«Этот динамичный рост свидетельствует о значительном изменении платежного поведения чешских потребителей, которые все больше предпочитают быстрые, удобные и цифровые способы оплаты», — сказал генеральный директор компании Томаш Фуринда.
Интересен также взгляд на операционные системы, которые чехи используют для платежей. Половина из них платит через Apple Pay, 40% используют Google Pay, а оставшаяся десятая часть выбирает Garmin Pay и другие методы.
Новинкой, которая пока только находит свое место среди чехов, является оплата с помощью специальных колец. В настоящее время она составляет доли процента от всех транзакций, но и этот способ имеет потенциал для роста в будущем.
Быстрый переход к цифровым платежам отражается и на способах покупок. Чехи очень полюбили покупки в полностью автоматизированных магазинах, которых в стране уже более пятидесяти. В пересчете на количество жителей этот тип магазинов более распространен, чем, например, в соседней Германии.
Если еще в 2019 году электронными средствами расплачивались только около 2% чехов, то сегодня более половины всех безналичных транзакций составляют платежи со смарт-устройств, чаще всего мобильных телефонов и смарт-часов.
«Этот динамичный рост свидетельствует о значительном изменении платежного поведения чешских потребителей, которые все больше предпочитают быстрые, удобные и цифровые способы оплаты», — сказал генеральный директор компании Томаш Фуринда.
Интересен также взгляд на операционные системы, которые чехи используют для платежей. Половина из них платит через Apple Pay, 40% используют Google Pay, а оставшаяся десятая часть выбирает Garmin Pay и другие методы.
Новинкой, которая пока только находит свое место среди чехов, является оплата с помощью специальных колец. В настоящее время она составляет доли процента от всех транзакций, но и этот способ имеет потенциал для роста в будущем.
Быстрый переход к цифровым платежам отражается и на способах покупок. Чехи очень полюбили покупки в полностью автоматизированных магазинах, которых в стране уже более пятидесяти. В пересчете на количество жителей этот тип магазинов более распространен, чем, например, в соседней Германии.