Чехи полюбили платить через мобильные телефоны и часы, кольца пока их не слишком привлекают

Новости и статьи 15 мая 2025 21:00 497

В сфере бесконтактных платежей чехи занимают первое место в Европе, следом за ними идут испанцы. Платежи с мобильных телефонов или умных часов в Чехии составляют более половины всех транзакций. Карту в терминал вставляет уже лишь один процент людей.