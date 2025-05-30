Чешский робот впервые применён при тушении пожара в Харькове





Робот был задействован после ночной атаки. Это важно для украинских пожарных, потому что



Разработкой наземного робота занимается Prolab Engineering, основанная при Чешском сельскохозяйственном университете. «Мы подписали контракт с компанией THT Polička, которая производит классические кузова для пожарных машин. Они помогли нам с пожарной машиной. Мы готовим вторую версию», — добавил директор.



«На данный момент он доказал свою эффективность. Мы получили обратную связь из Харькова о том, что его уже использовали для тушения пожара после обстрела. Еще рано давать общую оценку, но пока все хорошо», — сказал директор компании Робот был задействован после ночной атаки. Это важно для украинских пожарных, потому что русские часто атакуют одно и то же место дважды — после первой атаки они посылают в то же место еще одну ракету, чтобы поразить спасателей.Разработкой наземного робота занимается Prolab Engineering, основанная при Чешском сельскохозяйственном университете. «Мы подписали контракт с компанией THT Polička, которая производит классические кузова для пожарных машин. Они помогли нам с пожарной машиной. Мы готовим вторую версию», — добавил директор.

Hecthor — это мощный беспилотный гусеничный автомобиль с электрическим приводом. Его можно использовать не только для тушения или эвакуации пострадавших, но и для транспортировки различных материалов.



«Концепция заинтересовала даже чешскую армию, к нам уже несколько раз приезжали представители. Армейские спасательные службы рассматривали и огнетушитель, но в основном они сосредоточены на логистике, транспортировке материалов, припасов и боеприпасов», — сказал директор, добавив, что военные должны испытать робота осенью.