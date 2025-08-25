ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Spotify может вновь повысить цены на подписку, заявил глава компании

Новости и статьи
25 августа 2025
18:00
523
Популярное приложение для потоковой музыки Spotify может снова поднять цены на подписку. Возможность такого шага в интервью Financial Times допустил Алекс Норстрем, сопредседатель шведской компании. При этом Spotify уже проводит повышение тарифов в Чехии. Норстрем отметил, что очередное увеличение цен будет сопровождаться добавлением новых сервисов и функций.
Платной версией Spotify пользуются 276 миллионов человек по всему миру. 
«Повышение цен, корректировка тарифов и подобные меры входят в наш арсенал инструментов. Мы сделаем это, когда это будет иметь смысл», — сказал Норстрем. Конкретные сроки следующего повышения он не назвал. 

Spotify начал повышать стоимость подписки Premium два года назад. В Чехии компания сейчас рассылает подписчикам письма с новыми тарифами: индивидуальный тариф подорожал с 169 до 185 крон, студенческий — с 89 до 97 крон, тариф Duo для двух человек теперь стоит 249 крон (+20 крон), а семейный пакет для шести человек подорожал на 30 крон до 299 крон в месяц. 

Благодаря повышению цен компания в прошлом году впервые завершила год с прибылью, что положительно оценили инвесторы. С начала этого года акции Spotify, торгуемые на Нью-Йоркской бирже, выросли на 51%, в пятницу закрытие прошло чуть ниже отметки 693 долларов за акцию. 

По данным компании на июль, ежемесячно Spotify активно используют 696 миллионов человек, число платных подписчиков за год выросло на 12% — до 276 миллионов. 

Норстрем уверен, что компания может привлечь еще больше платящих пользователей: «Сможем ли мы достичь миллиарда? Думаю, это определенно возможно. Это точно наша цель», — заявил он. 
музыка технологии
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
22 АВГУСТА 2025
1429
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЙ СОВЕТ ИНВАЛИДОВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ, ПРИЗЫВАЯ К ПОДДЕРЖКЕ УХОДА ЗА УМИРАЮЩИМИ
19:30
22 АВГУСТА 2025
1807
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОКЛАДКИ, НО НАЛОГ НА НИХ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ СРЕДИ СТРАН ЕВРОПЫ
09:30
20 АВГУСТА 2025
2410
ЗДОРОВЬЕ
ОПАСНЫЕ КОМАРЫ НА ЮГЕ ЕВРОПЫ. ЧЕХИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ ОТПУСКА С ТРОПИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ
08:30
20 АВГУСТА 2025
1723
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ БОРЕТСЯ С НАЛОГОВЫМИ МОШЕННИКАМИ, ПРОВЕРЯЯ ПОСТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
19:30
19 АВГУСТА 2025
1715
ТЕХНОЛОГИИ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УСКОРЯЕТ РАБОТУ И РАЗВЛЕКАЕТ, НО ПО-ПРЕЖНЕМУ СКЛОНЕН К «ГАЛЛЮЦИНАЦИЯМ»
18:00
19 АВГУСТА 2025
1860
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ ЗАПУСТИЛИ НАПОМИНАНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ В ПРИЛОЖЕНИИ EZ KARTA
13:30
17 АВГУСТА 2025
1763
ТЕХНОЛОГИИ
ЧИСЛО КИБЕРИНЦИДЕНТОВ В ЧЕХИИ В ИЮЛЕ ДОСТИГЛО МАКСИМУМА ЗА ГОД
18:00
15 АВГУСТА 2025
1814
ТЕХНОЛОГИИ
OPENAI ГОТОВИТ ИНВЕСТИЦИИ В МОЗГОВЫЕ ИМПЛАНТАТЫ: БОРЬБА С NEURALINK ИЛОНA МАСКА
12:00
15 АВГУСТА 2025
1607
ЗДОРОВЬЕ
В АПТЕКАХ ЧЕХИИ НАЧНУТ ВАКЦИНИРОВАТЬ ОТ ГРИППА ПО ВЫХОДНЫМ
18:00
12 АВГУСТА 2025
1422
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ ПОЯВИЛСЯ ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ИНФЛЮЕНСЕРОВ
11:30
9 АВГУСТА 2025
10452
КУЛЬТУРА
РЕАЛИТИ-ТУРИЗМ: ЧЕХИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ БУМ ТУРИСТОВ ИЗ КИТАЯ ИЗ-ЗА ИЗВЕСТНОГО ТЕЛЕШОУ
19:30
8 АВГУСТА 2025
2521
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕХИЯ ФИКСИРУЕТ РЕКОРДНОЕ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЧИСЛО ЗАРАЖЕНИЙ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ
21:00
7 АВГУСТА 2025
2068
ТЕХНОЛОГИИ
OPENAI ПРЕДСТАВИЛА ОТКРЫТЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ ДАЖЕ НА ОБЫЧНЫХ НОУТБУКАХ
18:00
5 АВГУСТА 2025
2176
ТЕХНОЛОГИИ
МАССОВЫЙ СБОЙ В СЕТИ O2 В ЧЕХИИ ПРОИЗОШЕЛ ИЗ-ЗА ПРОГРАММНОЙ ОШИБКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
18:00
4 АВГУСТА 2025
4361
ТЕХНОЛОГИИ
С АВГУСТА В ЕС ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ ИХ ЗАПОЗДАЛЫМИ