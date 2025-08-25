Spotify может вновь повысить цены на подписку, заявил глава компании

Платной версией Spotify пользуются 276 миллионов человек по всему миру.

«Повышение цен, корректировка тарифов и подобные меры входят в наш арсенал инструментов. Мы сделаем это, когда это будет иметь смысл», — сказал Норстрем. Конкретные сроки следующего повышения он не назвал.





Spotify начал повышать стоимость подписки Premium два года назад. В Чехии компания сейчас рассылает подписчикам письма с новыми тарифами: индивидуальный тариф подорожал с 169 до 185 крон, студенческий — с 89 до 97 крон, тариф Duo для двух человек теперь стоит 249 крон (+20 крон), а семейный пакет для шести человек подорожал на 30 крон до 299 крон в месяц.





Благодаря повышению цен компания в прошлом году впервые завершила год с прибылью, что положительно оценили инвесторы. С начала этого года акции Spotify, торгуемые на Нью-Йоркской бирже, выросли на 51%, в пятницу закрытие прошло чуть ниже отметки 693 долларов за акцию.









По данным компании на июль, ежемесячно Spotify активно используют 696 миллионов человек, число платных подписчиков за год выросло на 12% — до 276 миллионов.

Норстрем уверен, что компания может привлечь еще больше платящих пользователей: «Сможем ли мы достичь миллиарда? Думаю, это определенно возможно. Это точно наша цель», — заявил он.