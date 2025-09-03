ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Искусственный интеллект заменит сотни миллионов работников по всему миру
3 сентября 2025
18:00
По данным исследования американского инвестиционного банка Goldman Sachs, в ближайшие годы сотни миллионов людей могут потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Международный валютный фонд в прошлом году отмечал, что ИИ затрагивает две пятых всех рабочих мест в мире, а в половине случаев возможна полная замена сотрудников.
В развитых странах, таких как США, Япония и страны Европы, влияние ИИ будет особенно сильным: под угрозой окажутся до двух третей рабочих мест. Уже сейчас это касается переводчиков, начинающих программистов, бухгалтеров и других профессий с рутинными задачами.
«Спросите себя, какие профессии ИИ уже фактически заменил. Это переводчики, младшие программисты, аналитики данных, несколько специализированных областей в маркетинге и операторы, которых заменили чат-боты», — заявил менеджер по кибербезопасности ČMIS Ян Буфка.
В промышленности и логистике ИИ также активно внедряется. По словам директора компаний Stratox и CodeNOW Петра Свободы, ИИ сначала заменяет рутинную офисную работу, но постепенно охватывает и производственные профессии. Например, в складской логистике ИИ решает, что заказывать, куда складировать товары и как распределять задания между сотрудниками. В сфере перевозок ИИ оптимизирует маршруты, порядок доставок и расходы, оставляя человеку только выполнение задач.
В контроле качества ИИ способен обнаружить дефекты быстрее, чем человеческий глаз, и работать круглосуточно. «ИИ пока не заменяет руки, но уже заменяет принятие решений. Это превращает некоторых специалистов в исполнителей решений системы, что может снижать квалификацию и зарплату», — добавил Свобода.
По мнению директора цифрово-консультационной компании FLO Андрея Хайека, людям необходимо научиться работать с ИИ. «ИИ не заберет работу у вас напрямую, но человек, который умеет им пользоваться, будет быстрее, точнее и продуктивнее. Пока не наблюдается массовой замены команд, но разрыв между пользователями ИИ и теми, кто его не использует, уже огромен», — подчеркнул Хайек.
В целом ИИ уже меняет рынок труда: рутинные и предсказуемые задачи уходят к алгоритмам, что влияет на квалификацию, зарплаты и требования к новым навыкам сотрудников.
