ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Искусственный интеллект заменит сотни миллионов работников по всему миру

Новости и статьи
3 сентября 2025
18:00
601
По данным исследования американского инвестиционного банка Goldman Sachs, в ближайшие годы сотни миллионов людей могут потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Международный валютный фонд в прошлом году отмечал, что ИИ затрагивает две пятых всех рабочих мест в мире, а в половине случаев возможна полная замена сотрудников.
В развитых странах, таких как США, Япония и страны Европы, влияние ИИ будет особенно сильным: под угрозой окажутся до двух третей рабочих мест. Уже сейчас это касается переводчиков, начинающих программистов, бухгалтеров и других профессий с рутинными задачами. 

«Спросите себя, какие профессии ИИ уже фактически заменил. Это переводчики, младшие программисты, аналитики данных, несколько специализированных областей в маркетинге и операторы, которых заменили чат-боты», — заявил менеджер по кибербезопасности ČMIS Ян Буфка. 

В промышленности и логистике ИИ также активно внедряется. По словам директора компаний Stratox и CodeNOW Петра Свободы, ИИ сначала заменяет рутинную офисную работу, но постепенно охватывает и производственные профессии. Например, в складской логистике ИИ решает, что заказывать, куда складировать товары и как распределять задания между сотрудниками. В сфере перевозок ИИ оптимизирует маршруты, порядок доставок и расходы, оставляя человеку только выполнение задач. 

В контроле качества ИИ способен обнаружить дефекты быстрее, чем человеческий глаз, и работать круглосуточно. «ИИ пока не заменяет руки, но уже заменяет принятие решений. Это превращает некоторых специалистов в исполнителей решений системы, что может снижать квалификацию и зарплату», — добавил Свобода. 

По мнению директора цифрово-консультационной компании FLO Андрея Хайека, людям необходимо научиться работать с ИИ. «ИИ не заберет работу у вас напрямую, но человек, который умеет им пользоваться, будет быстрее, точнее и продуктивнее. Пока не наблюдается массовой замены команд, но разрыв между пользователями ИИ и теми, кто его не использует, уже огромен», — подчеркнул Хайек. 

В целом ИИ уже меняет рынок труда: рутинные и предсказуемые задачи уходят к алгоритмам, что влияет на квалификацию, зарплаты и требования к новым навыкам сотрудников. 
работа технологии
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2387
ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕХИ НАПЕЧАТАЛИ НА 3D-ПРИНТЕРЕ В ЛЮКСЕМБУРГЕ ДОМ ИЗ БЕТОНА ЗА 8 МИЛЛИОНОВ КРОН
18:00
30 АВГУСТА 2025
1751
ДОМ И СЕМЬЯ
КАК ПРАВИЛЬНО ДАВАТЬ ДЕТЯМ КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ: БОЛЬШИНСТВО ПОЛУЧАЮТ ДО 600 КРОН В МЕСЯЦ
16:30
29 АВГУСТА 2025
4678
ТЕХНОЛОГИИ
США ДАВЯТ НА ЕВРОПУ РАДИ МАССОВОГО СЛЕЖЕНИЯ: СПОР ВОКРУГ CHAT CONTROL
15:00
29 АВГУСТА 2025
2149
ЕДА
ВЕТЧИНУ CHODURA ИЗЪЯЛИ С РЫНКА — ОБНАРУЖЕНЫ ОПАСНЫЕ ЛИСТЕРИИ
13:30
28 АВГУСТА 2025
5350
ЗДОРОВЬЕ
РАК В 30 ЛЕТ. ЧИСЛО МОЛОДЫХ ОНКОБОЛЬНЫХ В ЧЕХИИ РАСТЕТ
15:00
27 АВГУСТА 2025
1917
КУЛЬТУРА
ДЭН БРАУН ПРЕДСТАВИТ НОВЫЙ РОМАН «ТАЙНА ВСЕХ ТАЙН» В ПРАГЕ 18 СЕНТЯБРЯ
15:00
26 АВГУСТА 2025
2293
ТЕХНОЛОГИИ
БРЮССЕЛЬ ХОЧЕТ МОНИТОРИТЬ ВСЕ СООБЩЕНИЯ В WHATSAPP И MESSENGER
18:00
25 АВГУСТА 2025
1951
ТЕХНОЛОГИИ
SPOTIFY МОЖЕТ ВНОВЬ ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ, ЗАЯВИЛ ГЛАВА КОМПАНИИ
21:00
22 АВГУСТА 2025
2028
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЙ СОВЕТ ИНВАЛИДОВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ, ПРИЗЫВАЯ К ПОДДЕРЖКЕ УХОДА ЗА УМИРАЮЩИМИ
19:30
22 АВГУСТА 2025
2572
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОКЛАДКИ, НО НАЛОГ НА НИХ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ СРЕДИ СТРАН ЕВРОПЫ
09:30
20 АВГУСТА 2025
2998
ЗДОРОВЬЕ
ОПАСНЫЕ КОМАРЫ НА ЮГЕ ЕВРОПЫ. ЧЕХИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ ОТПУСКА С ТРОПИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ
08:30
20 АВГУСТА 2025
2285
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ БОРЕТСЯ С НАЛОГОВЫМИ МОШЕННИКАМИ, ПРОВЕРЯЯ ПОСТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
19:30
19 АВГУСТА 2025
2173
ТЕХНОЛОГИИ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УСКОРЯЕТ РАБОТУ И РАЗВЛЕКАЕТ, НО ПО-ПРЕЖНЕМУ СКЛОНЕН К «ГАЛЛЮЦИНАЦИЯМ»
18:00
19 АВГУСТА 2025
2208
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ ЗАПУСТИЛИ НАПОМИНАНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ В ПРИЛОЖЕНИИ EZ KARTA
13:30
17 АВГУСТА 2025
2045
ТЕХНОЛОГИИ
ЧИСЛО КИБЕРИНЦИДЕНТОВ В ЧЕХИИ В ИЮЛЕ ДОСТИГЛО МАКСИМУМА ЗА ГОД