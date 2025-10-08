Сентябрьский всплеск — в Чехии зафиксировано 24 киберинцидента

Большинство сентябрьских случаев, 23 из 24, были классифицированы как менее значительные. Наиболее распространенным типом стали DDoS-атаки, направленные на вывод систем из строя. Всего их было зафиксировано десять. Остальные случаи включали компрометацию систем, несанкционированный доступ к данным и один ransomware-инцидент.





По данным управления, рекордным месяцем с начала ведения статистики остается октябрь прошлого года, когда было зарегистрировано 47 атак. Общее число за 2024 год достигло 268. Текущая динамика указывает на сохранение высокой угрозы, требующей повышенных мер защиты от организаций и частных лиц.