Тайны пражских улиц в вашем смартфоне

Столица Чехии представила онлайн-сервис Pražský uličník, который позволяет узнать происхождение названий улиц, площадей и парков Праги. Платформа бесплатна и доступна на различных устройствах.