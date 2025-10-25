ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Тайны пражских улиц в вашем смартфоне

25 октября 2025
13:00
485
Столица Чехии представила онлайн-сервис Pražský uličník, который позволяет узнать происхождение названий улиц, площадей и парков Праги. Платформа бесплатна и доступна на различных устройствах.
Проект содержит данные о более чем 8 300 объектов, включая существующие, исчезнувшие и даже нереализованные улицы. База данных поддерживается в актуальном состоянии. Пользователи могут искать информацию по современным и историческим названиям, в том числе на немецком языке. Сервис также предоставляет доступ к историческим и современным картам, фотографиям, позволяя отслеживать изменения урбанистической среды-

Разработка велась в сотрудничестве с городским архивом и Институтом планирования и развития. Бюджет проекта составил 565 000 крон. Информация доступна для широкой публики с 15 октября 2025 года. 
технологии Прага
