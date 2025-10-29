ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Нарушение в работе чешской идентификационной системы. Перебои с eDoklady

29 октября 2025
14:00
Национальная идентификационная система Чехии, отвечающая за функционирование электронных удостоверений (eDoklady), в среду, 29 октября 2025 года, столкнулась с перебоями в работе. Сервис, используемый для проверки личности граждан, недоступен.
Оператор системы NIA сообщил о проблеме через свою официальную страницу в социальной сети X и приступил к работам по восстановлению нормального функционирования. Это не первый случай неполадок: аналогичные технические трудности возникали в системе и в период парламентских выборов.
технологии Чехия
