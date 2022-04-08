Лучшие котокафе в Праге в 2022-м году, чтобы попить кофе и снять стресс

Некоторые кафе функционируют также как временный приют для бездомных кошек или приют для кошек. В кошачьих кафе действуют строгие правила гигиены, и в каждом заведении тоже есть правила обращения с подопечными. В них иногда размещают доски с информацией о том, как с кошками обращаться. Упор делается на здоровье и характер кошек.

Первые кошачьи кафе начали открываться примерно в 2014 году, когда широкой общественности стала известна концепция «кототерапии» — исцеляющего эффекта от проведения времени с животным, что помогает при психических и соматических проблемах. Но даже здоровому человеку ласки кошки приносят душевное спокойствие. И именно поэтому были созданы кошачьи кафе, где можно одновременно попить кофе, съесть чего-то сладкого и ощутить на себе кототерапию.

Кошачье кафе на Смихове

Популярное кафе (4,5 звезды из 5), где большинство клиентов утверждают, что все кошки очень дружелюбны и милы. Кафе находится на улице Водни, Смихов. В хорошую погоду вы также можете посидеть в прилегающим внутреннем садике.

Адрес: Vodní 567, 150 00 Praha 5-Smíchov

Часы работы: 12:00-20:00

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Кошачье кафе в Карлине

На улице Кржижикова находится кошачье кафе, где живут девять кошек. Меню рассчитано и на вегетарианцев. Как и Smíchov Café, рейтинг составляет 4,5 звезд. Кафе продает свой шоколад.

Адрес: Michalská 430/3, Praha 1, 110 00

Часы работы: 11:00–20:00

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Cat Café Prague в центре города

Это оригинальное заведение в Нове-Место, на улице Гозардова. Посетители утверждают, что обстановка уютная, можно поиграть в настольные игры. Средний рейтинг CatCaféPrague составляет 4,4 звезды из 5 по данным Google.

Адрес: Gorazdova 20, Praha 2

Часы работы: 11:00 – 20:00

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U kočičích tlapek в Кладно

Кафе находится за Прагой, придется потратить немного времени на дорогу, но, как говорят, это того стоит. Семейное кафе «У кочичич тлапек» получило от посетителей 4,8 звезды, хотя некоторые посетители жаловались на детей, которые неадекватно вели себя по отношению к кошкам в кафе.

Адрес: Nám. Starosty Pavla 17, 272 01, Kladno

Часы работы: 13-19:00 в будние дни, 10-19:00 в выходные

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Важно!

Прежде чем пойти в кафе, изучите правила, которые есть в заведении. Одни предпочитают семьи с детьми, другие не приветствуют, чтобы с кошками контактировали дети. Еще одно правило – дезинфицировать руки на входе, где есть дезинфицирующее средство.

Источник: vse-pro-zviratka.cz