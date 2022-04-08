Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.48
USD
22.54
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04d 11 °C
Лучшие котокафе в Праге в 2022-м году, чтобы попить кофе и снять стресс

Лучшие котокафе в Праге в 2022-м году, чтобы попить кофе и снять стресс

anastasiia_kn 286
Некоторые кафе функционируют также как временный приют для бездомных кошек или приют для кошек. В кошачьих кафе действуют строгие правила гигиены, и в каждом заведении тоже есть правила обращения с подопечными. В них иногда размещают доски с информацией о том, как с кошками обращаться. Упор делается на здоровье и характер кошек.
Лучшие котокафе в Праге в 2022-м году, чтобы попить кофе и снять стресс

Первые кошачьи кафе начали открываться примерно в 2014 году, когда широкой общественности стала известна концепция «кототерапии» — исцеляющего эффекта от проведения времени с животным, что помогает при психических и соматических проблемах. Но даже здоровому человеку ласки кошки приносят душевное спокойствие. И именно поэтому были созданы кошачьи кафе, где можно одновременно попить кофе, съесть чего-то сладкого и ощутить на себе кототерапию.

 

Кошачье кафе на Смихове

Популярное кафе (4,5 звезды из 5), где большинство клиентов утверждают, что все кошки очень дружелюбны и милы. Кафе находится на улице Водни, Смихов. В хорошую погоду вы также можете посидеть в прилегающим внутреннем садике.

Адрес: Vodní 567, 150 00 Praha 5-Smíchov

Часы работы: 12:00-20:00

Инстаграм 

Фейсбук 

 

Кошачье кафе в Карлине

На улице Кржижикова находится кошачье кафе, где живут девять кошек. Меню рассчитано и на вегетарианцев. Как и Smíchov Café, рейтинг составляет 4,5 звезд. Кафе продает свой шоколад.

Адрес: Michalská 430/3, Praha 1, 110 00

Часы работы: 11:00–20:00

Сайт

Онлайн-магазин

Фейсбук

Инстаграм

Ютуб

 

Cat Café Prague в центре города

Это оригинальное заведение в Нове-Место, на улице Гозардова. Посетители утверждают, что обстановка уютная, можно поиграть в настольные игры. Средний рейтинг CatCaféPrague составляет 4,4 звезды из 5 по данным Google.

Адрес: Gorazdova 20, Praha 2

Часы работы: 11:00 – 20:00

Сайт

Фейсбук

Ютуб

 

U kočičích tlapek в Кладно

Кафе находится за Прагой, придется потратить немного времени на дорогу, но, как говорят, это того стоит. Семейное кафе «У кочичич тлапек» получило от посетителей 4,8 звезды, хотя некоторые посетители жаловались на детей, которые неадекватно вели себя по отношению к кошкам в кафе.

Адрес: Nám. Starosty Pavla 17, 272 01, Kladno

Часы работы: 13-19:00 в будние дни, 10-19:00 в выходные

Сайт

Фейсбук

Инстаграм


Важно!

Прежде чем пойти в кафе, изучите правила, которые есть в заведении. Одни предпочитают семьи с детьми, другие не приветствуют, чтобы с кошками контактировали дети. Еще одно правило – дезинфицировать руки на входе, где есть дезинфицирующее средство. 

 

Источник: vse-pro-zviratka.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
животные кафе Прага Чехия
Читайте
по теме 
Пражский зоопарк собирает помощь для животных в Украине
14.03.2022 09:45 Политика
Пражский зоопарк собирает помощь для животных в Украине
583
В прошлом году в Чехии увеличилось количество наездов автомобилей на животных
12.03.2022 10:23 Общество
В прошлом году в Чехии увеличилось количество наездов автомобилей на животных
987
«Таможня превратилась в трехчасовой ужас», — собаководы из Чехии отправили 3 тонны корма в Украину
12.03.2022 08:58 Политика
«Таможня превратилась в трехчасовой ужас», — собаководы из Чехии отправили 3 тонны корма в Украину
2410
Бездомные собаки из Украины могут занести бешенство в Чехию
07.03.2022 13:02 Политика
Бездомные собаки из Украины могут занести бешенство в Чехию
1425
Последние новости:
08
апреля
С 9 апреля отменяются все карантинные меры для прибывающих в Чехию из-за границы
08.04.2022 13:27 Коронавирус
С 9 апреля отменяются все карантинные меры для прибывающих в Чехию из-за границы
282
Полиция разыскивает детей из кружков, организованных мужчиной, осужденным за изнасилование несовершеннолетней
08.04.2022 12:35 Общество
Полиция разыскивает детей из кружков, организованных мужчиной, осужденным за изнасилование несовершеннолетней
421
Новое направление для безопасных инвестиций в недвижимость. Ubytovací jednotky — законодательство, финансирование и новые проекты
08.04.2022 10:18 Авторские колонки
Новое направление для безопасных инвестиций в недвижимость. Ubytovací jednotky — законодательство, финансирование и новые проекты
378
Уровень безработицы в Чехии немного снизился
08.04.2022 10:18 Экономика
Уровень безработицы в Чехии немного снизился
266
В Остраве произошел взрыв, один человек погиб
08.04.2022 09:30 Общество
В Остраве произошел взрыв, один человек погиб
759
В Чехии зафиксирована новая мутация коронавируса XE
08.04.2022 08:45 Коронавирус
В Чехии зафиксирована новая мутация коронавируса XE
994
07
апреля
Строительство новой линии пражского метро D начнется во второй половине апреля
07.04.2022 16:55 Общество
Строительство новой линии пражского метро D начнется во второй половине апреля
1476
Чехи массово оформляют загранпаспорта из-за страха перед войной. Прага 10 побила рекорд
07.04.2022 16:24 Общество
Чехи массово оформляют загранпаспорта из-за страха перед войной. Прага 10 побила рекорд
10484
Украинские дети не могут поступить в чешские школы. Сначала надо выучить язык
07.04.2022 15:58 Общество
Украинские дети не могут поступить в чешские школы. Сначала надо выучить язык
6231
В Чехии нелегальный мигрант убил соотечественника во время драки. Оба были пьяны
07.04.2022 15:33 Общество
В Чехии нелегальный мигрант убил соотечественника во время драки. Оба были пьяны
2483


Мобильная версия