Где будет проходить «Сожжение ведьм» в Праге: 10 мест, где отпразднуют Вальпургиеву ночь

Масштабные народные гуляния пройдут 30 апреля впервые за три года.

В Чехии это событие известно как Čarodějnice, иногда Pálení charodějnic (сожжение ведьм) или Filipojakubská noc (Вальпургиева ночь). Чучело ведьмы сжигается в костре, чтобы отметить окончание холодной погоды.

Это праздник с языческими корнями, когда дети наряжаются ведьм, а взрослые наслаждаются музыкой и развлечениями у костра. Событие не трактуется как отсылка на настоящие гонения над ведьмами или казни — акцент скорее на том, чтобы символически прогнать последних духов зимы.

10 мест в Праге, где будут проходить торжества

►Ладронка

Празднества начинаются в полдень и включают в себя конкурс костюмов для детей, «тропу ведьм» с развлечениями, живую музыку, диджея и киоски с едой. В 19:30 будет сожжено чучело ведьмы в огромном костре.

Вход свободный.

►Жлуте Лазне

В 10:00 выступает подростковая поп-группа Music Family, а огонь зажгут в 18:00. Афтерпати длится до полуночи.

Вход стоит 100 крон, но бесплатно для детей до 15 лет в костюмах.

►Мала Страна

Традиционное празднование на Малой Стране, как правило, привлекает больше взрослых в костюмах. Празднества начинаются в парке Кампа в 15:00, а в 18:00 проходит «парад» от Малостранской площади до Кампы. Сожжение ведьмы около 19:00.

►Kasárna Karlín

Программа состоит из двух частей. С 15:00 до 18:00 проходят мастер-классы и конкурсы для детей. Начиная с 18:30 — диджейский сет Voodoo Beats, а в 21:00 — концерт Genuine Jacks.

Детские развлечения на открытом воздухе бесплатны; вход на концерт в гаражах стоит 150 чешских крон.

►Фестиваль уличной еды на Смиховской Наплавке

Будет включать в себя аквагрим, мастер-классы и карусель с 10:00 до 20:00, а также живую музыку с 18:00. В 21:00 состоится огненное шоу.

Вход свободный.

►Hostivařská přehrada

Вечеринка для детей и взрослых с играми, музыкой и костром. Веселье начинается в 3 часа дня; время розжига огня не указано.

Вход 150 крон (только наличные), дети и люди с ограниченными возможностями — бесплатно.

►Пожарная часть Праги 8 (Hasiči Praha 8) сожжет ведьму рядом со Slovan Bohnice. Будут соревнования для детей и демонстрации технических средств. Мероприятие начнется в 17:30, а зажжение костра состоится в 19:00.

Вход свободный.

►31-я Ночь ведьм в Chvalský zámek

«Ночь ведьм» ориентирована на детей — с 14:00, а затем в 17:00 она становится более интересной для взрослых с живым музыкальным составом, в который входят Buty и кавер-группа Rockset, которая играет шведскую поп-музыку.

Вход 70 крон, детям до 120 см вход бесплатный.

►Ходовская крепость

Праздник для детей. Начало в 15:00, костры для сосисок с 15:45. Ведьма будет сожжена в 18:00.

Вход свободный.

►На площади перед Ратушей Праги 17 в Ржепах

С 16:00 будет музыка, конкурсы, костры для сосисок и гигантские настольные игры. После наступления темноты состоится огненное шоу.

Вход свободный.

Из-за пандемии в 2020 и 2021 годах мероприятия были отменены. В этом году отмечается только второе празднование за последние пять лет.

Источник: expats.cz