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В Праге 11 и 12 июля пройдет Bohemia JazzFest

В Праге 11 и 12 июля пройдет Bohemia JazzFest

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420on.cz
14 июня
17:07
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Bohemia JazzFest — это ежегодный музыкальный фестиваль, который проходит летом с 2005 года в Чешской Республике. В Праге концерты пройдут на Староместской площади 11 и 12 июля. Вход на все концерты свободный.

В Праге 11 и 12 июля пройдет Bohemia JazzFest

В Плзни фестиваль пройдет 13 июля, в Либерце — 14 июля, в Глубока над Влтавой — 15 июля, в Домажлице — 16 июля, а в Брно — 18 июля.

Основателем Bohemia Jazz Fest был джазовый гитарист Руди Линка. Фестиваль фокусируется на джазе, однако присутствуют и родственные жанры блюза, фанки и мировой музыки. Это один из крупнейших джазовых фестивалей в Европе.

Подробная информация на сайте https://www.bohemiajazzfest.cz/





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