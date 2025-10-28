День открытых дверей в чешских госучреждениях
28 октября 2025
12:00
251
В Праге 28 октября, в день годовщины образования Чехословакии, пройдет день открытых дверей в ключевых государственных учреждениях. Посетители смогут бесплатно осмотреть здания Палаты депутатов и Сената, а также исторические резиденции некоторых министерств. Во многих местах будут организованы экскурсии с гидами.
Нижняя палата парламента начала принимать гостей с 9:00 и будет открыта до 16:00. В программе — визит в главный зал заседаний и осмотр выставки, посвященной истории чехословацкого парламента в период Второй мировой войны.
Сенат откроет свои двери до 17:00. Гости получат доступ в обычно закрытые для публики залы Вадльштейнского и Коловратского дворцов, включая помещение для заседаний. Особой программой станет встреча с председателем Сената, а также тематическая игра для посетителей. В Коловратском дворце можно будет увидеть печально известный Зеленый салон, где в 1938 году правительству сообщили о Мюнхенском соглашении.
Исторические министерства и Общественный дом
Министерство образования покажет публике свои исторические интерьеры и архив, а также представит выставку о системе образования 80-летней давности. Министерство промышленности и торговли откроет доступ в свой головной офис, известный как Печкув Дворец. В здании, которое в годы нацистской оккупации использовалось гестапо, находится мемориал жертвам сопротивления.
Кроме государственных институций, для посещения будет доступен Общественный дом — место, где в 1918 году была провозглашена независимость Чехословакии.
