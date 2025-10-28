День открытых дверей в чешских госучреждениях

Нижняя палата парламента начала принимать гостей с 9:00 и будет открыта до 16:00. В программе — визит в главный зал заседаний и осмотр выставки, посвященной истории чехословацкого парламента в период Второй мировой войны.



Сенат откроет свои двери до 17:00. Гости получат доступ в обычно закрытые для публики залы Вадльштейнского и Коловратского дворцов, включая помещение для заседаний. Особой программой станет встреча с председателем Сената, а также тематическая игра для посетителей. В Коловратском дворце можно будет увидеть печально известный Зеленый салон, где в 1938 году правительству сообщили о Мюнхенском соглашении.





Исторические министерства и Общественный дом

Министерство образования покажет публике свои исторические интерьеры и архив, а также представит выставку о системе образования 80-летней давности. Министерство промышленности и торговли откроет доступ в свой головной офис, известный как Печкув Дворец. В здании, которое в годы нацистской оккупации использовалось гестапо, находится мемориал жертвам сопротивления.



Кроме государственных институций, для посещения будет доступен Общественный дом — место, где в 1918 году была провозглашена независимость Чехословакии.